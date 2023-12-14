"الأونروا": العام 2023 "الأكثر دموية" وسكان غزة يعانون القصف والأمراض

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قال مفوض عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني، امس، إن "سكان قطاع غزة يواجهون القصف والحرمان والأمراض في مساحة تتقلص باستمرار"، في حين وصفت الوكالة العام 2023 بأنه "الأكثر دموية".جاء ذلك خلال كلمة ألقاها لازاريني بمنتدى اللاجئين العالمي بمدينة جنيف السويسرية، نشرت الأونروا مقاطع منها على حسابها عبر منصة "إكس".وأضاف لازاريني أن "سكان غزة ينفد منهم الوقت والخيارات"، وأكد أنهم "يواجهون القصف والحرمان والأمراض في مساحة تتقلص باستمرار".ويعقد المنتدى العالمي للاجئين 2023 في الفترة الممتدة بين 13 و15 كانون أول(ديسمبر) الحالي في مركز باليكسبو الواقع في مدينة جنيف السويسرية.ويعتبر المنتدى هو الحدث الدولي الأكبر عالمياً بشأن اللاجئين، حيث يجتمع العالم للتصدي للتحديات وإيجاد الحلول طويلة الأمد لأكثر من 114 مليون نازح قسرا، بينهم 36 مليون لاجئ.وتشترك في عقد منتدى عام 2023 خمس دول وهي: كولومبيا وفرنسا واليابان والأردن وأوغندا، وتشترك في استضافته حكومة سويسرا ومفوضية اللاجئين.ومنذ 7 تشرين الأول( أكتوبر) الماضي يشن جيش الاحتلال حربا مدمرة على غزة خلفت حتى امس 18 ألفا و787 شهيدا و50 ألفا و897 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.الى ذلك، وصفت وكالة الأونروا عام 2023 بأنه "الأكثر دموية" في الضفة الغربية منذ بدء الأمم المتحدة في تسجيل وتوثيق لعدد ضحايا ممارسات جيش الاحتلال والمستوطنين في الضفة في 2005.جاء ذلك في تقرير يكشف الأوضاع الإنسانية في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، مع مرور أكثر من شهرين على اندلاع العدوان على القطاع، وتصاعد حدة الدهم والاعتقالات التي تنفذها القوات الإالاحتلال في الضفة.وقالت الأونروا، إن 2023 كأنه العام الأكثر دموية بالنسبة لحالات استشهاد فلسطينيين في الضفة، حيث استشهد 271 على يد القوات الصهيونية، بينهم 69 طفلا، بالإضافة إلى 8 فلسطينيين استشهدوا على يد المستوطنين.كما أشارت إلى استشهاد فلسطينيين اثنين آخرين، لكن دون معرفة المسؤول عن مقتلهما سواء كانوا من "الجيش الإسرائيلي أو مستوطنين"، وفقا للبيان.-(وكالات)