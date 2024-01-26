الأمن يحقق بوفاة شخصين داخل حفرة شرق عمان

قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان كوادر الإنقاذ و الإسعاف في مديرية دفاع مدني شرق عمان و فريق البحث والإنقاذ الدولي والشرطة تعاملت اليوم مع بلاغ ورد الى غرفة العمليات والسيطرة يفيد بوجود إنهيار اتربة على شخصين داخل حفرة يبلغ عمقها عشرة أمتار عامودي ويمتد منها نفق بطول ثلاثة أمتار افقي بمنطقة ضاحية الحاج حسن بمحافظة العاصمة. اضافة اعلان



حيث تحركت مجموعاتنا على الفور الى موقع الحادث و عملت الفرق المتواجدة على تحرير الوفاتان من تحت الأنقاض بإستخدام المعدات الخاصة بمثل هذه الحوادث، بينما عملت فرق الإسعاف على إخلاء الوفاتين الى مستشفى البشير الحكومي، وتم فتح تحقيق بالحادثة.