 
الإثنين 24 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الاحتلال يبحث قرار الحكم في شمال غزة.. والعشائر ترد

نزوح فلسطينيين من شمال غزة إلى جنوبه
نزوح فلسطينيين من شمال غزة إلى جنوبه (أ ف ب)
كشفت القناة الـ"12" العبرية، أن حكومة بنيامين نتنياهو بحثت خلال اجتماعها الأخير إمكانية فرض حكم عسكري مؤقت شمالي قطاع غزة.

وكانت القناة ذكرت في وقت سابق، أن نتنياهو اعترف بأن خطة منح عائلات وعشائر فلسطينية في غزة السيطرة على القطاع فشلت، وأن الحكومة تعمل على خطة أخرى لن يكشف عنها.اضافة اعلان

من جانبها، ردت العشائر الفلسطينية في غزة على تصريحات نتنياهو، على لسان مفوض العشائر الفلسطينية في القطاع عاكف المصري، قائلا "كما أفشلنا مخططات الاحتلال خلال الشهور التسعة الماضية، سنفشل أيضا ما يخطط له نتنياهو".

وأضاف المصري: "العشائر الفلسطينية رفضت أن تكون بديلا لأي طرف سياسي فلسطيني يحكم القطاع".

وتابع: "العشائر الفلسطينية هي رديف كفاحي للفصائل الفلسطينية وليست بديلا عنها، والشعب الفلسطيني هو صاحب الولاية الوحيدة في تقرير مصيره وفي اختيار ممثليه ومن يحكم قطاع غزة".
share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

نتنياهو يتراجع عن قرار مهم يتعلق بالحرب على غزة

منذ7 ساعة
جيش الاحتلال

الاحتلال يراوغ من جديد بشأن حرب غزة

23 حزيران 2024
غانتس (يسار) كان قد هدد بالاستقالة من الحكومة إذا لم يضع نتنياهو خطة واضحة لإدارة الحرب في غزة (رويترز)

أسلوب جديد من نتنياهو للتعامل مع وزرائه المعارضين

09 حزيران 2024
جيش الاحتلال في غزة

بعد المجزرة المروعة.. الاحتلال يصدر بيانا بشأن قصف مدرسة النصيرات

06 حزيران 2024
اقرأ أيضا
الحوثيون يشنون هجمات على السفن المبحرة قبالة سواحل البلاد نصرة لغزة

إصابات وأضرار باستهداف الحوثيين سفينة ترانز ورلد نافيغيتر

منذ3 ساعة
وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير - (أرشيفية)

بن غفير يرد على نتنياهو بشأن الاستيطان في غزة

منذ3 ساعة
هجوم صاروخي - (أرشيفية)

قتلى وجرحى إسرائيليون بهجوم صاروخي من حزب الله

منذ3 ساعة
رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

نتنياهو يتراجع عن قرار مهم يتعلق بالحرب على غزة

منذ7 ساعة
1719173799604

الصحة السعودية: 1301 حالة وفاة بموسم حج هذا العام

منذ9 ساعة
جيش الاحتلال

هل تعيد مناشدات الاحتلال تدفق الأسلحة الأميركية لآلة القتل الصهيونية في غزة؟

منذ10 ساعة
افكار و مواقف

صدامات نتنياهو التي لا تنتهي

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

5 نقاط أساسية في الحرب

ماهر أبو طير |اليوم

شراء الوقت

جهاد المنسي |اليوم

حديث الناس

يعقوب ناصر الدين |اليوم
ترجمات
جنود إسرائيليون يخرجون من نفق قيل إن حماس استخدمته في هجوم 7 تشرين الأول (أكتوبر) على إسرائيل -(المصدر)

ما حجم التهديد الذي ما تزال تشكله حماس لإسرائيل؟

ترجمات | منذ12 ساعة
سجن الدامون

"يفترشن الأرض"... الأسيرات الفلسطينيات تتعرضن لظروف قاسية في معتقل الدامون

ترجمات | منذ15 ساعة
المفكر الفلسطيني الراحل إدوارد سعيد - (أرشيفية)

إدوارد سعيد: الغطرسة الإمبريالية العمياء‏

ترجمات |22 حزيران 2024
فلسطينيون يخمدون حريقاً أشعلته غارة جوية إسرائيلية في منطقة مخصصة للنازحين في رفح - (المصدر)

خطأ نتنياهو "المؤسف" في رفح فظاعة تتجاوز الحدود

ترجمات |22 حزيران 2024
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

دعوة إلى تعددية سلمية ‏

ترجمات |22 حزيران 2024
مظاهرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني نظمتها نقابات عمال فرنسية، تولوز، 4 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 - (المصدر)

"تمجيد الإرهاب": فزّاعة الملاحقات القضائية في فرنسا

ترجمات |14 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج - الدوام بعد إجازة طويلة !

الدوام بعد إجازة طويلة !

كاريكاتير حمزة حجاج - موجة الحر 22 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - موجة الحر

عيد أضحى مبارك 14 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- عيد أضحى مبارك

اليوبيل الفضي 08 حزيران 2024

حمزة حجاج- اليوبيل الفضي

إجازة العيد 13 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- إجازة العيد

النشامى يهزم الأخضر 12 حزيران 2024

حمزة حجاج -النشامى يهزم الأخضر
 