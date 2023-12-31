الأحد 31 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الأونروا: مئات الآلاف من النازحين في غزة يعيشون في العراء

المطر والبرد يعمّقان مأساة الغزيين النازحين
المطر والبرد يعمّقان مأساة الغزيين النازحين

قالت مديرة الإعلام والتواصل في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، جولييت توما، إن الكثير من نازحي قطاع غزة يعيشون في العراء، وضمن أماكن مفتوحة.اضافة اعلان
وأشارت هيئة "بي بي سي" أن ذلك يأتي بعد موجة جديدة من النزوح شهدها قطاع غزة، لافتة إلى تصريحات مسؤولي مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، عن أن ما لا يقل عن 100 ألف شخص نزحوا من مختلف المناطق إلى جنوب غزة في الأيام الأخيرة وتحديداً إلى رفح، على الحدود مع مصر، بسبب القتال العنيف في خان يونس وأجزاء أخرى من القطاع.
--(بترا)
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