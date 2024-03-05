الثلاثاء 05 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الأونروا: 17 ألف طفل في غزة تيتموا منذ بداية الحرب

أطفال غزة-(وكالات)
أطفال غزة-(وكالات)
قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إن 17 ألف طفل في قطاع غزة تيتموا، وإن أطفال القطاع يموتون ببطء أمام أنظار العالم.-(وكالات)اضافة اعلان
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
97 % من مياه غزة غير صالحة للشرب.. وأهالي غزة وأطفالهم يعانون من أمراض بسببها

"اليونيسف" تحذر من انفجار وفيات أطفال غزة جراء سوء التغذية

منذ 52 دقيقة
2024_01_01_09_06_49

استشهاد شاب فلسطيني بعد تنفيذ عملية طعن جنوب نابلس

منذ3 ساعة
طفل فلسطيني يعاني من سوء التغذية يتلقى العلاج في مركز للرعاية الصحية، في رفح بجنوب قطاع غزة، 4 مارس 2024. (رويترز)

أطفال بانتظار الموت بالمستشفيات مع تفاقم أزمة الجوع في غزة

منذ17 ساعة
بايدن

بايدن يتحدث عن مساعيه لوقف إطلاق النار بغزة لـ6 أسابيع

منذ18 ساعة
رئيس أركان العدو هرتسي هاليفي

أزمة جديدة بين رئيس أركان الاحتلال وحكومة نتنياهو

منذ18 ساعة
طفل يبكي أمام جثامين شهداء في غزة

جرحى برصاص الاحتلال خلال محاولة الوصول إلى مساعدات بمدينة غزة

منذ19 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

الوجه الآخر للحرب

ماهر أبو طير |اليوم

"الإيدز".. خطر يتطلب التشاركية

محمود الخطاطبة |اليوم

الوجه الأميركي غير السياسي القادم

حسني عايش |اليوم
سلامة الدرعاوي

دعم الشركات

سلامة الدرعاوي |اليوم

"الأهواء" تتلاعب بكرة القدم

خالد خطاطبة |اليوم

شهر الاختبار

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

القلق السياسي والوطنية الأردنية

سميح المعايطة |اليوم

اليوم التالي

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
1709547746871132200

أهوال "7 أكتوبر" لم تحدث من فراغ.. لماذا يُمنع قول ذلك؟

ترجمات | منذ23 ساعة
63d4582ffc184700195533e2

لماذا لا تنقذ الأخبار الإلكترونية الصحافة‏

ترجمات | منذ23 ساعة
فلسطينيون في حي دمره القصف الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

المقاومة الفلسطينية تنتصر: يجب هزيمة حل نتنياهو النهائي للقضية الفلسطينية (2-2)

ترجمات |03 آذار 2024
فلسطينيون يتجمعون عند منزل هدمته الغارات الإسرائيلية في غزة - (أرشيفية)

‏المقاومة الفلسطينية تنتصر: يجب هزيمة حل نتنياهو النهائي للقضية الفلسطينية (1 - 2)

ترجمات |02 آذار 2024
فلسطينية نازحة في رفح، قطاع غزة، شباط (فبراير) 2024 - (المصدر)‏

سراب الدولتين‏: كيف تُكسر حلقة العنف في واقع الدولة الواحدة‏ ‏(2-2)

ترجمات |28 شباط 2024
1

سراب الدولتين‏: كيف تكسر حلقة العنف في واقع الدولة الواحدة‏ (2-1)

ترجمات |27 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

أزمة البحر الأحمر

غلاء المحروقات 03 آذار 2024

غلاء المحروقات

راتب شهر شباط 02 آذار 2024

راتب شهر شباط

مجزرة دوار النابلسي 01 آذار 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - مجزرة دوار النابلسي

مجزرة دوار النابلسي 29 شباط 2024

bc6fcf28-ca21-4631-bc0d-10efb4032d05

نويت 29 شباط 2024

نويت
 
 