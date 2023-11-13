الاحتلال يتعمد استهداف خدمات الطوارئ لقطع سبل النجاة عن الغزيين

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يتعمد جيش الاحتلال استهداف كافة خدمات الطوارئ في غزة مما "يهدد بإعدام جماعي للمدنيين بفعل منع سبل النجاة عنهم".وطالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الأمم المتحدة وأطراف المجتمع الدولي بالضغط الحاسم على الكيان الإسرائيلي باعتباره السلطة القائمة بالاحتلال للسماح فورا بدخول الوقود واستئناف إمدادات الكهرباء بشكل فوري إلى غزة والوفاء بالتزاماتها بحماية المدنيين في القطاع أينما كانوا.وذكر المرصد أن استمرار سلطات الاحتلال بحظر إدخال الوقود رغم أنه يخضع للمراقبة إلى غزة سواء عبر أراضيها أو مصر، يستهدف إضافة الى عدوانها بالقصف المتواصل على المدنيين وكل المرافق المادة بالحياة بشكل متعمد وقف كافة خدمات الطوارئ الحيوية.ونبه إلى مضي شهر كامل على انقطاع التيار الكهربائي بالكامل في قطاع غزة، في أعقاب منع الاحتلال إمدادات الكهرباء، واستنفاد احتياطيات الوقود اللازمة لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع.ومنذ بدء حربها غير المسبوقة في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، حظرت إسرائيل إدخال الوقود، الذي تشتد الحاجة إليه لتشغيل مولدات الكهرباء وتشغيل المعدات المنقذة للحياة.وتم الإعلان عن خروج 21 من أصل 35 مستشفى و47 مركزا صحيا للرعاية الأولية عن الخدمة في قطاع غزة بفعل تعرض مقراتها أو محيطها إلى هجمات جوية ومدفعية إسرائيلية ونفاد الوقود اللازم لتشغيل مولداتها.وأول من أمس خرج مجمع الشفاء الطبي وهو الأكبر والذي يعتمد عليه سكان القطاع بصورة رئيسية من الخدمة، إضافة الى مستشفى القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر، والمستشفى الإندونيسي، مما يعني بقاء مستشفى الأهلي العربي (المعمداني) الوحيد قيد الخدمة في مدينة غزة وشمالها.وأشار المرصد إلى أن 7 من أصل 18 سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني ما تزال تعمل، لكنها معرضة لخطر التوقف التام عن العمليات في الساعات القادمة بسبب نفاد الوقود، علما أن 53 سيارة إسعاف حكومية تعرضت للقصف.ولفت إلى أن ذلك يتزامن مع مصاعب شديدة تواجه طواقم الإنقاذ والدفاع المدني بفعل تكرار استهدافها في هجمات إسرائيلية مما أدى إلى مقتل 18 وجرح عشرات آخرين من أفرادها فضلا عن تقييد عمل مركباتها بسبب أزمة نفاد الوقود.وأكد المرصد أن الإعلان عن انقطاع خدمة الاتصالات والإنترنت بالكامل في قطاع غزة خلال أيام بسبب نفاد الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية التي تزود محطات الشبكات، سيعني تعميقا خطيرا للكارثة الإنسانية وقطع آليات التواصل مع خدمات الطوارئ والإغاثة والنجدة.وقال إن دولة الاحتلال تتعمد الإمعان في قتل المدنيين الفلسطينيين دون تمكينهم من طلب الإغاثة أو نقلهم للرعاية الصحية وقطع تواصلهم مع كل أشكال خدمات الطوارئ الممكنة، بينما تواصل تكثيف القصف الجوي والمدفعي وتوسع هجماتها البرية.وشدد المرصد الحقوقي على أن القانون الدولي الخاص بالحروب والنزاعات، يحتم على أطراف الصراع ضمان حماية العاملين في مجال الإغاثة والصحة ومرافقهم وعدم تقييد عملهم بأي شكل كان.إلى ذلك قال توماس وايت مدير شؤون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أمس إن العملية الإنسانية في غزة سوف تتوقف خلال اليومين القادمين لعدم السماح بدخول الوقود إلى القطاع.وفي وقت سابق من أمس كانت الأونروا قالت إن دار ضيافة تابعة للوكالة جنوب غزة تعرض لغارات إسرائيلية، مشيرة إلى أن الاستهداف كان من جانب بحرية الإحتلال.وأضافت "الأونروا" في بيان نشرته بموقعها الرسمي أن "تجاهل حماية البنية التحتية المدنية ومنها المرافق الأممية والمستشفيات والمدارس والملاجئ دليل على الرعب الذي يعيشه المدنيون في غزة يوميا".وكان موظفو الأمم المتحدة الدوليون الموجودون في رفح قد غادروا المبنى قبل 90 دقيقة من الاستهداف.وتستضيف مباني الأمم المتحدة ومرافقها حاليا ما يقرب من 780 ألف نازح، وشدد البيان على أنه "ينبغي حمايتهم في جميع الأوقات".في سياق منفصل، نكست الأعلام على مقار الأمم المتحدة في كل أرجاء آسيا أمس ودعا الموظفون إلى الوقوف دقيقة صمت على أرواح زملائهم الذين قضوا في الحرب على غزة.وأظهرت مشاهد تم التقاطها أول من أمس فجوة في باحة مدرسة تابعة للأونروا في بيت لاهيا في شمال قطاع غزة.وقتل أكثر من 11 ألف و300 فلسطيني في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، بينهم 4609 أطفال و3100 امرأة، فضلا عن إصابة 29 ألف شخص.-(وكالات)