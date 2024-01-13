السبت 13 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الاحتلال يتهرب من جرائمه البشعة بادعاءات كاذبة على مصر

قضاة محكمة العدل الدولية في مقرها بلاهاي في هولندا. (الأمم المتحدة)
قضاة محكمة العدل الدولية في مقرها بلاهاي في هولندا. (الأمم المتحدة)
القاهرة- استنكر البرلمان العربي الادعاءات الكاذبة التي أدلى بها ممثلو السلطة القائمة بالاحتلال (إسرائيل ) أمام محكمة العدل الدولية بشأن موقف الدولة المصرية من معبر رفح.اضافة اعلان
واكد رئيس البرلمان عادل بن عبدالرحمن العسومي أن سلطات الاحتلال تحاول التهرب من جرائمها البشعة التي ترتكبها في قطاع غزة بهذه الادعاءات الباطلة، بعد أن وجدت نفسها محاطة بوثائق مؤكدة لما قامت بها من جرائم.
وشدد "العسومي" على أن الدولة المصرية سخرت أجهزتها كافة لتلبية الأولويات الإنسانية والطبية الملحة لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأضاف رئيس البرلمان أن القصف الاسرائيلي في محيط معبر رفح من الجانب الفلسطيني كان واضحا للعيان، كما أن عرقلتها لدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لا تحتاج إلى دليل، فالعالم أجمع راى جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي تقوم بها اسرائيل.
--(بترا)
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