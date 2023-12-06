الأربعاء 06 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الإذاعة الإسرائيلية: انفجاران فوق البحر الأحمر قرب إيلات

زوارق حربية إسرائيلية في البحر الأحمر - (أرشيفية)
زوارق حربية إسرائيلية في البحر الأحمر - (أرشيفية)
قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه اعترض صاروخ أرض أرض أطلق باتجاه "إسرائيل" في منطقة البحر الأحمر.

وتحدثت الإذاعة الإسرائيلية عن انفجارين فوق البحر الأحمر قرب إيلات، مشيرة إلى اشتباه باعتراض صواريخ أو مسيرات أطلقت من اليمن. (الجزيرة نت)اضافة اعلان
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