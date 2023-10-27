الجمعة 27 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الأونروا: شاحنات المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة لا تكفي

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الأونروا: شاحنات المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة لا تكفي
 قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا) فيليب لازاريني، الجمعة، إن شاحنات المساعدات التي دخلت إلى غزة لا تكفي وتعتبر فتاتا.اضافة اعلان
وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقد في مدنية القدس المحتلة، أنه يبدو أن المجتمع الدولي يترك قطاع غزة وحيدا، مضيفا أن بعض المستودعات دمرت.
وأشار لازاريني إلى أن المساعدات تقدم لمن يحتاجها، ويجب تسيير القوافل وإبعادها عن النزاع، مشيرا إلى أن الناس في غزة جوعى والمساعدات لا تصل بسبب القيود، ولا يمكن أن نغمض أعيننا عن الكارثة التي حلت في غزة.
وشدد على أهمية توفير الوقود، مشيرا إلى أنه لا يمكن العمل في غزة دون توفر الوقود.
وأشار بأنه قد "قُتل من موظفي الأونروا جراء العدوان على غزة سبعة وخمسون موظفا"، داعيا إلى "حماية المدنيين والمستشفيات خلال الهجمات".
‏وشدد لازاريني بأنه من غير الممكن غض الطرف عن المأساة الإنسانية في غزة"، مشيرا إلى أن "تأجيل إنهاء هذه الحرب سيزيد من خطر توسع النزاع".
وقررت الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي تمديد ولاية وكالة "أونروا" التي تأسست في 1949، وفوضتها بمهمة تقديم المساعدة الإنسانية والحماية للاجئي فلسطين المسجلين في مناطق عمليات الوكالة حتى التوصل إلى حل عادل ودائم، وتعمل الوكالة في الأردن، ولبنان وسوريا، وقطاع غزة، والضفة الغربية المحتلة التي تشمل القدس الشرقية.
وتتمثل مهمة الوكالة في مساعدة اللاجئين الفلسطينيين على تحقيق كامل إمكاناتهم في التنمية البشرية إلى أن يتم التوصل إلى حل دائم وعادل لقضية اللاجئين، وتشمل خدمات "أونروا" التعليم والرعاية الصحية، والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية، وتحسين المخيمات والحماية والإقراض الصغير للاجئي فلسطين.
المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني:
نحتاج إلى تدفق المساعدات بشكل مستمر وغير متقطع.
لن نكون قادرين على استكمال أعمالنا من دون تأمين الوقود.



الشاحنات القليلة التي تصل إلى القطاع لن تحدث فارقا للسكان.
يجب حماية المدنيين والمستشفيات خلال الهجمات.
57 من زملائنا قتلوا في الحرب الجارية بغزة.
من غير الممكن غض الطرف عن المأساة الإنسانية في غزة.
لا يمكن أن نعادل بين سكان غزة وحماس وهذا أمر مضلل.
من غير الممكن غض الطرف عن المأساة الإنسانية في غزة.
تأجيل إنهاء هذه الحرب سيزيد من خطر توسع النزاع.
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