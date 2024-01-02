الثلاثاء 02 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الاحتلال الإسرائيلي يغلق مدخل جورة الشمعة جنوب بيت لحم

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم جنين ومخيمها وقرية المغير شرق رام الله

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الاحتلال الإسرائيلي يغلق مدخل جورة الشمعة جنوب بيت لحم
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، مدينة جنين ومخيمها، وسط اندلاع مواجهات مع الشبان.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال تقدر بعشرات الجنود والآليات العسكرية، اقتحمت المدينة من عدة محاور وسط إطلاق الأعيرة النارية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان، تحديدا في حارة الدمج غربي مخيم جنين.اضافة اعلان
وأضافت الوكالة، أن طائرات استطلاع حلقت في سماء المدينة والمخيم خلال اقتحام قوات الاحتلال التي انتشرت في عدد من أحياء المدينة، ونشرت قناصتها على أسطح بعض البنايات المرتفعة، وشرعت بمداهمة عدد من المنازل، بينما تم قطع التيار الكهربائي عن بعض احياء جنين ومخيمها، وسط سمع دوي انفجارات.
وكانت مواجهات اندلعت بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، في بلدة يعبد جنوب غرب جنين، حيث طلقت قوات الاحتلال الغاز السام المسيل للدموع، وقنابل الصوت، صوب المواطنين، دون أن يبلغ عن إصابات.
واقتحمت قوات الاحتلال، قرية المغير شرق رام الله، وأطلقت الغاز السام المسيل للدموع، وقنابل الإنارة، خلال اقتحامها للقرية.
أغلقت قوات الاحتلال، مدخل قرية جورة الشمعة جنوب بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة.
وأفادت وكالة الأنباء "وفا"، بأن قوات الاحتلال أغلقت المدخل الرئيس للقرية بالسواتر الترابية، ما يمنع ويعيق دخول المواطنين إلى القرية أو الخروج منها، أو العبور من خلالها.
ويأتي أغلاق مدخل جورة الشمعة بعد أغلاق مداخل معظم قرى جنوب شرق بيت لحم، ومنع المواطنين من التحرك على الشارع الالتفافي الذي يربط مناطق جنوب الضفة الغربية بوسطها وشمالها.
واعتقلت قوات الاحتلال، الدكتور زياد طارق البدوي، من مخيم العروب شمال الخليل، اثناء عودته من دوامه في مركز الأمل الطبي في بلدة بيت كاحل، وعبر مروره في الطرق الترابية والفرعية الواصلة إلى المخيم.
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