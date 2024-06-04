"الأونروا": القيود الإسرائيلية تخنق جهود الاستجابة الإنسانية في غزة

قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا)، اليوم الثلاثاء، إن القيود التي تفرضها السلطات الإسرائيلية في قطاع غزة خنقت جهود الاستجابة الإنسانية.

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وأضافت، في بيان صحفي، أن الوضع شمال قطاع غزة "ما يزال يائسا والبنية التحتية للمباني في حالة خراب، وتبحث العائلات عن المأوى أينما استطاعت، بما في ذلك في مرافق الأونروا التي لحقت بها أضرار جسيمة".



وذكرت الأونروا أن محطات مهمة لتحلية المياه توقفت عن العمل نسبة لعدم توفر الوقود في غزة، مشيرة إلى أن الناس ليس لديهم ما يكفي من الماء.

ونبهت إلى أن البقاء على قيد الحياة بات يمثل تحديا كبيرا. ووفقا للأونروا، تجبر العائلات - بما فيها الأطفال – على السير طويلا للحصول على الماء اللازم للبقاء على قيد الحياة.-- (بترا)