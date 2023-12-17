الأحد 17 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الإمارات تدعو مجددا إلى إصدار قرار حول غزة في مجلس الأمن

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مجلس الامن

من المنتظر أن يتناول مجلس الأمن الدولي قرارا جديدا بشأن غزة في الأسبوع المقبل بعد عدة محاولات فاشلة للقيام بذلك.


وقدمت الإمارات المتحدة مشروع قرار يتم تداوله الآن ومناقشته خلف الكواليس وفقا لمصادر دبلوماسية.

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وتدعو المسودة في المقام الأول إلى تسهيل لوجيستي لإيصال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ويمكن التصويت على المسودة في وقت مبكر من يوم الاثنين.


وسبق أن فشل مجلس الأمن الدولي عدة مرات في إصدار قرارات بشأن وقف إطلاق النار، ويرجع ذلك أساسا إلى أن الولايات المتحدة كانت تدعم إسرائيل دائما. وكالات 


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