‏الأونروا: تلقينا بلاغا بإخلاء 5 مدارس في قطاع غزة

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قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إنها تلقت بلاغا من الاحتلال الإسرائيلي يفيد بضرورة إخلاء 5 مدارس في قطاع غزة.وأكدت ‏الأونروا، أن المنشأت التابعة لها لم "تعد آمنة"، في وقت يشهد القطاع تصاعد عدوان الاحتلال الإسرائيلي وسط حصار كامل .ووجهت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في وقت سابق نداء عاجلا، بعد تلقيها تهديدا من الاحتلال بقصف مستشفى القدس في قطاع غزة، والمطالبة بالاخلاء الفوري للمستشفى.وذكرت الجمعية، أن المستشفى يضم اكثر من 400 مريض وحوالي 12 الف نازح من المدنين الذين لجأوا الى المستشفى باعتبارها مكان آمن فضلا عن الطواقم الطبية.وطالبت الجمعية العالم بالتحرك الفوري والعاجل لمنع وقوع مجزرة جديدة كالتي حدثت في مستشفى الاهلي المعمداني.