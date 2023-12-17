الاحتلال يبدي قبولا للتفاوض بملف الأسرى

نادية سعد الدين

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عمان - تبدلت نبرة الاحتلال مع تقادم أيام عدوانه ضد قطاع غزة بدون "نصر" يزهو بإحرازه؛ فبات أكثر قبولا لفكرة التفاوض مجددا لتبادل الأسرى مع المقاومة الفلسطينية، بعدما كان يدعي بإمكانية استردادهم بالعمل العسكري الميداني.يأتي ذلك وسط ضغوط داخلية وخارجية تزداد بكثافة لوقف إطلاق النار، على وقع تكبد قوات الاحتلال خسائر كبيرة بين صفوفه.وللنجاة من هزيمة سياسية أضحت وشيكة؛ يسعى رئيس حكومة الحرب، "بنيامين نتنياهو"، لإمعان التصعيد حد الانفجار في الضفة الغربية التي شيعت أمس خمسة شهداء فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال، بالتزامن مع رسم خريطة خروج تبدو أمام الشارع الإسرائيلي الغاضب انتصارا مظفرا، وذلك بعدما اعترى الكيان المحتل الإرهاق والوهن الشديدين من بأس غزة وتهاوي أهدافه تدريجيا، صوب القفز غير المحسوب لبحث "مصير غزة بعد الحرب".ويعكس تضارب الأنباء الصادرة عن الأوساط السياسية والأمنية في كيان الاحتلال حالة التخبط في مرحلة ما بعد الصدمة، التي تلقفتها ابتداء بعملية 7 تشرين أول (أكتوبر)، فتارة تتحمس للتوصل لاتفاق جديد لتبادل الأسرى، وتارة أخرى ترفض وقف إطلاق النار لما فيه تقوية لحركة "حماس" والمقاومة، فيما يدفع التيار اليميني الأكثر غلوا وتطرفا نحو استمرار حرب الإبادة الجماعية ضد قطاع غزة المتواصلة منذ 73 يوما.وخلال الأيام الماضية، وردت أكثر من إشارة لافتة من جيش الاحتلال للمستوى السياسي في الكيان، تظهر فشله باستعادة أسراهم أحياء وتكشف عن فداحة الخسائر البشرية المدفوعة لقاء ذلك.مؤشرات عدة تدل بأن قيادة جيش الاحتلال بدأت تشعر بأن "نتنياهو" يقودهم نحو المجهول، بوضعه أهدافا في غزة تفوق قدراتهم ومنها ضمان استمرار الحرب، في سبيل الحفاظ على مستقبله السياسي.وبعد زهاء الشهرين؛ تتواصل سلسلة الغارات الجوية والأحزمة النارية بالتزامن مع القصف المدفعي الجوي غير المسبوق على مختلف مناطق قطاع غزة، مما أدى لاستشهاد وجرح عشرات الفلسطينيين.وما تزال محافظة خان يونس تشهد هجوما احتلاليا دمويا في ظل محاولاته البائسة للتوغل البري الأكثر تقدما واصطدامه بتصدي المقاومة الفلسطينية لعدوانه، فيما تمكنت طواقم الدفاع المدني الفلسطيني من انتشال العديد من الشهداء وإنقاذ مصابين من تحت ركام منزل عائلة فلسطينية تم تدميره بشكل كامل.ولم يسلم وسط القطاع وشماله من قصف الاحتلال الجوي الكثيف؛ فارتقى 26 شهيدا باستهداف أبنية سكنية بدير البلح ومنطقة جباليا، فيما أطلقت طائراته الحربية وابل الرصاص بكثافة على شمال مدينة غزة، مما أدى لارتقاء المزيد من الضحايا المدنيين.بينما تشهد الضفة الغربية تصعيدا احتلاليا خطيرا؛ وذلك باستشهاد الشاب الفلسطيني جهاد حاتم عمارنة (23 عاما)، أمس، في مخيم نور شمس شرق طولكرم، التي تعرضت لتدمير كبير للبنية التحتية، ما يرفع حصيلة عدوان الاحتلال إلى خمسة شهداء، وأربع إصابات.وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت لاحقا، عن وصول شهيدين للمشفى في طولكرم، وهما: وليد عبد الرازق زهرة (22 عاما)، وأسعد فتحي زهرة (33 عاما)، فيما كان الشابان محمود سامر جابر (22 عاما)، وغيث ياسر شحادة (25 عاما)، قد استشهدا فجر أمس، إثر قصف لمسيرات الاحتلال داخل المخيم، وسط اعتقالات وتدمير للبنية التحتية، وإعلان المخيم منطقة عسكرية مغلقة.وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن قوات الاحتلال عرقلت عمل طواقم الإسعاف والطوارئ من الدخول إلى مخيم نور شمس للوصول إلى الإصابات، واختطفت إصابتين من مركبة اسعاف، كما تم استهداف المنازل بالقصف في مخيم نور شمس، بالتزامن مع قصف طائرات الاحتلال المسيرة، مواقع في حارة المنشية بالمخيم.وقد داهمت قوات الاحتلال عددا من منازل الفلسطينيين في مدينة طولكرم ومخيم نور شمس شرق المدينة، وسط سماع دوي انفجارات وإطلاق نار مكثف في العديد من الأحياء، ونشرت قناصتها على أسطح البنايات العالية.وكانت قوات الاحتلال اقتحمت مدينة طولكرم، من الجهة الغربية، ودفعت بتعزيزاتها العسكرية وفرضت قبل انسحابها، حصارا مشددا على مخيم نور شمس، ودفعت بجرافاتها وآلياتها العسكرية باتجاه المخيم، في الوقت الذي دارت فيه مواجهات عنيفة أطلقت خلالها الأعيرة النارية بكثافة، وجرفت ودمرت العديد من الشوارع.وأعلنت القوى الوطنية والإسلامية في محافظة طولكرم، عن الإضراب الشامل لجميع مناحي الحياة في المحافظة، حدادا على أرواح شهداء مخيم نور شمس وغزة وتنديدا بجرائم ومجازر الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، كما أعلنت مديرية التربية والتعليم عن تعليق الدوام المدرسي في كافة مدارس المحافظة.وارتفعت حصيلة شهداء محافظة طولكرم منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 51 شهيدا، وعدد شهداء الضفة إلى 297 شهيدا.