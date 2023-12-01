الجمعة 01 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الإفراج عن 30 أسيرا فلسطينيا ضمن الدفعة السابعة من صفقة التبادل

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الإفراج عن 30 أسيرا فلسطينيا ضمن الدفعة السابعة من صفقة التبادل
أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الجمعة، عن 30 أسيرا فلسطينيا، بينهم 8 نساء و 22 طفلا، ضمن الدفعة السابعة من صفقة التبادل.
وقالت مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي في بيان صحفي، إنه تم إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من سجون في إسرائيل والضفة الغربية المحتلة والقدس.اضافة اعلان
ونقلت حافلة ومركبات تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر، 19 من الأسرى الأطفال المفرج عنهم، من سجن "عوفر" العسكري" إلى الساحة المقابلة لبلدية رام الله، حيث كانت عائلاتهم وحشد من الفلسطينيين في استقبالهم.
في حين تم الإفراج عن 3 أسرى مقدسيين من "المسكوبية" إلى منازلهم، إضافة إلى الإفراج عن 8 أسرى من أراضي الـ48.
وبالتزامن مع عبور حافلة الأسرى المحررين، أصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيتونيا، غرب رام الله في الضفة الغربية المحتلة.
وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قوات الاحتلال اقتحمت بيتونيا وأطلقت قنابل الغاز السام، باتجاه المواطنين، الذين احتشدوا في محيط سجن "عوفر" العسكري، لاستقبال الأسرى المحررين ضمن "صفقة التبادل"، ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق.
وفي وقت سابق من الخميس، اقتحمت شرطة الاحتلال منازل ذوي المعتقلين المقدسيين قبيل الإفراج عنهم، وحذرتهم من إقامة أي مظاهر احتفال أو تجمعات، كما قمعت الطواقم الصحفية التي تواجدت في المكان ومنعتها من التغطية.
وخلال الدفعات السبع، أفرجت سلطات الاحتلال عن 63 أسيرة، و147 طفلا، غالبيتهم اعتقلوا خلال عدوان الاحتلال منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
في المقابل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال أيام الهدنة السبعة أكثر من 260 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس المحتلة، وفقا لهيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني.
وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، الخميس، قائمة الأسرى والأسيرات المشمولين بإفراجات سابع أيام صفقة التبادل مع إسرائيل، هي كالتالي:
الأسيرات:
أهداب محمد علي حوراني / مناطق 48، صابرين علي قائد عطاونة/ مناطق 48، هديل باسم علي محاميد/ مناطق 48، شهد حمد مطصفى سويطات/ مناطق 48، أسيل عبد الوهاب كامل إبراهيم/ مناطق 48، آيات سعيد قاسم عتاملة/ مناطق 48، رنا محمد حسين سويلات/ مناطق 48، أسيل حسين محمود سويطات/ مناطق 48.
الأسرى:
سيف الدين محمد عبد الرحمن درويش / بيت لحم، عبدالكريم فرسان سلطان أبو مصطفى/ رام الله والبيرة، يونس مجدي إسماعيل حوامدة/ رام الله والبيرة،إدريس أحمد عبد الرحمن عبد / رام الله والبيرة، قصي عوض محمود مصري/ رام الله والبيرة، محمود إبراهيم محمود متولي/ قلقيلية، عبد الله حسن إسماعيل أولاد حمدان/ الخليل، عبد الله إياد باجس ألبو/ الخليل، يوسف حسين محمد حامد/ رام الله والبيرة، محمود رائد محمد إخليل/ الخليل، أسامة ماهر محمد قبها/ جنين، أحمد فضل خضر عجلوني/ القدس، محمد بهاء عبد الرحمن عياش/ رام الله والبيرة، رائد يوسف محمد إدريس صرصور/ الخليل، أحمد محمد أحمد مرزوق/ القدس، محمود إبراهيم محمود شلودي/ القدس، أبي يوسف عبد الحميد أبو مارية/ الخليل، محمود حسن أحمد قطناني/ نابلس، علي كريم كامل العساكرة/ بيت لحم، مهران عمار إبراهيم حميدان/ القدس، قسام محمد عبد المجيد حامد/ رام الله والبيرة، عز الدين عبد المجيد أحمد حامد/ رام الله والبيرة.
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