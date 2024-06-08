 
السبت 08 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"الأونروا" تحذر من خطر تفشي الكوليرا في قطاع غزة

أحد مباني الأونروا
أحد مباني الأونروا في غزة
عمان- أعرب المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، فيلبي لازاريني، عن قلقه من خطر تفشي أمراض في قطاع غزة مثل الكوليرا.اضافة اعلان
وخلال زيارته للعاصمة الألمانية، برلين بغرض حشد المزيد من الدعم للمنظمة، تحدث لازاريني، اليوم السبت، عن وضع شبه "ميؤوس منه" للسكان في قطاع غزة، مشيرا إلى ضرورة مواجهة المجاعة ومواجهة تدهور الوضع في الجنوب، حيث يعيش معظم السكان حاليا.
وعبر لازاريني أيضا عن قلقه بشأن الأطفال في القطاع، وقال: "لدينا حوالي 600 ألف طفل في سن المدرسة بغزة، وعلى رأس الأولويات تأتي إعادتهم إلى التعلم. ولا توجد سلطة فلسطينية فاعلة يمكنها تولي ذلك".
ووفقا لـ(دويتشه فيله)، صمت لازاريني أثناء الحديث للحظة، وهو يحاول إيجاد صياغة يمكنها وصف الوضع، ثم تابع "لم نكن في وضع كهذا من قبل، ولم نفقد أبدا مثل هذا العدد من الأشخاص". -(بترا) 
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