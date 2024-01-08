الإثنين 08 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الإعلام العبري: حماس لا تزال قادرة على إطلاق الصواريخ من شمال ووسط القطاع

الإعلام العبري: رسميا الجيش يبدأ المرحلة الثالثة من الحرب

قتيل من جيش الاحتلال
قتيل من جيش الاحتلال
قالت وسائل إعلام إسرائيلية، الأحد، إن الجيش الإسرائيلي بدأ المرحلة الثالثة من الحرب على قطاع غزة، بعد 93 يوماً من بدء هجمات جوية وبرية استهدفت مناطق واسعة في القطاع.اضافة اعلان
وبحسب ما ذكر موقع "والا" العبري فإن جيش الاحتلال انتقل رسمياً إلى المرحلة الثالثة من الحرب في قطاع غزة، والتي تشمل غارات وعمليات خاطفة، خلافاً للعمليات الموسعة التي نفذها الجيش خلال المرحلتين الأولى والثانية من الحرب.
وأضاف "لا يستبعد الجيش الإسرائيلي إمكانية عودته في المستقبل إلى خوض عمليات عبر تشكيلات قتالية على نطاق فرق، كما تم في المرحلة الثانية".

وأشار إلى أنه في جنوب قطاع غزة، ستواصل الفرقة 98 القتال العنيف، لافتا إلى أنه لم يتم اتخاذ قرار حتى الآن بشأن المناورة البرية في رفح.
وقال الموقع العبري: "يقدر الجيش أنه على الرغم من التقدم في القتال في قطاع غزة، فإن حماس لا تزال قادرة على إطلاق الصواريخ من شمال ووسط القطاع".
وأوضح أن جيش الاحتلال سيمنع عودة المواطنين الفلسطينيين من جنوب القطاع إلى شماله، بعد دعوة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، للسماح للمواطنين الفلسطينيين بالعودة إلى منازلهم في شمال قطاع غزة في أسرع وقت ممكن.
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