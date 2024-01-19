"الإبادة الجماعية" تتواصل في غزة.. أكثر من ألف شهيد في أسبوع

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عواصم - قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن جيش الاحتلال استمر في تنفيذ عمليات قتل جماعي وفردي، حيث استشهد خلال سبعة أيام فقط 1.018 شخصا، بينهم ما لا يقل عن 390 طفلا و208 امرأة، بمعدل 145 شخصا يوميا.واستُشهد، أمس، عشرات الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون بجروح، في قصف طيران الاحتلال ومدفعيته وزوارقه الحربية المتواصل على قطاع غزة، مع دخول العدوان يومه الخامس بعد المائة.وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة أمس إن الاحتلال ارتكب 12 مجزرة ضد العائلات، راح ضحيتها خلال الساعات الـ24 الماضية 142 شهيدا و278 مصابا، وذلك باستمرار عدوانه على القطاع لليوم 105.وأوضحت الوزارة في بيان لها أن عدد ضحايا العدوان على قطاع غزة ارتفع إلى 24 ألفا و762 شهيدا، بالإضافة إلى 62 ألفا و108 مصابين منذ 7 تشرين الأول(أكتوبر) الماضي. وأضافت أن عددا من الضحايا ما يزالون تحت الركام، وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.وتواصل الدبابات الصهيونية التوغل في مدينة خان يونس، المدينة الرئيسية بجنوب قطاع غزة التي نزح إليها مئات الآلاف هربا من القصف الصهيوني.ونقلت وكالة صحفية عن أفراد من داخل مستشفى ناصر في خان يونس، الذي يوجَد فيه نازحون فضلا عن المرضى، أنهم سمعوا أصوات قصف مدفعي من الدبابات التي تتقدم إلى غرب المدينة، في حين تحدث سكان عن وقوع معارك عنيفة بالأسلحة النارية في الجنوب.وفي خان يونس أيضا، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة نازحين في قصف مسيرات الاحتلال مقر الجمعية ومستشفى الأمل في خان يونس.وارتفع عدد الشهداء إلى 10 في خان يونس منذ فجر أمس بعد استشهاد اثنين في قصف على عبسان. وتركز القصف الصهيوني على المنازل والأحياء السكنية في خان يونس.وقد تعرض محيط مستشفى الشفاء الطبي في قطاع غزة لقصف جوي ومدفعي صهيوني.واستهدف الاحتلال المنطقة التي تحتوي على مجمعات سكنية يعيش فيها أعداد كبيرة من السكان المدنيين.وفي وقت سابق استشهد 15 فلسطينيا، وأصيب آخرون في قصف استهدف شقة في محيط مستشفى الشفاء بمدينة غزة صباح أمس. كما أسفر القصف على مسجد النور في حي الصبرة بمدينة غزة عن سقوط مصابين. في الأثناء، استمرت الاشتباكات والقصف المدفعي الصهيوني على شرق بلدة جباليا شمالي القطاع.واستشهد خمسة وأصيب آخرون بعد أن قصفت طائرات الاحتلال المسيرة مجموعة من الفلسطينيين في بلدة بيت حانون شمال القطاع، جرى نقله إلى مستشفى الشهيد كمال عدوان في بلدة بيت لاهيا.وانتشلت طواقم الاسعاف جثامين 29 شهيدا من تحت أنقاض المنازل المدمرة ومن الطرقات غرب خان يونس. وتعرضت رفح جنوب القطاع لقصف مدفعي عنيف.كما شن طيران الاحتلال غارات على دير البلح وسط قطاع غزة.وقصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية لمخيمي المغازي والبريج وسط القطاع. كما قصفت مدفعية الاحتلال وزوارقه الحربية مخيم النصيرات.ووفقا للأمم المتحدة، فقد اضطر نحو 85 % من سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة إلى البحث عن مأوى في جنوبه الذي أصبح الآن محور تركيز هجوم جيش الاحتلال.وتقلصت بشدة قدرة الأفراد على متابعة أحدث التهديدات أو الإبلاغ عن الهجمات أو الاطمئنان على أقاربهم أو حتى التواصل مع خدمات الإنقاذ، بسبب الانقطاع شبه الكامل للاتصالات الذي دخل الآن يومه الثامن فيما يمثل أطول فترة انقطاع منذ بداية الحرب.ونفذت القوات الصهيونية انسحابات محدودة من شمال غزة هذا الشهر، وقالت إن العمليات هناك اكتملت بشكل كبير.من ناحية ثانية، قال رئيس بلدية غزة يحيى السراج إن استمرار العدوان وأزمة نفاد الوقود يشكلان تحديا أمام توفير الخدمات الأساسية للسكان.وطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل وتوفير الوقود ومولدات الكهرباء والمعدات لتقديم الخدمات. وأشار إلى تكدس أكثر من 50 ألف طن من النفايات، مما ينذر بانتشار الأمراض والأوبئة الخطيرة.إلى ذلك، قالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، إن الاحتلال انتهك القانون الدولي بقصفه العنيف على قطاع غزة الذي أدى إلى تسوية أحياء بالأرض وقتل آلاف الفلسطينيين.ولفتت إلى أنه "بدلا من ذلك، ما حدث هو أكثر من 100 يوم من القصف العنيف في الأسبوعين الأولين تم استخدام 6 آلاف قنبلة في الأسبوع، قنابل تزن الواحدة منها ألفي باوند (نحو طن)، في مناطق مكتظة جدا".وأضافت: "تم تعطيل معظم المستشفيات. وعدد كبير منها، المستشفيات الرئيسية، جرى إغلاقها أو قصفها أو الاستيلاء عليها من قبل جيش (الاحتلال). الناس يموتون الآن ليس فقط بسبب القنابل ولكن بسبب عدم وجود بنية تحتية صحية كافية لعلاج جراحهم".وتابعت: "عدد الأطفال الذين يتم بتر أطراف لهم كل يوم أمر صادم، طرف أو طرفان. خلال الشهرين الأولين من هذه (الحرب) تم بتر أطراف لألف طفل دون تخدير. إنه أمر مروع". وقالت ألبانيز "لا شيء يبرر ما يفعله الاحتلال".في سياق متصل، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن قوات الاحتلال قتلت أكثر من ألف فلسطيني في غزة منذ أن رفعت محكمة العدل الدولية قبل أسبوع جلساتها للنظر بدعوى رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا ضد الاحتلال بشأن انتهاكات لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.وأكد الأورومتوسطي أنه بخلاف السرد الذي قدمه فريق محامي الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية لنفي تهمة الإبادة الجماعية، فإن الوقائع على الأرض تثبت أن الاحتلال لم يتوقف مطلقا عن ارتكاب هذه الجريمة حتى أثناء جلسة دفاعها أمام المحكمة.وادعى الاحتلال أمام محكمة العدل أنه لا يستهدف المدنيين أو الأعيان المدنية في قطاع غزة بينما خففت من وتيرة العملية العسكرية في القطاع، وأنها تبقى حريصة على زيادة المساعدات الإنسانية ضمن جميع الإمكانات المتاحة، زاعما أنه لا يعرقل عمل الخدمات الصحية، بل يدعمها، وأن لا نية له لتهجير سكان القطاع.غير أن التوثيق الأولي للمرصد الأورومتوسطي يدحض انسجام ادعاءات الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية مع ما جرى على الأرض في قطاع غزة خلال الفترة الواقعة ما بين 12 حتى 18 كانون الثاني(يناير) الحالي.فعلى صعيد استهداف المدنيين في قطاع غزة، قال الأورومتوسطي إن جيش الاحتلال استمر في تنفيذ عمليات قتل جماعي وفردي، حيث استشهد خلال سبعة أيام فقط 1.018 شخصا، بينهم ما لا يقل عن 390 طفلا و208 امرأة، بمعدل 145 شخصا يوميا.وذكر أن الإحصائية المذكورة شملت فقط من وصل المستشفيات في قطاع غزة، في حين تبقى هناك شهادات ومعطيات باستشهاد آخرين بواقع ما لا يقل عن 15 شخصا يوميا خلال هذه المدة لم تصل جثامينهم للمستشفيات بفعل تعذر انتشال جثثهم أو دفنهم في مقابر مؤقتة، كما حدث شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة في 17 و18 من الشهر الحالي حين دفن 5 مدنيين، منهم سيدتان في مدرسة إيواء نازحين. كما أسفرت هجمات الاحتلال عن إصابة 1.934 آخرين بجروح، منهم 70 % على الأقل من الأطفال والنساء.وأبرز الأورومتوسطي أن جزءا من هذه الهجمات وقعت في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، والتي يصنفها الاحتلال كمنطقة آمنة لجأ إليها ما يقارب من 1.3 مليون نازح، وجرى فيها استهداف منازل وخيام وشاليهات تؤوي نازحين.كما استهدفت إحدى الغارات مدرسة في حي "الدرج" في مدينة غزة التي أعلن الاحتلال انتهاء عملياته الأساسية فيها، وفق ما جاء على لسان فريق الاحتلال.وأشار الأورومتوسطي إلى أن ما لا يقل عن 70 فلسطينيا استشهدوا وأصيب العشرات في عدة حوادث جراء تعرضهم لإطلاق نار مباشر من الدبابات وطائرات (كوادكابتر) الإسرائيلية، وذلك حين تجمعوا في شمال غرب غزة بانتظار شاحنات تحمل مساعدات.وكان أصعب ما حدث بالتزامن مع انعقاد المحكمة حين استشهد نحو 50 شخصا دفعة واحدة برصاص جيش الاحتلال أثناء محاولتهم الحصول على بعض المواد الغذائية من هذه الشاحنات.-(وكالات)