الاحتلال.. فرق نفسية لمواجهة ميول الجنود الانتحارية وتزايد الإقبال على المخدرات

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التصريحات النارية، والعنترية المنتفخة بالدعم الأميركي لكيان الاحتلال يقف خلفها كيان منقسم وممزق، وجنود بعضهم جر لمعركة رغما عنه، تسببت للكثير منهم بأمراض نفسية لمسها قادته، وأنتصبوا لوأدها عبر إيجاد حل برص صف من المتخصصين للتعامل مع الميول الانتحارية للجنود.فقد أكدت صحيفة يديعوت أحرونوت أن قسم التأهيل في جيش الاحتلال الإسرائيلي قرر إطلاق برنامج لمساعدة الجنود الذين يعانون من الاضطرابات النفسية بسبب الحرب في غزة.ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في قسم التأهيل أنه "سيتم تشكيل فرق من ممرضين، وأطباء نفسيين، يستطيعون التعامل مع الميول الانتحارية من أجل إجراء تقييم للجنود الذين يعانون من اضطرابات نفسية".وأضافت الصحيفة أن "الحرب على غزة تفرض ثمنا باهظا لا يطاق في الأرواح، والإصابات الجسدية، والاضطرابات النفسية، خصوصا بين عدد من جنود جيش الاحتلال".وفي وقت سابق، كشفت تقارير إسرائيلية أن 500 جندي إسرائيلي أصيبوا بصدمات نفسية منذ بداية عدوان الاحتلال على غزة.وقالت صحيفة هآرتس في وقت سابق إن 500 جندي إسرائيلي يعيشون حاليا صعوبات نفسية واضطرابات ما بعد الصدمة، منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وفي وقت سابق، كشفت مصادر طبية في الكيان أن جنوده الذين أصيبوا في معارك غزة يعانون من صدمات نفسية صعبة، وكوابيس مزعجة من هول مشاهد الحرب.ونقلا عن عائلات الجنود، قال موقع والا العبري في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي إن شدة المقاومة الفلسطينية سببت صدمات واضطرابات للجنود العائدين من غزة.وكانت تقارير ذكرت كذلك أن هؤلاء الجنود اعتادوا في الضفة الاعتداء على مدنيين عزل يقتحمون بيوتهم في جنح الظلام وينكلون فيهم، ولم يعتادوا مقاومة رجل لرجل.وحسب تقارير عبرية، فإن المستشفيات تحقن الجنود المصدومين نفسيا بمواد مخدرة ليتمكنوا من النوم.يذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعترف بمقتل "485 جنديا وضابطا منذ بداية الحرب، بينهم 158 قتلوا منذ بدء العملية البرية في غزة".وأشار جيش الإحتلال إلى إصابة 189 ضابطا وجنديا بجروح خطيرة في العمليات البرية بالقطاع، و310 جروحهم متوسطة، و327، إصاباتهم طفيفة، فيما تشكك المقاومة الفلسطينية في تلك الارقام وتقول أنها أكثر من ذلك، حتى أن وسائل إعلام عبرية تتحدث عن خسائر فادحة تفوق هذه الأرقام بكثير، حيث تقول إن المستشفيات تكتظ بالجرحى من العسكريين، وإن المقابر تستقبل أعدادا هائلة من الجثث.وتشير التقارير إلى افتتاح مراكز لتأهيل أعداد كبيرة من العسكريين الذين أصيبوا بعاهات مستديمة جراء المعارك. ومن بين هؤلاء أزيد من 100 أصيبوا بالعمى.وفي السياق نسبت صحيفة يديعوت أحرونوت لدراسة تأكيدها ارتفاعا كبيرا في عدد الإسرائيليين الذين يستخدمون الحبوب المنومة والحشيش والكحول والأدوية المسببة للإدمان منذ عملية "طوفان الأقصى" ، متسائلة لماذا يحدث هذا الآن، وما علامات الإدمان ومتى يجب طلب المساعدة؟.وأوضحت الصحيفة -في تقرير بقلم دانيال فينغولد- أن أحداث السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي كانت لها آثار بعيدة المدى على الصحة العقلية في إسرائيل، مشيرة إلى دراسة أجراها بشكل مشترك البروفيسور دانا تسور بيتان من جامعة حيفا، ومركز شلفاتا للصحة العقلية، والبروفيسور يوفال نيريا من جامعة كولومبيا، بحثت في التداعيات النفسية لهذه الأحداث التي أثرت على 420 إسرائيليا في سن 18 وما فوق.وكشفت الدراسة عن ارتفاع ملحوظ في استهلاك المواد المسببة للإدمان بعد بداية الحرب، حيث أشار 16 % من المشاركين إلى زيادة طفيفة في تعاطي النيكوتين، بينما أشار 10 % إلى زيادة في استهلاك الكحول، وأبلغ 5.5 % عن زيادة في تعاطي القنب، كما شهد استخدام العقاقير الطبية التي قد تؤدي إلى الإدمان ارتفاعا كبيرا، مع زيادة استخدام المهدئات بين 11 % من المشاركين، والحبوب المنومة بين %10، ومسكنات الألم بين 8 %.ومع أن هذه النتائج لا تشير بالضرورة إلى ظهور اضطراب مزمن أو طويل الأمد حسب الدراسة؛ لكن قد تكون هناك آثار محتملة لهذا الاعتماد المتزايد على المواد التي قد تسبب الإدمان.وأشارت الدراسة إلى أن بعض الأفراد لديهم استعداد وراثي وسمات شخصية محددة تزيد من احتمال إصابتهم بالإدمان، ولكن أحداث الحياة الصعبة والصادمة يمكن أن تؤدي إلى الاضطراب العاطفي والرغبة في تخفيف الانزعاج.وفي مثل هذه الأوقات، تقول الصحيفة، يلجأ بعض الناس إلى المواد المسببة للإدمان كالنيكوتين والكافيين والكحول وتجربة الحشيش والمخدرات الأخرى، للحصول على الراحة الفورية، وربما إلى الأدوية، مثل المهدئات والمسكنات والحبوب المنومة.وبمرور الوقت، يتمكن معظم الناس من تقليل استخدام هذه المواد وإبقائها ضمن النطاق المعياري -كما تقول الدراسة- ولكن الأفراد الذين يعانون من الصدمات الشديدة والضيق، والذين تكون آليات التكيف لديهم غير كافية، قد يصابون بالتبعية بالإدمان.ويتطور الاعتماد إلى إدمان يتجلى في إخفاء صاحبه المواد المخدرة عن الآخرين، وفي بذله موارد كبيرة وجهدا بالغا في التفكير في المخدر وتنظيم الحصول عليه واستهلاكه.-(وكالات)