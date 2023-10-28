الاحتلال يتفاخر بزلزلة أرض غزة والمقاومة ترد بقصف تل أبيب وديمونة

نادية سعد الدين

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ردا على تفاخر الاحتلال الاسرائيلي بأنه زلزل ليلة أول من أمس أرض غزة وعزل القطاع عن العالم وأغرقه في ظلام دامس وأخرجه متعمدا عن نطاق التغطية الاتصالية وخدمات الإنترنت وقطع الكهرباء كليا عنه قال الناطق باسم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن المجازر والمحرقة التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق المدنيين في غزة ليست إلا دليلا على "ألم عظيم يتملكه وشعور بالانكسار يسيطر عليه".وأضاف أبو عبيدة على وقع رشقات غير مسبوقة من صواريخ المقاومة طالت تل أبيب ومفاعل ديمونة في النقب ومناطق أخرى، إن مقاتلي المقاومة ما يزالون بانتظار جيش الاحتلال (المعركة البرية)، مؤكدا أن ثمن تحرير الأسرى هو تبييض سجون الاحتلال من كافة الأسرى الفلسطينيين.وأكد في كلمة مصورة، أن زمن أسطورة الجيش الذي لا يقهر قد ولّى وأن المعركة الحالية ستكون فاصلة في تاريخ الأمة، حسب قوله.وأضاف "إننا بعد 22 يوما من معركة طوفان الأقصى نقول للعدو إننا ما نزال في انتظاره لنذيقه أصنافا جديدة من الموت ونعلمه ونعلم العالم معنى البطولة والفداء، ونذيقه هزيمة أكبر مما يتوقع أو يتخوف".وفيما يتعلق بملف الأسرى، قال أبو عبيدة إن اتصالات عديدة قد جرت في هذا الملف، وإنه كانت هناك فرصة للوصول إلى صيغة اتفاق فيه "لكن العدو ماطل ولم يبدِ جدية حقيقية لإنهاء معاناة أسراه، وقتل نحو 50 منهم في قصفه على غزة".وأضاف "نقول للعدو وللعالم وبشكل واضح ومختصر إن ثمن العدد الكبير من أسرى العدو تبييض كامل السجون الصهيونية من كافة الأسرى، فإذا أراد العدو أن ينهي هذا الملف مرة واحدة فنحن مستعدون لذلك وإذا أراد مسارا لتجزئة الملف فنحن جاهزون لذلك أيضا، وعليه أن يدفع الأثمان التي يعرفها".كما تحدث أبو عبيدة عن مجريات الحرب قائلا "لقد رأينا نصر الله ونحن نقتحم حصون العدو في السابع من الشهر الحالي وهي تتهاوى أمامنا كبيت العنكبوت، ورأينا نصر الله فيما مكننا من سحق فرقة عسكرية مدججة بكل أنواع السلاح والتحصين تحاصر أهلنا منذ عقود، ورأينا نصر الله ومقاتلا واحدا يدمر 3 آليات للاحتلال ويقتل من فيها وهم يفرون أمامه كأنهم يفرون أمام جيش".وقال أبو عبيدة إنه تم إدخال الضفادع البشرية إلى زيكيم قبل أيام لبث الرعب في قلوب القوات التي يحشدونها لاجتياح غزة، مضيفا "ورأينا كيف أعلن العدو منتشيا أنه قتل 10 مجاهدين بينما كانت القوة كلها من 3 مجاهدين".وقال أبو عبيدة "إن زمن بيع الوهم للعالم حول أكذوبة الجيش الذي لا يقهر والميركافا الخارقة والاستخبارات المتفوقة، كل هذا انتهى زمنه وقد كسرناه وحطمناه أمام العالم في غلاف غزة وفي كل فلسطين".وأكد المتحدث أن "زمن انكسار الصهيونية قد بدأ، ولعنة العقد الثامن ستحل عليهم وليرجعوا إلى توراتهم وتلمودهم ليقرأوا ذلك جيدا ولينتظروا أوان ذلتهم بفارغ الصبر".كما خاطب أبو عبيدة حكام العرب قائلا "إننا لا نطالبكم بتحريك جيوشكم ودباباتكم للدفاع عن أطفال العرب والمسلمين وحرماتهم ومقدساتهم، لأننا أخذنا على عاتقنا كنس هذا الاحتلال وإساءة وجهه والقتال عن شرف أمتنا وديننا ومقدساتنا وأرضنا بما نمتلكه من إمكانات بين أيدينا صنعناها من الصفر وبنيناها من المستحيل".وطالب أبو عبيدة "شرفاء وأحرار الأمة بأن يهبوا دفاعا عن قدسهم وأقصاهم ومجد أمتهم"، مضيفا "نحن على يقين تام بأن أحرار هذه الأمة لو هبوا هبة رجل واحد في الميدان، فإن هذا العدو لن يحتمل ولن يصمد أمام هذا الطوفان الهادر".الاحتلال قطع الكهرباء والاتصالات عن قطاع غزة، للتعتيم على جرائمه وحتى لا يرى الرأي العام الدولي ما سيرتكبه الآن فصاعدا من جرائم إبادة وحشية أكثر فظاعة ضد المدنيين العزل، ضحايا الانحياز الأميركي الغربي للإرهاب الصهيوني.وكان وزير دفاع الاحتلال يوآف غالانت قال في وقت مبكر من صباح أمس أن الحرب دخلت مرحلة جديدة، مضيفا عقب اجتماع مع رئيس الأركان اللواء هرتسي هاليفي وكبار أعضاء المؤسسة الأمنية، أن الأرض في قطاع غزة زلزلت بفعل العمليات التي شنها جيش ليلة أول من أمس.ويتهيأ الاحتلال لمرحلة أكثر فاشية؛ ففي رد صهيوني فوري على المطالبة الأممية بالهدنة الإنسانية في غزة؛ صعد الاحتلال عدوانه بكثافة غير مسبوقة على القطاع، مستفردا بسكانه الثكلى وهم يودعون شهداء آخرين، قارب عددهم الكلي من 8 آلاف، بينهم 2913 طفلا و1709 سيدة و397 مسنا، بينما لا يجد معظم الجرحى، 19 ألفا، العلاج إزاء انهيار النظام الصحي نتيجة القصف الجوي الاحتلالي، أسوة بحال زهاء ألفي فلسطيني تحت الأنقاض في عداد المفقودين.وعلى وقع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي قدمته الأردن ويكشف توجها عالميا بالهدنة اكتفى بالكلام فقط دون الفعل؛ فإن الاحتلال ينقض على القطاع، برا وبحرا وجوا، فساوت طائراته الحربية أحياء أخرى بالأرض ودمرت أبنية فوق رؤوس عائلات فلسطينية كاملة مسحت في لحظة إرهابية من السجل المدني ولم يعد لها أي وجود، بينما تصدت المقاومة الفلسطينية للعدو الصهيوني عند توغله البري المحدود، وتوعده بشن عملية برية أوسع نطاقا في شمال القطاع، وتحذيره للمدنيين بالنزوح مجددا "تحت طائلة الموت"، وفق منشوره الإرهابي الجديد.ويؤدي قطع الاتصالات عن غزة لتعطيل عمليات الإغاثة الإنسانية ورفع أعداد الشهداء والإصابات، ليضاف إلى ارتكاب 731 مجزرة، راح ضحيتها 5224، كما استشهد 219 فلسطينيا من جنوب قطاع غزة من أصل 481 شهيدا، خلال الـ24 ساعة الماضية، إضافة إلى مليون ونصف من النازحين في 223 مركز إيواء وتجمعات مستضيفة بالمستشفيات ومرافق ومنشآت عامة، وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.ونتيجة القصف الوحشي الاحتلالي؛ فقد تضررت 190 ألف وحدة سكنية وتم هدم كلي لنحو 29 ألف وحدة، كما جرى قصف 79 مقرا حكوميا وعشرات المرافق والمنشآت الخدماتية والعامة، إلى جانب 38 مسجدا و3 من الكنائس، وإلحاق الأضرار الفادحة بنحو 189 مدرسة، منها 25 مدرسة خرجت عن الخدمة، في مدينة غزة.ولم يكترث الاحتلال لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة "بالهدنة"، ليس لأنه غير ملزم التطبيق رغم أهميته السياسية الكبيرة طالما بقي خارج نطاق مجلس الأمن، وإنما لأنه ينظر للمخرجات الأممية بوصفها "حبرا على ورق"، وفق قول زعيم التطرف الصهيوني "إسحاق شامير"، في ظل غياب "الصوت المعتدل" داخل الكيان المحتل أمام تفشي النازية، فكرا وسلوكا، بينما الفئة القليلة البائسة التي تسمي نفسها "زورا" بـ"اليسار" اختبأت في الملاجئ منذ بدء العدوان، بوصفها مجرد قرقعة فارغة لتجميل وجه الاحتلال الإرهابي القبيح.ولم يعلن الاحتلال حتى الان طبيعة أهدافه العسكرية التي يدعي أنه يستهدفها كل يوم في غزة، وهي في حقيقتها منازل مدنيين وأطفال ونساء.وكان عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، عزت الرشق، أكد أن تصعيد العدو الصهيوني مجازره المروعة وحرب الإبادة الجماعية، ضد بيوت الآمنين العزل، بشتى أنواع القصف الهمجي برا وبحرا وجوا، هو تعبير حقيقي عن فشله الذريع في تحقيق أهدافه العدوانية، والنيل من المقاومة الفلسطينية الذين يتصدون بكل قوة وإرادة وبسالة لمحاولاته الفاشلة في اقتحام قطاع غزة.كما أكد أن كتائب القسام وكل قوى المقاومة الفلسطينية بكامل جهوزيتها تتصدى بكل قوة للعدوان وتحبط التوغلات، وما تصعيد جيش العدو إرهابه ومجازره وحرب الإبادة ضد المدنيين والمنازل إلا دليل إفلاس، وليس دليل قوة.من جانبه، حذر رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، بأن استمرار العدوان والقتل والتدمير على غزة وعلى الأهل في غزة سيخرج المنطقة عن السيطرة.وقال هنية، في كلمة له، إن "المنطقة أصبحت اليوم على صفيح ساخن لا يستطيع أحد أن يتنبأ باتجاهاتها ولا مآلاتها، معتبرا أن مآلات طوفان الأقصى، هذه النتيجة التي كتبها القسام في اليوم الأول للطوفان هي نتيجة ستصاحب كل مراحلنا على أرض فلسطين وفي صراع الأمة والمقاومة مع المشروع الصهيوني".ودعا الجميع وكل أحرار العالم وكل الدول الصديقة والشقيقة والحليفة إلى "ممارسة الضغط المطلوب في كل المحافل وبكل الاتجاهات لوقف العدوان الإرهابي على غزة، لوقف هذه الحرب ضد الأطفال والنساء والشيوخ والمساجد والجامعات والبيوت، ليتوقف هذا العدوان الغاشم".كما طالب هنية بضرورة فتح كل المعابر وفي مقدمتها معبر رفح وإدخال كل ما تحتاجه غزة بلا قيد وبلا شرط؛ وإعادة دورة الحياة لكافة المرافق في قطاع غزة وفي مقدمتها المستشفيات والكهرباء والماء والمخابز وكل ذلك.