الاحتلال يبحث عن نصر سريع في غزة يبدو بعيد المنال

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عواصم - يهيئ القادة الإسرائيليون الرأي العام الإسرائيلي المتوتر والمحبط في الداخل لمفاجآت غير محسوبة في حربهم على غزة، بالحديث عن حرب طويلة ومكلفة وقاسية بشريا، وقد وضعوا سقوفا عالية لحربهم يصعب تحقيقها، دون وجود خطة واضحة عسكريا أو سياسيا.يقول رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي "نخوض حربا مع عدو قاس ولهذه الحرب ثمن مؤلم وباهظ"، فيما يعبر عضو المجلس الوزاري الحربي بيني غانتس عن صعوبة الحرب البرية بقوله "الصور القادمة من المعركة البرية مؤلمة ودموعنا تتساقط عند رؤية جنودنا يتساقطون".فقد أطلقت القيادة الإسرائيلية حربها على غزة في وقت لا تمتلك فيه سوى 27 % من ثقة الجمهور الإسرائيلي، بينما يثق نحو 51 % فقط من هذا الجمهور في الجيش الإسرائيلي، يضاف إلى ذلك أعباء لجوء 250 ألف نسمة من غلاف غزة والشمال، ووجود أكثر من 240 أسيرا لدى المقاومة في غزة.تبعا لذلك، ليست هذه الحرب بالنسبة لكيان الاحتلال مثل الحروب السابقة، إذ تتكبد خسائر يومية مهولة وتآكلا يوميا للموارد يشمل الجنود والمعدات والوقت والمال والشرعية (الدعم الداخلي والخارجي)، وستستمر الكلفة في الارتفاع مع طول الحرب أو توسعها.وتعلق صحيفة معاريف عن ظروف الحرب البرية الدائرة على أطراف غزة إن "القوات المقاتلة (المقاومة) بعيدة جدا عن الانكسار، ورغم التصفيات والاغتيالات، تنجح حماس في معظم الحالات في الحفاظ على طريقة قتال منظمة، تستند أساسا إلى قتال الأنفاق والخروج من المكامن وإطلاق الصواريخ المضادة للدروع بجرأة".وما يحرك الحرب على غزة سببان، أولهما صدمة الهزيمة العسكرية المدوية والإخفاق الأمني والاستخباراتي الذي انجر عن إطلاق المقاومة الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى" يوم 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وثانيهما ورطة وقوع عدد هائل من الأسرى لدى كتائب القسام والفصائل الفلسطينية الأخرى، ولذلك يتمحور العمل العسكري حول هذين الهدفين.وضع قادة الاحتلال هدفا كبيرا لحملتهم العسكرية، التي استدعي لها احتياطي من 360 ألف جندي، إضافة إلى 170 ألفا من الجنود المباشرين، وهو تدمير حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وتقويض سيطرتها على غزة، وأهدافا فرعية من بينها تحرير الأسرى.بتأثير الحالة النفسية لوقائع "السبت الأسود"، ذهب الاحتلال مباشرة إلى الهدف النهائي لأي حرب وهو "تدمير العدو"، وكان هذا سقفا عاليا ربما يعرفون بحكم ما خبروه سابقا أنه لن يتحقق في حالة حركة حماس، وإن حصل فلن يكون إلا بأثمان لا يقدرون على دفعها.وبالعودة إلى الحروب السابقة أعوام 2008 و2014، نجد أن هدف "تدمير حماس" كان هدفا أساسيا لم يتحقق لمعظم الحروب على غزة، وليس هناك ما يدعو للاعتقاد أنه سيكون قابلا للتحقيق هذه المرة، خصوصا أن الحركة اكتسبت مزيدا من القوة والصلابة والتجذر في القطاع، وقوّت دفاعاتها العسكرية وترسانتها بشكل يصعب اختراقه، وهي في النهاية ليست دولة أو جيشا نظاميا ليعلن استسلامه، بل هي حركة مقاومة شعبية ممتدة في مسار نضال فلسطيني ممتد.إذا كانت الحرب هي الأعمال القتالية التي يستوجب تعبئة موارد وقدرات الدولة للقيام بجهد حربي محدد وتنفيذ أهداف عسكرية وسياسية، تتراوح بين تحريك جبهة لتحقيق أهداف تكتيكية وفرض شروط معينة أو القيام بمعركة حاسمة تكسر إرادة "العدو"، فإنها تتطلب قيادة متفقا عليها تحظى بقدر من الإجماع ومنظومة عسكرية مدربة ومجهزة ومعبأة نفسيا بالحد الأدنى للقتال وخطة مواجهة مناسبة، وجبهة داخلية سياسية واجتماعية موحدة ومتماسكة وموجهة نحو ذلك الهدف.كما تستوجب جهدا اقتصاديا يستوعب ظروف وسير الحرب ومفاجآتها وجبهة دولية أو إقليمية متفهمة أو مؤيدة، ويصعب تحقيق النصر إذا انتفت إحدى هذه القواعد أو جميعها، خصوصا في ظل المعارك الطويلة التي تتطلب تعبئة مستمرة، كما أن النتائج مرتبطة برد فعل "العدو" ومدى قوته والتكتيكات التي يتبعها. فهل كانت إسرائيل مستعدة؟من حيث القدرات العسكرية، تبدو إسرائيل مستعدة دائما للحرب وعلى عدة جبهات، لكن القدرات العسكرية الفنية والأسلحة لا تحسم وحدها الحروب، خاصة بانتفاء مفاعيل الحرب الخاطفة التي تحبذها إسرائيل، وعمليا تعاني إسرائيل من خلل في كل الشروط المذكورة تقريبا كمقومات لكسب الحرب.على مستوى القيادة: لا توجد في إسرائيل قيادة متفق عليها وتحظى بالإجماع أو الكاريزما اللازمة، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، كما تشير التقديرات في أدنى درجات شعبيته.وفي استطلاع حديث للرأي العام الإسرائيلي أجرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، تبين أن 27 % فقط من الإسرائيليين يؤيدون بقاءه، ولا تحظى قراراته السياسية والعسكرية بالقبول ويتعرض لانتقادات واسعة، كما أثبتت مجريات الحرب أنه متردد ولا يملك خطة واضحة ومقنعة للعمل العسكري أو السياسي.الجبهة الداخلية تبدو مفككة وتعيش حالة من الانقسام الشديد على المستوى الحزبي والشعبي والسياسي، ولاسيما في كيفية التعاطي مع قضية الأسرى لدى المقاومة والنظر لمخاطر الحرب البرية والخسائر الكبرى التي تجرها الحرب.ويُتهم نتنياهو وأعضاء حكومته من المتطرفين بتقسيم المجتمع الإسرائيلي، حيث اتهمت زعيمة "حزب العمل" المعارض ميراف ميخائيلي رئيس الوزراء بـ"قتال الجيش وشعب إسرائيل"، كما تسهم قضية الأسرى لدى المقاومة في مزيد التصعيد الداخلي خاصة بعد دعوة وزير التراث عميحاي إلياهو إلى قصف غزة بقنبلة نووية، قائلا "ماذا يعني مختطفون؟ في الحرب يُدفع الثمن، لماذا حياة المختطفين أغلى من حياة الجنود؟". وهو ما اعتبره الأهالي "تخليا من قبل الحكومة عن التزامها بإعادة المخطوفين".الجبهة العسكرية: أثبتت مجريات "طوفان الأقصى"، ولا سيما الساعات الست أن الجيش الإسرائيلي يعاني من أوجه قصور شديدة، وكذلك أجهزته الأمنية العديدة، كما أن الخسائر اليومية التي يتكبدها في عمليته البرية الجارية، جعلته محل شكوك داخل المجتمع الإسرائيلي، الذي كان يعتمد عليه لتحقيق عنصر الأمان والاستقرار.الوضع الاقتصادي: يعد الوضع الاقتصادي لكيان الاحتلال في أسوأ حالاته بتوقف قطاعات رئيسية مثل السياحة، وتراجع حركة السفر وتضرر القطاع الزراعي. ومع تعبئة نحو 360 ألف جندي معظمهم من القوى العاملة، وإجلاء نحو 250 ألف مستوطن، يشهد الاقتصاد نقصا شديدا في العمالة في مختلف المجالات، كما أن الاحتلال أعلن أن الحرب كلفت الميزانية في الأسابيع الثلاثة الأخيرة نحو 7 مليارات دولار، دون احتساب الأضرار المباشرة وغير المباشرة، فيما قد تكلف هذه الأضرار نحو 3 مليارات دولار شهريا، وتظهر تقديرات أولية أن الحرب على غزة ستكلف ميزانية إسرائيل 200 مليار شيكل (51 مليار دولار)، أي حوالي 10 % من الناتج المحلي الإجمالي، ومع استمرار الحرب لفترة طويلة قد يصاب الاقتصاد الإسرائيلي بالشلل، وفق تقديرات إسرائيلية.سارعت الدول الغربية المنحازة تاريخيا لإسرائيل لتأييدها، لكن هذا الحزام بدأ يتآكل على وقع الجرائم الإسرائيلية والشكوك في قدرة الجيش الإسرائيلي على حسم الحرب، كما أن دولا عديدة أدانت إسرائيل أو قطعت علاقاتها الدبلوماسية معها (كولومبيا، بوليفيا)، فيما استدعت دول أخرى سفراءها (تشيلي، الأردن، البحرين، تركيا، هندوراس..)، ويتزايد الضغط الشعبي العالمي على الحكومات لاتخاذ إجراءات مقاطعة، بما يعرض إسرائيل إلى عزلة بدأت في التفاقم.وفي الولايات المتحدة، وعلى عكس التأييد المباشر في البداية، بدأت إدارة الرئيس جو بايدن نفسها في مراجعة التأييد المطلق لنتنياهو تخوفا من انفلات الأمور إلى حرب إقليمية واسعة، وباتت واشنطن تخشى من السيناريوهات الجنونية التي يتبعها نتنياهو في محاولة لإنقاذ مستقبله على حسابها.فبعد نحو شهر، أدرك الأميركيون أن الثابت الوحيد في الخطة الإسرائيلية هو استعمال قوة تدميرية هائلة تستهدف المدنيين والبنية التحتية في قطاع غزة وانتظار حل ما ينقذها من ورطة قاسية في رمال غزة وترقب وهْم استسلام المقاومة الذي لن يحصل. وقد بدأت الشكوك تنتابهم بشأن إدارة إسرائيل للحرب ونتائجها.وأشارت شبكة "سي إن إن" مؤخرا إلى أن الرئيس الأميركي جو بايدن وكبار مسؤولي الإدارة الأميركية حذروا إسرائيل من أن الدعم لها يتآكل تدريجيا مع اشتداد الغضب العالمي بشأن حجم المعاناة الإنسانية جراء جرائمها في غزة.-(وكالات)