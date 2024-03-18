الاحتلال يدمر ما تبقى من البنية الصحية بالقطاع

نادية سعد الدين

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يُمعّن الاحتلال في تدمير أي بنية صحية متبقية في قطاع غزة لإخراجها من الخدمة، أسوّة باستهداف "مجمع الشفاء الطبي" للمرة الثانية منذ بداية العدوان وحصاره ووضع حياة الأطفال والنساء والمرضى على محك الموت قصفاً أم جوعاً، في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنّها ولم تسهم مفاوضات تبادل الأسرى المتعثرة في وقفها حتى الآن.وعلى وقّع ضغوط وزير الاحتلال المتطرف، "إيتمار بن غفير"، للسماح بصلاة اليهود وتسهيل اقتحام المسجد الأقصى المبارك خلال العشر الأواخر من شهر رمضان؛ فإن مجمع الشفاء الطبي، غربي مدينة غزة، لا يزال يخضع للحصار الكامل، بينما يواصل جيش الاحتلال عملية عسكرية مركزية ضدّه، بعد شنّ الهجوم المفاجئ عليه واقتحامه بالدبابات والجنود تحت غطاء ناري كثيف.ونتيجة نشوب الحريق عند بوابة المجمع الطبي الذي تسبب به الاحتلال، فقد وقعت حالات اختناق شديد بين النساء والأطفال النازحين، إلى جانب ارتقاء عشرات الشهداء والجرحى الفلسطينيين بفعل الجريمة الاحتلالية بحق المستشفى، بالتزامن مع قطع الاتصالات عن نحو 30 ألف نازح داخل "الشفاء الطبي"، ودفع معظمهم لمغادرته نحو جنوب قطاع غزة.وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة أن النازحين باتوا محاصرين داخل مبنى الجراحات التخصصية، وفي استقبال الطوارئ، مع عدم القدرة على إنقاذ أحد من المصابين، بسبب كثافة النيران واستهداف كل من يقترب من النوافذ في جريمة أخرى ضد المؤسسات الصحية.وناشدت "الصحة الفلسطينية" المؤسسات الأممية لإيقاف المجزرة الوحشيّة فوراً ضد المرضى والجرحى والنازحين والطواقم الطبية داخل المستشفى.وفي وقت سابق من يوم أمس؛ اقتحمت قوات الاحتلال المدرسة الأميركية قرب مجمع الشفاء الطبي، واعتقلت النازحين من الرجال، كما طلبت من النساء التوجه إلى مدينة دير البلح وسط القطاع عبر شارع الرشيد، بينما تواصل قوات مشتركة من جيش الاحتلال و"الشاباك" عملية عسكرية مركزية بالمستشفى.وتُضاف جريمة "الشفاء الطبي" إلى ثمانية مجازر وحشية ارتكبها الاحتلال ضد الفلسطينيين في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، مما أدى لارتقاء 81 شهيداً و116 جريحاً، الأمر الذي يرفع عددهم إلى 31726 شهيداً و 73792 إصابة، منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.، وفق وزارة الصحة الفلسطينية بغزة.وأدانت الفصائل الفلسطينية استهداف الاحتلال للمستشفيات، والتي كان آخرها العدوان على مستشفى الشفاء الطبي، بهدف تدمير القطاع الصحي، مؤكدة أن استهداف المشافي هو استكمال لحرب الإبادة التي يشنها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وانتهاك صارخ لكافة المواثيق والقوانين الدولية.وأكدت حركة "حماس" أن جرائم الاحتلال وعدوانه ضد الشعب الفلسطيني، ومجمع الشفاء الطبي بغزة لن يصنع له صورة انتصار.وقالت "حماس"، في تصريح لها أمس، إن "جرائم الاحتلال وحرب الإبادة المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني وكل مكونات الحياة في غزة، لن تصنع "لنتنياهو" وجيشه الصهيوني أي صورة انتصار، بل ما يجري ينم عن حالة التخبط والارتباك وفقدان الأمل بتحقيق أي إنجاز عسكري غير استهداف المدنيين العزل".ونوهت إلى الجريمة الجديدة التي "يرتكبها جيش الاحتلال الصهيوني المجرم في عدوانه على مجمع الشفاء الطبي والمنطقة المحيطة به وذلك باستهداف مباني المستشفى بشكل مباشر دون اكتراث بمن فيه من مرضى وأطقم طبية ونازحين".وأكدت "حماس" على أن "فشل المجتمع الدولي والأمم المتحدة في اتخاذ إجراءات ضد جيش الاحتلال كان بمثابة الضوء الأخضر للاستمرار في حرب الإبادة والتطهير العرقي التي يقترفها ضد الشعب الفلسطيني، والتي أحد أركانها تدمير المنشآت الطبية في القطاع".وطالبت "اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية وغيرها من المؤسسات الأممية المعنية بضرورة الوقوف عند مسؤولياتهم لحماية ما تبقى من منشآت طبية في القطاع، وتوثيق جرائم الصهاينة النازيين ضد القطاع الطبي، المحمي بموجب اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني".وبالمثل؛ قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، إن قيام جيش الاحتلال الفاشي بحصار وقصف مستشفى الشفاء، وقتله العشرات من الأبرياء خلال حرب الإبادة والتطهير العرقي، هو رد واضح من حكومة "نتنياهو" على المواقف الدولية والأوروبية المطالبة بوقف الحرب الدموية على الشعب الفلسطيني.وأضاف فتوح أن ما يحدث بالمرافق الطبية ومستشفى الشفاء هو جريمة حرب وانتهاك فاضح وصارخ للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، مثلما يهدف إلى إفشال المساعي والمبادرات لإيقاف الحرب الوحشية وإطالة أمدها على حساب الآلاف من الأبرياء من الأطفال والنساء لاستمرار بقاء حكومة نتنياهو النازية والهروب من أزماته الداخلية.من جانبها، حملت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، حكومة الحرب المسؤولية الكاملة عن حياة الطواقم الطبية وطواقم الإسعاف والمرضى والنازحين المتواجدين في مجمع الشفاء الطبي ومحيطه، بما في ذلك النازحون المتواجدون في مدارس الإيواء المحاصرة، كذلك حياة من يتم اعتقالهم منهم.وأكدت "الخارجية الفلسطينية" أن المدنيين الفلسطينيين لا زالوا ضحايا لعدم اكتراث جيش الاحتلال بحياتهم بمن فيهم الأطفال والنساء والمرضى وكبار السن، وضحايا أيضا للفشل الدولي في فرض أي إجراء من شأنه حمايتهم وتأمين احتياجاتهم الأساسية، رغم قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة والأمر الاحترازي لمحكمة العدل الدولية.وطالبت بوقف فوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية لأهالي غزة، محذرة من مخاطر تهجير المدنيين من شمال القطاع.في غضون ذلك؛ طالب الوزير المتطرف "بن غفير"، بالسماح لليهود بتنفيذ اقتحامات للمسجد الأقصى، خلال فترة العشر الأواخر من رمضان، خلافًا للسياسة القائمة منذ سنوات.ونقل الوزير المتطرف طلبه، إلى المسؤولين في شرطة الاحتلال، لمناقشة الأمر على طاولة الحكومة، في الأسبوعين المقبلين.وفي وقت سابق، طلب "بن غفير" من حكومة الاحتلال، منع سكان الضفة الغربية، من دخول القدس للصلاة في "الأقصى" خلال رمضان، بالإضافة إلى تقييد دخول الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948، مما أثار موجة تحذيرات من مسؤولي أمن الاحتلال، لما يمكن أن يتسبب فيه بتفجير الأوضاع.يُذكر أن الاحتلال، تعمّد منذ اليوم الأول لشهر رمضان نصب حواجز حديدية، والتضييق على المصلين، وشن حملة اعتقالات بين الشبان، وإبعاد عدد من المقدسيين والمرابطين عن المسجد طوال شهر رمضان، كخطوة "خطيرة" لتفريغ الأقصى وتصعيد انتهاكاته.