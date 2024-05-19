 
الإثنين 20 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الأونروا: لا مكان آمن لأحد في غزة

الأونروا تدين قرار إسرائيل منع وصول مساعدات
الأونروا تدين قرار إسرائيل منع وصول مساعدات
قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني، إنه  "لا توجد مناطق آمنة ولا مكان آمن ولا أحد في أمان بغزة".اضافة اعلان
ووصف المسؤول الأممي الادعاء بأن المدنيين في غزة يمكنهم الانتقال إلى مناطق آمنة بأنه "كاذب".
وشدد لازاريني، قي بيان على أن "800 ألف شخص، أو ما يقرب من نصف سكان رفح، مضطرون للفرار مجددا بسبب العملية العسكرية الإسرائيلية".
وحذر من أن "عدم فتح المعابر البرية والوصول الآمن إليها ينذر باستمرار الظروف الإنسانية الكارثية في قطاع غزة".
وقال إن "33 شاحنة فقط وصلت إلى مدينة رفح جنوبي غزة، منذ 6 مايو/ أيار الجاري، وهذا رقم ضئيل وسط الاحتياجات الإنسانية المتزايدة والنزوح الجماعي".
وفي 6 أيار الجاري، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء عملية عسكرية في رفح، متجاهلا تحذيرات إقليمية ودولية من تداعيات ذلك، في ظل وجود نحو 1.4 مليون نازح بالمدينة، دفعهم إليها بزعم أنها "آمنة" ثم شن عليها لاحقا غارات أسفرت عن مئات الشهداء والجرحى.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 35,386 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 79,366 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.
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