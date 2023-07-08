الاتحاد الأوروبي: ما جرى في جنين مؤلم وانتهاك للقانون الدولي

نادية سعد الدين

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عمان - عملا بمعالجة مخلفاته؛ انطلقت الدعوات الأممية والدولية الكثيفة لإعادة إعمار جنين، بالضفة الغربية، وترميم آثار الكارثة الإنسانية والدمار والخراب الناتجة عن عدوان الاحتلال، حيث بات المخيم بلا ماء وكهرباء، بينما أضحى أكثرية سكانه بدون مأوى، مثلما يحدث عادة بعد جرائم الاحتلال المتوالية ضد الفلسطينيين.وعقب العدوان زار وفد دبلوماسي يضم أكثر من 30 سفيرا وممثلا لدول الاتحاد الأوروبي ودول غربية أمس بجولة استقصائية في مخيم جنين، تزامنا تجديد الأمم المتحدة تمسكها بإدانة إسرائيل لاستخدامها المفرط للقوة في المخيم.وتأتي زيارة الوفد الأوروبي بعد العملية العسكرية الأخيرة للاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين ومخيمها، وبعد اقتحام مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية أمس.ومن بين براثن عدوان الاحتلال التي طالت بالعطب المدارس والمشافي وشردّت آلاف السكان، فضلا عن 12 شهيدا وأكثر من 140 جريحا؛ واصلت الأمم المتحدة حثها للدول الأعضاء على زيادة تمويلها للاستجابة الإنسانية، بسبب الأضرار الكبيرة التي لحقت بالبنية التحتية بعد هجوم الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها، حيث فقدت أكثر من 100 أسرة فلسطينية اتصالها بنظام الصرف الصحي.من جانبه، قال ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين، سفن كون فون بورغسدورف، إن "الاقتحام العسكري لمخيم جنين كان مؤلما، وما جرى انتهاك للقانون الدولي".وأوضح المتحدث الأوروبي خلال الجولة في المخيم التي جاءت بتنظيم من وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أن آثار الدمار في مخيم جنين، واضحة فقد دمرت عشرات المنازل في إطار 9 كم، وتدمير أنابيب الشرب والصرف الصحي.ودعا "بورغسدوف" إلى ضرورة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لحل النزاع وإلا فوقف العنف مستحيل، مطالباَ سلطات الاحتلال بأن تمتنع بشكل مباشر وواضح عن أي اجراء أو عمل يضر بالمدنيين وتكون له تبعات عليهم، وأن تحترم القانون الدولي خلال أي عملية عسكرية، وأن تقوم بالتحقيق بشكل علني في حال وجود أي تجاوزات من قبل المستوطنين، وأن تقوم بمحاسبة من يقوم بالاعتداء.وأوضح أن الهدف من الزيارة هو التضامن مع السكان المدنيين في المخيم، التي يجب أن تتم حمايتهم تحت كل الظروف، خاصة الأطفال والعائلات، والاطلاع على الأضرار التي وقعت، والعمل على رفع تقارير لكافة عواصم البعثات الدبلوماسية حول ما حدث في جنين.أما حكومة الاحتلال اليمينية، التي تمادت في تطرفها عند قرارها أمس بتنظيم "جولات قتالية" بالضفة الغربية، فقد أرادت تهدئة موجّة الغضب والتنديد العربية والدولية الواسعة من خلال الإيعاز بتقديم تسهيلات للسلطة الفلسطينية، وكأنها بذلك تدمر بيد وتداري جريمتها بيد أخرى خلف ستار تخفيف وطأة معاناة الشعب الفلسطيني، كما تزعم.وما تزال سلطات الاحتلال تشّن هجومها الحاد على الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، الذي أدان استخدام جيش الاحتلال القوة المفرطة في جنين بالضفة الغربية، وأكد تمسكه بموقفه وعدم التراجع عنه، وهو الأمر الذي طالبته حكومة الاحتلال به.وفي نفس الوقت؛ تبحث حكومة الاحتلال تقديم سلسلة من "المساعدات والتسهيلات" للسلطة الفلسطينية، وذلك في ظل "خطورة وضع السلطة وانهيارها المحتمل"، بحسب ما نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مصادر أمنية إسرائيلية مطلعة.وبحسب القناة الإسرائيلية؛ فإن حكومة الاحتلال تعتزم تقديم تسهيلات مدنية واقتصادية للسلطة الفلسطينية، في ظل التوصيات الأمنية والضغوطات الأميركية في هذا الشأن، ومنها إزالة العوائق التي تمنع إقامة المنطقة الصناعية في ترقوميا، رغم وجود اتفاق مبدئي فلسطيني تركي إسرائيلي على ذلك يعود لعام 2007، بما يتفق مع توصيات الأجهزة الأمنية للاحتلال، المعنية بالدفع قدما بهذا المشروع.كما سيناقش "الكابينيت" الإسرائيلي، خلال اجتماعه المقبل، تطوير حقل الغاز قبالة ساحل قطاع غزة المعروف بـ"مارين غزة" بالتعاون مع مصر والتنسيق مع السلطة الفلسطينية، وهي خطوة وصفتها القناة الإسرائيلية بأنها "مهمة من الناحية الاقتصادية"، ومن الناحية السياسية كذلك إثر إعلان مكتب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، عن استعداد الاحتلال لتطوير حقل الغاز.كما سيناقش "الكابينيت" زيادة أقساط الديون، وزيادة ساعات عمل (معبر الكرامة - جسر الملك حسين)، وإصدار جوازات سفر بيومترية، كما من المتوقع أيضا إجراء مناقشة حول مسألة إعادة تصاريح كبار الشخصيات (VIP) لكبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية التي ألغتها حكومة الاحتلال في كانون الثاني (يناير) الماضي، تنفيذا لقرارها فرض عقوبات على السلطة الفلسطينية، إثر تحركهم في مؤسسات الأمم المتحدة.وأكدت مصادر أمنية إسرائيلية، وفق للقناة 13، أن كبار المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين، حذروا القيادة السياسية من "خطورة وضع للسلطة الفلسطينية واحتمال انهيارها"، ودعوا إلى "تعزيز هذه المبادرات والتسهيلات في أسرع وقت ممكن"، وفق مزاعمهم.ومن المرجح، بحسبها، بأن يعارض وزراء في "الكابينيت"، الذي يضم الوزيرين المتطرفين "بتسلئيل سموتريتش" و"إيتمار بن غفير"، هذه القرارات، في ظل "تشكيكهم بدور السلطة الفلسطينية"، خلافا لنتنياهو وغالانت "اللذان يعتقدان أنه من الضروري التعامل مع السلطة بطريقة مختلفة".وفي سلسلة من اللقاءات التي عقدها مسؤولون سياسيون وأمنيون إسرائيليون مع نظرائهم في إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، شدد الجانب الأميركي على أن واشنطن قلقة من فقدان السلطة الفلسطينية القدرة على الحكم، ودعا إلى اتخاذ خطوات لمساعدة السلطة الفلسطينية على تجاوز ذلك، وفق ما نقلته وسائل إعلام الاحتلال.