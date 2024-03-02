السبت 02 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الاتحاد الأوروبي يطالب بتحقيق في قتل مدنيين بغزة

مسعفون يحملون جثمان أحد الشهداء الذي ارتقى بقصف الاحتلال - (وكالات)
مسعفون يحملون جثمان أحد الشهداء الذي ارتقى بقصف الاحتلال - (وكالات)
قال مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم السبت، إن إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على مدنيين في قطاع غزة أثناء محاولتهم الوصول إلى مواد غذائية، "أمر غير مسوَّغ".اضافة اعلان
وطالب بوريل بتحقيق دولي محايد في استشهاد أكثر من 100 فلسطيني بنيران قوات الاحتلال، أثناء انتظارهم الخميس الماضي قافلة مساعدات إنسانية في شارع الرشيد شمال قطاع غزة، مشيرا إلى أنه تقع على عاتق إسرائيل مسؤولية الامتثال لقواعد القانون الدولي، وحماية توزيع المساعدات على سكان غزة.
وأكد بوريل بحسب وكالة يورونيوز الأوروبية، أن هناك حاجة إلى هدنة إنسانية فورية تؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار لإيصال المساعدات وحماية المدنيين في غزة، مطالبا مجلس الأمن بالدعوة إلى وقف عاجل للقتال والتأكيد على ضرورة السماح بوصول المساعدات الإنسانية لغزة.--(بترا)
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