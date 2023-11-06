الإمارات تطلب عقد جلسة مغلقة اليوم لمجلس الأمن حول غزة

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أفاد مصدر دبلوماسي في مجلس الأمن الدولي بأن الصين والإمارات طلبتا عقد جلسة مغلقة لمجلس الأمن حول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي اليوم الاثنين.وأكد مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جون، في وقت سابق أن رئاسة الصين الدورية لمجلس الأمن خلال شهر نوفمبر الجاري ستركز على معالجة التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي في قطاع غزة. وكالات