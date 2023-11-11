الاحتلال يدير ظهره لنداءات وقف العدوان.. ويواصل استباحة الدم الفلسطيني بغزة

نادية سعد الدين

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عمان - تحفر دماء أكثر من 100 شهيد فلسطيني أخاديد مقبرة جماعية بمجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة والذي بات بنية معطوبة خارج الخدمة نتيجة مجزرة وحشية جديدة ارتكبها الاحتلال بعنجهية النازي لاستهداف الجرحى والنازحين المدنيين، الذين أضحى معظمهم أشلاء جثث متناثرة، بدون الانصياع لمطلب القمة العربية الإسلامية بالوقف الفوري لإطلاق النار، طالما بقي "الظهير" الغربي الأميركي داعما للإرهاب الصهيوني، و"رخوا" لنداء غزة المكلومة.مذبحة تلو الأخرى خلال الساعات الماضية شهدتها أرض غزة المخضبة بالدم الفلسطيني، مما أدى لإرتقاء المزيد من الضحايا وتدمير ما تبقى من شرايين الحياة الدامية، بينما لم تعد ثلاثة مشاف إضافية صالحة لتقديم الرعاية الطبية بسبب القصف الجوي الاحتلالي المتواصل بكثافة، والذي لم يسمح بإخراج جثامين الشهداء من المجمع الطبي المحاصر والمستهدف بوابل الصواريخ العدوانية، فتم دفنهم داخل حرمه، بينما ما يزال الكثيرين تحت الركام أمام صعوبة انتشالهم.وعلى وقع أنباء متضاربة بشأن مسار مفاوضات تبادل الأسرى، فقد دفعت المجازر الاحتلالية الوحشية بحق المدنيين دولاً صلدة بدعم الاحتلال، مثل فرنسا، لمطالبته بوقف غاراته "غير المبررة واللاشرعية"، وذلك بعد استشهاد أكثر من 11 ألف فلسطيني، بينهم قرابة خمسة آلاف طفل و3027 سيدة و678 مسنا، ونحو 29.500 جريح، وزهاء 3000 مفقود، منهم حوالي 1500 طفل، يشكلون ما نسبته74 % من الشهداء، بحسب مصادر فلسطينية رسمية.غير أن ذلك لا يعد كافيا بالنسبة للاحتلال المتعطش لدماء الأطفال والنساء؛ ففي غزة الثكلى،، باتت حياة مليون طفل على شفا الهاوية، بينما يرتقي طفل منهم كل 10 دقائق، نظير عدوان الاحتلال وحصاره المطبق حول القطاع، مما أدى لنقص الغذاء والمياه والأدوية وانهيار الخدمات الصحية وكل متطلبات الحياة في أنحاء القطاع.ويتعمد الاحتلال تكثيف غاراته ضد مستشفيات قطاع غزة، بما يعني الحكم بالموت على عشرات الآلاف من الفلسطينيين داخلها إما كجرحى أو محتمين بها، أسوة بمجمع الشفاء الطبي الذي يضم آلاف الفلسطينيين النازحين من هول مجازره الوحشية، فضلا عن أعداد الجرحى الكبير ومنهم الأطفال، مما أدى لخروجه عن الخدمة وتوقفه تماما عن العمل، حيث قصف الاحتلال المبنى الجراحي فيه وساحاته الداخلية، وفق وزارة الصحة الفلسطينية بغزة.ويؤشر تعمد استهداف الاحتلال لمشافي القطاع إلى مساعيه الدؤوبة لتهجير سكان غزة وإخراجهم من القطاع وقطع أي وسائل يمكن أن تؤمن لهم الحياة، فحينما يدمر الاحتلال المشافي والبنى التحتية وكل شرايين الحد الأدنى من العيش، فإنه بذلك يدفع لتهجير الفلسطينيين خارج القطاع، إلا أن محاولاته دائما تؤول للفشل الذريع، أمام صلابة أهل غزة وتمسكهم بأرضهم رغم آلام حزنهم وندوبهم الثقيلة.ونتيجة القصف الجوي الاحتلالي الكثيف؛ فإن نصف مستشفيات غزة، البالغ عددها 36، وثلثي مراكز الرعاية الصحية الأولية لا تعمل، وأن التي ما تزال تعمل تستوعب ما يفوق طاقتها بكثير، بحيث بات نظام الرعاية الصحية على شفا الانهيار.وخلال الـ24 ساعة الماضية؛ توقفت الرعاية الطبية في مستشفى "الرنتيسي" و"النصر" للأطفال تقريبا، حيث لم يكن هناك سوى مولد صغير يزود وحدات العناية المركزة والعناية المركزة لحديثي الولادة بالطاقة، مما يهدد حياة أطفال يخضعون للعلاج وفي العناية المركزة.في حين ممرات المستشفيات مكتظة بالجرحى والمرضى والمحتضرين، والمشارح مكتظة، عمليات جراحية دون تخدير، عشرات الآلاف من النازحين يحتمون بالمستشفيات، في ظل تأكيد منظمة الصحة العالمية بتحققها من زهاء 250 هجوما على منشآت الرعاية الصحية في غزة والضفة الغربية.وطبقا لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، فإن "الانهيار شبه الكامل للخدمات الطبية وخدمات الرعاية الصحية في جميع أنحاء قطاع غزة، ولا سيما المناطق الشمالية، يهدد حياة كل طفل في القطاع، ويحرمهم من حقهم في الحياة والصحة، بالرغم من أن حماية المستشفيات وإيصال الإمدادات الطبية المنقذة للحياة واجب بحسب القانون الدولي".في حين يواصل الاحتلال سلسلة غاراته الهمجية ضد قطاع غزة لقصف منازل المدنيين الفلسطينيين فوق رؤوس ساكنيها، أسوة بما حدث في مخيم الشاطئ، غرب غزة، وغرب مخيم جباليا، شمالا، ومخيم البريج، وسطا، وفق المكتب الإعلامي بوزارة الداخلية والأمن الوطني، مما أدى لارتقاء العديد من الشهداء وإصابة جرحى آخرين.كما ارتقى ستة شهداء وإصابة عدد من الفلسطينيين جراء استهداف طائرات الاحتلال لمنزل عائلة فلسطينية أخرى في غرب مخيم النصيرات وسط القطاع، فيما تمكنت طواقم الاسعاف من انتشال 7 شهداء من تحت ركام أحد الأبنية المدمرة ببيت لاهيا، في مجزرة جديدة تضاف إلى نحو 1130 مجزرة ارتكبها الاحتلال بحق المدنيين في قطاع غزة، بينما تتصدى المقاومة الفلسطينية بقوة وشراسة ضد التوغل البري الاحتلالي لقطاع غزة.وتتعرض أحياء مدينة غزة لقصف احتلالي عنيف، مما أدى لتدمير (41,000) وحدة سكنية تعرضت للهدم الكلي و(222,000) وحدة سكنية هدم جزئي، فيما أرتفع عدد المساجد المدمرة تدميرا كليا (67) مسجدا، و(145) مسجد تدميرا جزئيا، فضلا عن (3) كنائس.