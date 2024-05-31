 
السبت 01 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"الأونروا": تقارير مروعة من مخيم جباليا

آثار الدمار في إحدى مدارس الأونروا بغزة-(وكالات)
آثار الدمار في إحدى مدارس الأونروا بغزة

 قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، “تلقينا تقارير مروعة من مخيم جباليا شمالي قطاع غزة بشأن مقتل وإصابة أطفال كانوا يحتمون بمدرستنا المحاصرة بالدبابات الإسرائيلية خلال الأسابيع الماضية”.

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وأضافت الأونروا، في سلسلة منشورات على حسابها عبر منصة “إكس” اليوم الجمعة، “تلقينا تقارير عن تدمير مكاتبنا في غزة جراء غارات جوية، وجرفها من قبل جنود إسرائيليين”.
وأكدت أنه “بحسب تقارير، فإن النازحين بمن فيهم الأطفال قتلوا وأصيبوا أثناء لجوئهم إلى مدرستنا التي حاصرتها دبابات القوات الإسرائيلية”.
كما سلطت المنظمة الأممية الضوء على “إضرام القوات الإسرائيلية النيران في خيام النازحين في المدرسة التابعة لها”.
وأردفت أنه تم “تدمير أو إلحاق الأضرار بأكثر من 170 منشأة تابعة للأونروا في مختلف أنحاء قطاع غزة. منشآتنا ليست هدفًا”.
وجددت الأونروا الدعوة إلى “وقف الهجمات، واتخاذ العالم إجراءات لمحاسبة الجناة”.-(بترا)

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