الاحتلال يحاول ثني إرادة الشعب الفلسطيني بزيارة الاعتقالات

نادية سعد الدين

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عمان- يزج الاحتلال في معتقلاته كل يوم منذ بدء عدوانه على قطاع غزة، عشرات الفلسطينيين من الضفة الغربية، منهم 60 فلسطينيا أمس، بما يماثل عددهم بقليل يوميا في آخر أربعة أيام فقط، وكأنه يريد بهم تعويض ما اضطر مجبرا على فعله بإطلاق سراح فلسطينيين من سجونه المحتلة وفق اتفاق الهدنة مع حركة "حماس"، وذلك لكي إرادة الشعب الفلسطيني وإظهار إمساكه بزمام الأمور.وفي آخر أيام الهدنة أمس تعمد الاحتلال خرقها، رغم المواقف الإيجابية من كلا الطرفين لتمديدها، وذلك عبر تحليق كثيف لطيرانه الحربي في سماء غزة، بالتزامن مع إبداء الموقف الإيجابي لتمديد الهدنة الإنسانية في غزة، على غرار موقف حركة "حماس" التي قالت أيضا انه لا مانع لديها من الإفراج عن مزيد من الأسرى المدنيين مقابل استمرار التهدئة.الاحتلال يطلق سراح الفلسطينيين المتفق عليهم وفق اتفاق الهدنة، وفي نفس اليوم يعتقل عددا كبيرا من مناطق مختلفة في الضفة الغربية المحتلة، التي تشهد تصعيدا خطيرا منذ بدء حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال ضد قطاع غزة، ليس أقلها عمليات الاعتقال التي تتجاوز 3200 فلسطيني، خلال خمسين يوما فقط.ويصاحب عمليات الاعتقال الواسعة إجراءات احتلالية عدوانية بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، تتمثل في التنكيل واعتداءات بالضرب المبرح وعمليات تحقيق ميداني وتهديدات ضد المعتقلين وعائلاتهم، وتخريب وتدمير منازلهم، أسوة باعتقال 60 فلسطينيا على الأقل، أمس، من مناطق مختلفة.وحسب نادي الأسير فقد بلغت حصيلة حملة الاعتقالات التي يشنها الاحتلال في الضفة الغربية إلى أكثر من 3200 أعلاها في محافظة الخليل، حسب معطيات أساسية لحملات الاعتقال بعد السابع من تشرين أول (أكتوبر) الماضي.وأضاف، أن "حصيلة حالات الاعتقال بين صفوف النساء أكثر من 120 حالة اعتقال وتشمل اللواتي اعتقلن من الأراضي المحتلة عام 1948، أما الأطفال فخلال شهر تشرين أول (أكتوبر) الماضي سجلت 145 حالة اعتقال حتى نهايته".بينما بلغت "عدد حالات الاعتقال بين صفوف الصحفيين خلال نفس الفترة حوالي 41 صحفيا، 29 منهم ما يزالون رهن الاعتقال"، بينما بلغت أوامر الاعتقال الإداري حوالي 1624 أمرا ما بين أوامر جديدة وأوامر تجديد.وقال نادي الأسير الفلسطيني أنه "ارتقى في سجون الاحتلال بعد السابع من تشرين أول (أكتوبر) الماضي، 6 معتقلين، بينما ينفذ جيش الاحتلال بوتيرة يومية حملات اقتحام للقرى والبلدات في أنحاء الضفة الغربية، تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق نار وقنابل غاز على الفلسطينيين، تزامنا مع العدوان على غزة.وفي الأثناء؛ كشف تقرير اقتصادي عن الأضرار الجسيمة التي لحقت بمختلف القطاعات الاقتصادية والإنتاجية الفلسطينية جراء تواصل العدوان الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة.ووفق التقرير الصادر عن المرصد الاقتصادي التابع لوزارة الاقتصاد في السلطة الفلسطينية، أمس، فقد تضررت 85 % من المنشآت الاقتصادية، حيث تراجع أداؤها نتيجة الاجتياحات والاقتحامات المستمرة التي تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في المدن والمخيمات والبلدات الفلسطينية.وأظهر التقرير، تراجع متوسط العاملين في 41 % من المنشآت الاقتصادية في الضفة الغربية بنسبة 54 % من إجمالي عدد العاملين نتيجة التدهور الاقتصادي في مختلف القطاعات الاقتصادية، جراء تداعيات عدوان الاحتلال المستمر مع التوقف شبه التام لعجلة الإنتاج في قطاع غزة.وأفاد بأن 61 % من المنشآت تراجعت أيام العمل الشهرية فيها بمتوسط بلغ 36 %، في حين أشارت 52 % من المنشآت إلى تراجع ساعات العمل اليومية بمتوسط بلغ 42 %، وتراجعت الطاقة الإنتاجية لـ91 % من المنشآت الصناعية بمتوسط 43 %، إذ تركزت في قطاعات صناعة المفروشات والأثاث، وقطاع الصناعات البلاستيكية، والصناعات الدوائية، وقطاع الحجر والرخام.وحسب المرصد، فإن 77 % من المنشآت تعاني صعوبة في التنقل وتوزيع البضائع بين المدن، نتيجة الاقتحامات والإغلاقات التي تنفذها سلطات الاحتلال، واضطرت 16 % من المنشآت إلى الإغلاق بشكل كامل أو جزئي، علاوة على تراجع المبيعات الشهرية لـ97 % من المنشآت.وأوضح المرصد الفلسطيني أن القطاع الصناعي هو من القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررا نتيجة انتهاكات الاحتلال في المحافظات الشمالية بعد العدوان على غزة، إذ أشارت 91 % من المنشآت الصناعية إلى أن طاقتها الإنتاجية تراجعت بعد العدوان، مقارنة بالوضع قبله، وأن متوسط التراجع في الطاقة الإنتاجية بلغ 43 %.ومن أبرز القطاعات الصناعية التي تراجعت طاقتها الإنتاجية بعد العدوان على غزة، والتي تم رصدها خلال هذا الأسبوع: قطاع صناعة المفروشات والأثاث، وقطاع الصناعات البلاستيكية، والصناعات الدوائية، وقطاع الحجر والرخام.كما تعاني المنشآت الاقتصادية في الضفة الغربية العديد من المشاكل والمعيقات الإضافية خلال الفترة الحالية، من أهمها؛ تراجع حركة الشراء من الفلسطينيين، والإغلاقات المستمرة وكثرة الاجتياحات الاحتلالية للمدن والمخيمات والبلدات الفلسطينية.يشار إلى أن بعض المناطق التجارية الحيوية أقدم الاحتلال على إغلاقها بشكل كامل منذ بداية العدوان على قطاع غزة، حيث أغلقت سلطات الاحتلال بشكل متواصل 255 منشأة اقتصادية في بلدة حوارة، جنوب مدينة نابلس، فضلا عن اعتداءات المستوطنين المستمرة على الأهالي والمحلات التجارية.وعلى صعيد آخر، يلاحظ أن هناك جزءا من المنشآت الاقتصادية قد تعرضت لاعتداءات مباشرة من جيش الاحتلال أو جراء هجمات المستعمرين، ما تسبب بضرر مباشر في أحد أصولها الثابتة أو البضائع التي تملكها، إذ أفادت 5 % من هذه المنشآت أنها تعرضت لأضرار مباشرة.