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الثلاثاء 05 آذار 2024
8:12 م
الأونروا: 17 ألف طفل في غزة تيتموا منذ بداية الحرب
أطفال غزة-(وكالات)
قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إن 17 ألف طفل في قطاع غزة تيتموا، وإن أطفال القطاع يموتون ببطء أمام أنظار العالم.-(وكالات)
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