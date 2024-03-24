الإثنين 25 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الأونروا: إسرائيل أبلغتنا أنها لن توافق على إرسال القوافل الغذائية لشمال غزة

مساعدات الى غزة
مساعدات الى غزة

قال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني،اليوم الأحد، إن إسرائيل أبلغت المنظمة الدولية بأنها لن توافق بعد الآن على إرسال قوافل غذائية تابعة للوكالة إلى شمال غزة.

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وأضاف فيليب لازاريني في منشور على منصة "إكس"، اعتبارا من اليوم الأونروا شريان الحياة الرئيسي للاجئين الفلسطينيين، ممنوعة من تقديم المساعدة المنقذة للحياة إلى شمال غزة".


وتابع لازاريني ، "على الرغم من المأساة التي تتكشف أمام أعيننا، أبلغت السلطات الإسرائيلية الأمم المتحدة بأنها لن توافق بعد الآن على إرسال قوافل غذائية تابعة للوكالة إلى شمال غزة".


وأفاد بأنه أمر مشين يؤكد تعمد عرقلة المساعدة المنقذة للحياة وسط مجاعة من صنع الإنسان، مضيفا أنه يجب رفع هذه القيود.


وأوضح لازاريني "الأونروا هي أكبر منظمة تتمتع بأكبر قدر من الوصول إلى مجتمعات النازحين في غزة، ومن خلال منع الأونروا من الوفاء بتفويضها في غزة، فإن الساعة سوف تدق بشكل أسرع نحو المجاعة، وسيموت عدد أكبر بكثير من الجوع والجفاف ونقص المأوى، وهذا لا يمكن أن يحدث، فهو لن يؤدي إلا إلى تلطيخ إنسانيتنا الجماعية". ---(بترا)

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