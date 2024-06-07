الاحتلال.. رسميا على قائمة قتلة الأطفال الأممية

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عواصم - تزامنا مع أدراج الأمم المتحدة لكيان الاحتلال الإسرائيلي رسمياً على قائمتها السوداء، بسبب ارتكابها انتهاكات جسيمة لحقوق الأطفال في حربها على غزة، أوقع جيش الاحتلال في ثماني مجازر على القطاع أمس، عشرات الشهداء ومئات الجرحى.الإدراج على القائمة الأممية السوداء أثار استياء وسخطا وخشية في أوساط الكيان المحتل من أن تؤدي هذه الخطوة إلى اتخاذ قرارات تقضي بحظر الأسلحة المقدمة من عدد من دول العالم إلى كيان الاحتلال، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية، وتضم القائمة الأممية عدد من الدول التي تقتل الأطفال في مناطق النزاعات والحروب.وهذه القائمة تكون مرفقة بالتقرير السنوي الذي يقدمه مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، والذي يوثق انتهاكات الحقوق ضد الأطفال في الحروب، بحسب ما أوضحت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".ووفقا لها، فإن التقارير السابقة تضمنت فصولا تتعلّق بالقضية الفلسطينية، اتّهمت الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الأطفال.وأعلن سفير الاحتلال الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، أنّ غوتيريش أبلغه القرار الرسمي، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "هآرتس".وفي أعقاب القرار، أبدى مسؤولون في الكيان المحتل خشيةً من أن تؤدي هذه الخطوة إلى اتخاذ قرارات تقضي بحظر الأسلحة المقدّمة إلى "إسرائيل"، وفقاً لما أورده موقع "واي نت".وكال مسؤولون في الكيان الاتهام لشخص الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بسبب ضم الكيان للقائمة السوداء، فيما قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن الخارجية الإسرائيلية بدأت بحث وسائل الرد الممكنة على قرار الضم للقائمة السوداء.وقال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو "الأمم المتحدة أدخلت نفسها في القائمة السوداء للتاريخ عندما انضمت إلى أنصار القتلة من حركة حماس".وقال إن "الجيش الإسرائيلي هو الجيش الأكثر أخلاقية في العالم ولن يغير أي قرار سخيف للأمم المتحدة هذا الواقع".من جهته قال مندوب باكستان في الأمم المتحدة أن تصنيف إسرائيل في القائمة الأممية السوداء متوقع وتأخر كثيرا.وقال في تصريح صحفي أمس أنه تم بحث تجميد عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة بين الدول الإسلامية، معربا عن ادانته لتزويد إسرائيل بالسلاح رغم أنها تستخدمه في القتل بغزة.ويأتي ذلك بعدما أسفرت حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية ضدّ قطاع غزة عن ارتقاء أكثر من 36 ألف شهيد، وإصابة ما يزيد على 83.530 فلسطينيا، وأكثر من 10 آلاف مفقود منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في آخر إحصائية نشرتها.وارتكب الاحتلال منذ 9 أشهر 3.276 مجزرةً، مثّل الأطفال والنساء نسبة 70 % من الضحايا فيها، بينما استُشهد 15.517 طفلاً، في وقت يتعرّض 35 ألفاً لخطر الموت أيضاً بسبب سوء التغذية، وفقاً للأرقام التي نشرها المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع، الجمعة.ويعاني عشرات الآلاف من أطفال غزة أوضاعاً مأسويةً، بسبب الحرب الإسرائيلية المتواصلة بحيث بحيث أصبح القطاع المكان الأخطر بالنسبة للأطفال في العالم.وأدت الحرب الإسرائيلية إلى إصابة أطفال غزة بالأمراض الجسدية والنفسية وسط انقطاع الأدوية والعلاجات، ومعاناتهم سوء التغذية في ظلّ نقص الغذاء، وتعرّضهم إلى بتر الأطراف والحروق التي تسبّبها الأسلحة التي يلقيها الاحتلال، إلى جانب اليُتم والحرمان من التعليم وأبسط مقوّمات الحياة.وفي غزة أعلنت كتائب القسام؛ الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، استهداف قوة من الاحتلال بدير البلح في عملية أوقعت أفرادها بين قتيل وجريح.وأكدت وزارة الصحة في غزة، أن الاحتلال ارتكب 8 مجازر بغزة، وصل منها إلى المستشفيات 77 شهيدا و221 مصابا خلال 24 ساعة.ومن جانب آخر، قالت كتائب القسام إنها قصفت منزلا تحصنت به قوة من الاحتلال في دير البلح وسط قطاع غزة بقذيفة "تي بي جي"، وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح.وقالت القسام إن مقاتليها رصدوا هبوط طائرة مروحية لإجلاء القوة المحتلة.وذكرت قناة الأقصى الفلسطينية، أن اشتباكات عنيفة تدور بين المقاومة وقوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط مسجد العطار وصالة مراج غرب رفح بجنوب قطاع غزة.وتأتي الاشتباكات في وقت تحاول فيه قوات الاحتلال التوغل باتجاه شاطئ رفح.وفي المقابل، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال إن قوات الجيش تمكنت خلال عملياتها العسكرية في قطاع غزة من القضاء على عشرات المسلحين شرقي البريج ودير البلح، كما عثرت على أسلحة ومعدات ووسائل قتالية بمنطقة رفح.وأضاف المتحدث، في بيان، أن قوات الفرقة 98 هاجمت بالتعاون مع سلاح الجو مواقع وبنى تحتية في القطاع وقتلت قائد فرقة مسؤولا عن إطلاق قذائف باتجاه أهداف للاحتلال.وأوضح البيان، أن الفرقة 162 تواصل القتال في رفح، وعثرت خلال مداهماتها على وسائل قتالية عدة.-(وكالات)