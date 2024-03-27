الخميس 28 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"الأونروا": استشهاد 13750 طفلا خلال العدوان على غزة

شهداء بينهم 3 أطفال في قصف منزل عائلة ابو عنزة برفح
أطفال شهداء في غزة
غزة- قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أمس إن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) أكدت استشهاد 13750 طفلاً في الحرب التي يشنها الاحتلال في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الاول (أكتوبر) الماضي.اضافة اعلان
وذكرت الأونروا في تقرير أن اليونيسف أشارت إلى تقارير عن استشهاد نحو عشرة أطفال بعد ساعات من صدور قرار مجلس الأمن الدولي مساء الاثنين الماضي والذي يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة.
وأضافت الوكالة الأممية أن قوات الاحتلال تواصل عملياتها العسكرية في أنحاء قطاع غزة على الرغم من صدور القرار، لا سيما في حي الرمال قرب مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة وفي وسط خان يونس بجنوب القطاع وفي محيط مستشفيي الأمل وناصر بخان يونس أيضاً.
واعتمد مجلس الأمن يوم الاثنين الماضي مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق النار على الفور في قطاع غزة خلال شهر رمضان، على أن يقود ذلك إلى وقف دائم لإطلاق النار، والإفراج دون قيد أو شرط عن جميع المحتجزين.
وصوت مجلس الأمن لصالح مشروع القرار، الذي قدمه الأعضاء المنتخبون بالمجلس ودعمته المجموعة العربية، بأغلبية 14 صوتاً فيما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.-(وكالات)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1711547064985401900

عدم امتثال الاحتلال للقرار الأممي يزيد من عزلته الدولية

منذ2 ساعة
أطفال غزة- (وكالات)

ثلاثي مميت ينهش أطفال شمال قطاع غزة

منذ2 ساعة
غور الأردن

بريطانيا تدين قرار إسرائيل الاستيلاء على أراض فلسطينية بوادي الأردن

منذ2 ساعة
شهداء الضفة الغربية-(وكالات)

ارتفاع عدد شهداء الضفة الغربية إلى 438 منذ 7 أكتوبر

منذ2 ساعة
قصف على مناطق مدنية في قطاع عزة -(وكالات)

شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي استهدف لجان عشائر جنوب غزة

منذ2 ساعة
الاحتلال يقصف بلدات في جنوب لبنان بقذائف حارقة وفوسفورية

استشهاد 3 مدنيين بغارات إسرائيلية ليلية على جنوب لبنان

منذ3 ساعة
افكار و مواقف

الأمراض المنقولة جنسيا.. هل من تقصير بالتوعية؟

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

هدف لابد من إحرازه

سلامة الدرعاوي |اليوم

تأثير الصادرات على النمو الاقتصادي

رعد التل |اليوم

من يجرؤ؟

خالد خطاطبة |اليوم

المخيم.. اللاجئ والأونروا

سميح المعايطة |اليوم

تلك الخطايا المغلفة بوهم التقديس

مالك العثامنة |اليوم

غزو رفح ورفع الحصانة عن الكيان

زيدون الحديد |اليوم
ترجمات
1711532695884447300

إسرائيل ستكون عرضة لعقوبات إذا لم تطع مجلس الأمن

ترجمات | منذ2 ساعة
1711532615574426400

إيلان بابيه: إنه الظلام قبل الفجر، الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي يبلغ نهايته‏

ترجمات | منذ2 ساعة
"‏معركة مع العماليق"، لوحة للفنان يوليوس شنور فون كارولسفيلد، 1860‏ - (أرشيفية)

مواجهة العماليق: قراءة التوصية التوراتية بالإبادة الجماعية وسط إبادة جماعية‏

ترجمات |26 آذار 2024
حسين مؤنس، رئيس "حركة حقوق"، الجناح المدني لـ"كتائب حزب الله" العراقية في مؤتمر صحفي - (أرشيفية)

"حركة حقوق" العراقية: لمحة عامة

ترجمات |26 آذار 2024
محمد مصطفى، رئيس الوزراء الجديد للسلطة الفلسطينية-(أرشيفية)

محمد مصطفى: طريق إلى السلام‏

ترجمات |25 آذار 2024
السياسيان اليمينيان الأوروبيان، الهولندي غيرت فيلدرز، إلى اليمين، والفرنسية مارين لوبن، إلى اليسار - (المصدر)

صعود اليمين المتطرف يعيد رسم المشهد السياسي في أوروبا

ترجمات |25 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

بوفيه رمضاني

التبذير 26 آذار 2024

التبذير

عقول الناس في رمضان 25 آذار 2024

عقول الناس في رمضان

مجازر الكيان في رمضان 24 آذار 2024

مجازر الكيان في رمضان

مصروف رمضان 23 آذار 2024

hajjaj copy

مسيرات الموت 22 آذار 2024

مسيرات الموت
 
 