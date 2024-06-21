 
السبت 22 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"الأونروا": أكثر من 76 بالمئة من مدارس غزة بحاجة لإعادة بناء

الأونروا في خان يونس
الأونروا في خان يونس

  قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إن أكثر من 76 بالمئة من مدارس قطاع غزة بحاجة إلى "إعادة بناء أو تأهيل بشكل كبير" لتتمكن من العمل مجددا.

اضافة اعلان


وقالت الأونروا على منصة "إكس" اليوم الجمعة، إنه "في غزة يحتاج أكثر من 76 بالمئة من المدارس إلى إعادة البناء أو تأهيل كبير، كي تتمكن من العمل مرة أخرى، وفقا لمجموعة التعليم العالمية".


وأوضحت الوكالة أنه "رغم ذلك، تواصل فرق الأونروا الوصول إلى الأطفال من خلال أنشطة اللعب والتعلم".


وأكدت أن "التعليم حق أساسي من حقوق الإنسان"، مطالبة بـ"وقف إطلاق النار فورا" في القطاع الذي يشهد حربا إسرائيلية مدمرة منذ نحو 9 أشهر.--(بترا)

share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
أزمة مياه حادة في غزة -(وكالات)

دفاع مدني غزة: قوات الاحتلال تعمدت قصف آبار المياه

منذ23 ساعة
جيش الاحتلال في غزة

بعد المجزرة المروعة.. الاحتلال يصدر بيانا بشأن قصف مدرسة النصيرات

06 حزيران 2024
الأونروا: إسرائيل تسيء معاملة المئات من الذين أسرتهم خلال الحرب

"الأونروا": القيود الإسرائيلية تخنق جهود الاستجابة الإنسانية في غزة

04 حزيران 2024
القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أسامة حمدان - (أرشيفية)

حمدان: لن يكون هناك اتفاق دون موقف واضح من إسرائيل بالاستعداد لوقف دائم للحرب

04 حزيران 2024
اقرأ أيضا
مواصي رفح

ارتفاع حصيلة شهداء المجزرة التي ارتكبها الاحتلال بمواصي رفح إلى 30 شهيدا

منذ23 ساعة
أزمة مياه حادة في غزة -(وكالات)

دفاع مدني غزة: قوات الاحتلال تعمدت قصف آبار المياه

منذ23 ساعة
رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية

هنية: ما جرى في 7 أكتوبر دفع أميركا للقدوم لإنقاذ الاحتلال

منذ24 ساعة
الرئيس التونسي قيس سعيّد - (أرشيفية)

الرئيس التونسي يقيل وزير الشؤون الدينية إثر وفاة 49 حاجا

منذ24 ساعة
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش

غوتيريش يحذر من مخاطر اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط

21 حزيران 2024
آلاف النازحين الفلسطينيين في رفح جنوب غزة-(وكالات)

تحذير أممي من المخاطر الصحية لارتفاع الحرارة في غزة

21 حزيران 2024
افكار و مواقف
ترجمات
مظاهرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني نظمتها نقابات عمال فرنسية، تولوز، 4 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 - (المصدر)

"تمجيد الإرهاب": فزّاعة الملاحقات القضائية في فرنسا

ترجمات |14 حزيران 2024
جندي أميركي يدوس على مواطن عراقي في سياق الحرب على الإرهاب - (أرشيفية)

سقوط نظرية الحرب على الإرهاب وحصانة الغرب‏

ترجمات |12 حزيران 2024
غزيون يتجمعون في موقع سقوط صواريخ إسرائيلية في الحرب على غزة - (أرشيفية)

الصهيونية أيديولوجية استعمار وقتل ووحشية ويجب تفكيكها

ترجمات |12 حزيران 2024
حزب العمال البريطاني قد يتعهد بالاعتراف بالدولة الفلسطينية

حان الوقت لاعتراف بريطانيا بدولة فلسطين

ترجمات |12 حزيران 2024
‏مظاهرات في إيران احتجاجاً على الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مجمع القنصلية الإيرانية في سورية - (أرشيفية)

‏لماذا تراجعت إيران وإسرائيل عن حافة الهاوية؟‏

ترجمات |11 حزيران 2024
إسرائيليون يحتمون بعد سماع تحذير صفارات الإنذار من هجوم صاروخي فلسطيني، كيبوتس كفار عزة قرب غزة - (أرشيفية)

من تل أبيب إلى حيفا: "هل ترى أن هذه نهاية إسرائيل"؟ (2-2)‏

ترجمات |10 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
كاريكاتير حمزة حجاج- عيد أضحى مبارك

عيد أضحى مبارك

اليوبيل الفضي 08 حزيران 2024

حمزة حجاج- اليوبيل الفضي

إجازة العيد 13 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- إجازة العيد

النشامى يهزم الأخضر 12 حزيران 2024

حمزة حجاج -النشامى يهزم الأخضر

كاريكاتير حمزة حجاج - خروف 2024 11 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - خروف 2024

مساعدات غزة 10 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- مساعدات غزة
 