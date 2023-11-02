الأونروا: الوكالة ستبقى مع الفلسطينيين في غزة

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أكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) فيليب لازاريني، دعم الهيئة الأممية للفلسطينيين في غزة، قائلا: "ستبقى الأونروا مع اللاجئين الفلسطينيين في غزة، مع الفلسطينيين هنا في غزة".وأضاف لازاريني خلال أول زيارة من نوعها يقوم بها للقطاع منذ العداون الإسرائيلي على قطاع غزة، مساء أمس الأربعاء، "لم يسبق لي على الإطلاق أن رأيت وضعا مماثلا لما يحدث في غزة".وتابع: "صدمت بحقيقة أن الجميع هنا يطلبون الطعام والمياه".وأوضح لازاريني خلال زيارته التي استغرقت ساعات عدة وشملت مدرسة تؤوي نازحين، "لفتوا انتباهي اليوم إلى النقص الحقيقي في الغذاء والمياه والوقود".وقال: "الوقود هنا في غزة هو كل شيء، لأنه بدون الوقود لن تعمل المولدات ولا المخابز ولا المستشفيات ولا يمكن ضخ المياه".وحذّر لازاريني في مؤتمر صحفي عقد في القدس في 27 تشرين الأول/أكتوبر "سيموت العديد من الأشخاص قريبا... جراء تداعيات الحصار المفروض على قطاع غزة". وكالات