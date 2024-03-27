"الأونروا": استشهاد 13750 طفلا خلال العدوان على غزة

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غزة- قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أمس إن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) أكدت استشهاد 13750 طفلاً في الحرب التي يشنها الاحتلال في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الاول (أكتوبر) الماضي.وذكرت الأونروا في تقرير أن اليونيسف أشارت إلى تقارير عن استشهاد نحو عشرة أطفال بعد ساعات من صدور قرار مجلس الأمن الدولي مساء الاثنين الماضي والذي يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة.وأضافت الوكالة الأممية أن قوات الاحتلال تواصل عملياتها العسكرية في أنحاء قطاع غزة على الرغم من صدور القرار، لا سيما في حي الرمال قرب مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة وفي وسط خان يونس بجنوب القطاع وفي محيط مستشفيي الأمل وناصر بخان يونس أيضاً.واعتمد مجلس الأمن يوم الاثنين الماضي مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق النار على الفور في قطاع غزة خلال شهر رمضان، على أن يقود ذلك إلى وقف دائم لإطلاق النار، والإفراج دون قيد أو شرط عن جميع المحتجزين.وصوت مجلس الأمن لصالح مشروع القرار، الذي قدمه الأعضاء المنتخبون بالمجلس ودعمته المجموعة العربية، بأغلبية 14 صوتاً فيما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.-(وكالات)