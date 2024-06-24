الاحتلال يبحث قرار الحكم في شمال غزة.. والعشائر ترد

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وكانت القناة ذكرت في وقت سابق، أن نتنياهو اعترف بأن خطة منح عائلات وعشائر فلسطينية في غزة السيطرة على القطاع فشلت، وأن الحكومة تعمل على خطة أخرى لن يكشف عنها.من جانبها، ردت العشائر الفلسطينية في غزة على تصريحات نتنياهو، على لسان مفوض العشائر الفلسطينية في القطاع عاكف المصري، قائلا "كما أفشلنا مخططات الاحتلال خلال الشهور التسعة الماضية، سنفشل أيضا ما يخطط له نتنياهو".وأضاف المصري: "العشائر الفلسطينية رفضت أن تكون بديلا لأي طرف سياسي فلسطيني يحكم القطاع".وتابع: "العشائر الفلسطينية هي رديف كفاحي للفصائل الفلسطينية وليست بديلا عنها، والشعب الفلسطيني هو صاحب الولاية الوحيدة في تقرير مصيره وفي اختيار ممثليه ومن يحكم قطاع غزة".