الأربعاء 06 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الاحتلال الإسرائيلي ينفذ اقتحامات جديدة في الضفة الغربية

الاحتلال ينصب كاميرات مراقبة على سور الأقصى
الاحتلال الإسرائيلي ينفذ اقتحامات ليلية
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الأربعاء، مناطق واسعة من الضفة الغربية المحتلة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرى شمال شرق جنين.اضافة اعلان
وذكرت مصادر أمنية لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال اقتحمت قرى الجلمة، عربونة، دير غزاله، عرانة وجلبون شمال شرق جنين، وداهمت أحيائها وسيرت آلياتها العسكرية في شوارعها.
وأشارت المصادر إلى اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية جلبون، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.
واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابا من ضاحية ذنابة شرق طولكرم.
وأفادت مصادر محلية باعتقال قوات الاحتلال للشاب عماد سرسك على حاجز طيار أقامته بالقرب من حاجز جبارة العسكري جنوب طولكرم.
واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منطقة "الترابيع" في بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، من جهة المدخل الغربي، دون أن يبلغ عن اعتقالات.
واعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، على شابين من بلدة عرابة، كما احتجزت شابا من قرية الرامة، واستولت على مركبة من بلدة يعبد، في محافظة جنين.
وأفادت مصادر محلية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتدت على الشابين براء أسامة عابد ومحمد زياد الأقحش من بلدة عرابة جنوب جنين، بأعقاب البنادق ونكلت بهما ووجهت لهما الشتائم، ما أدى إلى إصابتهما برضوض، عقب الإفراج عنهما من مستعمرة "مابو دوتان" المقامة على أراضي المواطنين في بلدتي يعبد وعرابة.
وقال ذوي الشابين عابد والأقحش إن قوات الاحتلال اعتقلت نجليهما مساء الاثنين، قبل أن تفرج عنهما الثلاثاء، حيث جرى نقلهما إلى المركز الصحي في البلدة بعد إصابتهما برضوض وجروح جراء الاعتداء والتنكيل الذي تعرضا له.
وفي سياق متصل، أفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة يعبد، وداهمت عدة أحياء وشنت حملة تفتيش فيها، كما استولت على مركبة بالقرب من البلدة.
كما احتجزت قوات الاحتلال الشاب إيهاب جمعة من قرية الرامة، واستجوبته قبل أن تخلي سبيله أثناء مروره على حاجز عسكري نصبته بالقرب من محطة عرابة.
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