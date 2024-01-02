الثلاثاء 02 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

“الأورومتوسطي” يطالب إسرائيل بالكشف عن مصير أطفال اختطفهم جنودها

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“الأورومتوسطي” يطالب إسرائيل بالكشف عن مصير أطفال اختطفهم جنودها
طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، الثلاثاء، إسرائيل بالكشف عن مصير أطفال نقلتهم قسرا أو اختطفهم جنودها من قطاع غزة، وتسليمهم إلى ذويهم.
وقال المرصد في بيان، إننا “ننظر بخطورة بالغة إلى ما كشفته وسائل إعلام إسرائيلية عن خطف ضابط إسرائيلي رضيعة فلسطينية من القطاع بعد قتل عائلتها”.اضافة اعلان
ولفت المرصد في هذا السياق، إلى أن “مئات العائلات في القطاع أبلغت عن فقدان أطفالها، ومن الصعب التحقق من مصيرهم، بسبب استمرار التوغل الإسرائيلي وصعوبة إزالة الركام، إلى جانب تعذر الاتصالات والإنترنت وتشتت العائلات بسبب النزوح القسري”.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، تداولت قصة ضابط إسرائيلي اختطف طفلة رضيعة من قطاع غزة بعد أن استشهدت عائلتها بالكامل، وأحضرها إلى إسرائيل، ليقتل هو في المعارك ويبقى مكان الطفلة مجهولا.
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