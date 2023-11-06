الإثنين 06 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الإمارات تطلب عقد جلسة مغلقة اليوم لمجلس الأمن حول غزة

6548149142360444dd57aa70
مجلس الأمن
أفاد مصدر دبلوماسي في مجلس الأمن الدولي بأن الصين والإمارات طلبتا عقد جلسة مغلقة لمجلس الأمن حول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي اليوم الاثنين.


وأكد مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جون، في وقت سابق أن رئاسة الصين الدورية لمجلس الأمن خلال شهر نوفمبر الجاري ستركز على معالجة التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي في قطاع غزة. وكالات 

اضافة اعلان
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1

رئيس بلدية عسقلان المحتلة للمستوطنين:" بعد ساعة ضربات شديدة لغزة من البحر"

منذ1 ساعة
399954

لبنان: الجيش الاسرائيلي يلقي قنابل ضوئية عن حدود بلدة ⁧عيتا الشعب

منذ2 ساعة
399954

وزيرة الصحة الفلسطينية: الوضع في قطاع غزة كارثي

منذ3 ساعة
189343Image1-1180x677_d

بلينكن يصل أنقرة لبحث ملف غزة

منذ3 ساعة
مقاتلو المقاومة الفلسطينية في أحد أنفاق غزة.-(وكالات)

هل يغرق جيش الاحتلال في كمائن العنكبوت؟

منذ5 ساعة
انفجارات في قطاع غزة جراء العدوان الصهيوني على منازل المدنيين

غزة: رخصة القتل الأميركية ما تزال سارية المفعول

منذ5 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

هذا ما يجري في القدس أيها العرب

ماهر أبو طير |اليوم

اقصف.. اقتل.. دمر.. لن يحاسبك أحد

جهاد المنسي |اليوم

بعد العدوان.. ماذا يريد الشارع الأردني؟

نضال منصور |اليوم

كيان محتل تتكشف هشاشته

يوسف محمد ضمرة |اليوم

الغرب وحقوق الإنسان الفلسطيني.. السقوط الكبير

أحمد عوض |اليوم

في مستوى الحدث

يعقوب ناصر الدين |اليوم

ما نوع التهجير الذي تريده أميركا؟

سميح المعايطة |اليوم

الكتابة على هوامش النص

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
معاريف

هبط عن السلم

ترجمات | منذ7 ساعة
مقاتلون من كتائب القسام الفلسطينية في قطاع غزة - (أرشيفية)

كيف سيتعامل الجيش الإسرائيلي مع القتال في المناطق الحضرية؟

ترجمات | منذ7 ساعة
سيارات إسعاف في غزة

ورقة سياسة: بدائل لتوجيه سياسي بشأن السكان المدنيين في غزة‏

ترجمات |04 تشرين الثاني 2023
Untitled-1‏فلسطينيون يحتمون في مخيم مؤقت للنازحين من منازلهم بسبب أوامر الإخلاء والغارات الجوية الإسرائيلية، خان يونس، جنوب غزة - (أرشيفية)

نص ‏الخطة الإسرائيلية للتطهير العرقي في غزة: الترجمة الكاملة‏

ترجمات |04 تشرين الثاني 2023
الرئيس الأميركي جو بايدن يعانق بنيامين نتنياهو في زيارة دعم قام بها مؤخرًا إلى إسرائيل - (أرشيفية)

أميركا تساند إسرائيل.. لكنها تخشى الاحتمالات الرهيبة للحرب

ترجمات |03 تشرين الثاني 2023
فلسطينيان وسط الدمار الذي أحدثه قصف الكيان الصهيوني في غزة - (أرشيفية)

أهداف الحرب الإسرائيلية على غزة: "اليوم التالي"

ترجمات |03 تشرين الثاني 2023
 