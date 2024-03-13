الاحتلال يبرر جريمة جديدة في غزة

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أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن مسيّرة تابعة له قصفت فلسطينيين اثنين في حي الزيتون بمدينة غزة الأسبوع الماضي اعتقادا بأن أحدهما يحمل قذيفة "آر بي جي"، فيما اتضح أنه كان يدفع دراجة هوائية.و نشر جيش الاحتلال مقطع فيديو يوثق قيام طائرة مسيرة بقصف فلسطينيين اثنين على طريق في غزة، وقال في تعليق إن أحدهما كان يحمل قذيفة "آر بي جي".وقال مكتب المتحدث باسم جيش الاحتلال لوكالة الأناضول "بالنسبة للفيديو المشار إليه في الاستفسار، فوفقا للتقرير الأولي الذي تم تلقيه جرى اتخاذ قرار الضربة على أساس أن الأشخاص كانوا نشطاء مسلحين استنادا إلى معلومات مختلفة تم جمعها قبل الغارة".واستدرك "وعندما تم نشر الفيديو جرى تمييز الدراجة التي كان يدفعها أحدهم، والتي كان يُعتقد عن طريق الخطأ أنها "آر بي جي"، والجيش الإسرائيلي يعتذر عن هذا الخطأ".