الجمعة 23 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الأونروا: 150 منشأة أممية تستضيف نازحين في غزة

منشأة أممية تستضيف نازحين في غزة-(وكالات)
منشأة أممية تستضيف نازحين في غزة-(وكالات)

  أفادت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) اليوم أن أكثر من 150 منشأة تابعة للوكالة لا تزال تستضيف النازحين بسبب الصراع في غزة، مع اكتظاظ الملاجئ بشدة.

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وذكرت الأونروا في بيان صحفي، أنه لا يزال سبعة مراكز صحية فقط من أصل 23 مركزًا في غزة تعمل، مشيرة إلى أن ما يقرب من 600 من العاملين في مجال الرعاية الصحية يواصلون العمل في المراكز السبعة التي لا تزال في الخدمة، وقدموا أكثر من 11 ألف استشارة طبية.


و أجرى الموظفون في الملاجئ وفي النقاط الطبية المنشأة حديثًا في منطقة المواصي، حيث يتدفق النازحون من خان يونس، أكثر من 8000 استشارة طبية إضافية. وفي هذه الأثناء، يواصل صندوق الأمم المتحدة للسكان دعم النساء الحوامل والمرضعات في غزة.


وقال البيان، انه من المتوقع، ان تلد في الشهر المقبل فقط، حوالي 5500 امرأة في غزة، مع إمكانية الحصول على مساعدة طبية ضئيلة أو معدومة، مضيفا ان هناك حوالي 155 ألف امرأة حامل ومرضع معرضة لخطر كبير للإصابة بسوء التغذية.


ويقول صندوق الأمم المتحدة للسكان إنه حيثما سمح الوصول، قاموا بتوزيع الأدوية والمعدات الحيوية على المرافق الصحية، بما في ذلك مستشفى الهلال الإماراتي في رفح، حيث شملت المساعدات لوازم الأمومة والصحة الإنجابية وما بعد الولادة، بالإضافة إلى مستلزمات الكرامة.
--(بترا)

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