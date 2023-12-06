الإذاعة الإسرائيلية: انفجاران فوق البحر الأحمر قرب إيلات

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قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه اعترض صاروخ أرض أرض أطلق باتجاه "إسرائيل" في منطقة البحر الأحمر.وتحدثت الإذاعة الإسرائيلية عن انفجارين فوق البحر الأحمر قرب إيلات، مشيرة إلى اشتباه باعتراض صواريخ أو مسيرات أطلقت من اليمن. (الجزيرة نت)