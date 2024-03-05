الأونروا: 17 ألف طفل في غزة تيتموا منذ بداية الحرب

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قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إن 17 ألف طفل في قطاع غزة تيتموا، وإن أطفال القطاع يموتون ببطء أمام أنظار العالم.-(وكالات)