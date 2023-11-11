السبت 11 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الاحتلال يدير ظهره لنداءات وقف العدوان.. ويواصل استباحة الدم الفلسطيني بغزة

1699714401712320700
جانب من القصف المتكرر من قبل الاحتلال لمستشفى الشفاء في غزة - (وكالات)
عمان - تحفر دماء أكثر من 100 شهيد فلسطيني أخاديد مقبرة جماعية بمجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة والذي بات بنية معطوبة خارج الخدمة نتيجة مجزرة وحشية جديدة ارتكبها الاحتلال بعنجهية النازي لاستهداف الجرحى والنازحين المدنيين، الذين أضحى معظمهم أشلاء جثث متناثرة، بدون الانصياع لمطلب القمة العربية الإسلامية بالوقف الفوري لإطلاق النار، طالما بقي "الظهير" الغربي الأميركي داعما للإرهاب الصهيوني، و"رخوا" لنداء غزة المكلومة.اضافة اعلان
مذبحة تلو الأخرى خلال الساعات الماضية شهدتها أرض غزة المخضبة بالدم الفلسطيني، مما أدى لإرتقاء المزيد من الضحايا وتدمير ما تبقى من شرايين الحياة الدامية، بينما لم تعد ثلاثة مشاف إضافية صالحة لتقديم الرعاية الطبية بسبب القصف الجوي الاحتلالي المتواصل بكثافة، والذي لم يسمح بإخراج جثامين الشهداء من المجمع الطبي المحاصر والمستهدف بوابل الصواريخ العدوانية، فتم دفنهم داخل حرمه، بينما ما يزال الكثيرين تحت الركام أمام صعوبة انتشالهم.
وعلى وقع أنباء متضاربة بشأن مسار مفاوضات تبادل الأسرى، فقد دفعت المجازر الاحتلالية الوحشية بحق المدنيين دولاً صلدة بدعم الاحتلال، مثل فرنسا، لمطالبته بوقف غاراته "غير المبررة واللاشرعية"، وذلك بعد استشهاد أكثر من 11 ألف فلسطيني، بينهم قرابة خمسة آلاف طفل و3027 سيدة و678 مسنا، ونحو 29.500 جريح، وزهاء 3000 مفقود، منهم حوالي 1500 طفل، يشكلون ما نسبته
74 % من الشهداء، بحسب مصادر فلسطينية رسمية.
غير أن ذلك لا يعد كافيا بالنسبة للاحتلال المتعطش لدماء الأطفال والنساء؛ ففي غزة الثكلى،، باتت حياة مليون طفل على شفا الهاوية، بينما يرتقي طفل منهم كل 10 دقائق، نظير عدوان الاحتلال وحصاره المطبق حول القطاع، مما أدى لنقص الغذاء والمياه والأدوية وانهيار الخدمات الصحية وكل متطلبات الحياة في أنحاء القطاع.
ويتعمد الاحتلال تكثيف غاراته ضد مستشفيات قطاع غزة، بما يعني الحكم بالموت على عشرات الآلاف من الفلسطينيين داخلها إما كجرحى أو محتمين بها، أسوة بمجمع الشفاء الطبي الذي يضم آلاف الفلسطينيين النازحين من هول مجازره الوحشية، فضلا عن أعداد الجرحى الكبير ومنهم الأطفال، مما أدى لخروجه عن الخدمة وتوقفه تماما عن العمل، حيث قصف الاحتلال المبنى الجراحي فيه وساحاته الداخلية، وفق وزارة الصحة الفلسطينية بغزة.
ويؤشر تعمد استهداف الاحتلال لمشافي القطاع إلى مساعيه الدؤوبة لتهجير سكان غزة وإخراجهم من القطاع وقطع أي وسائل يمكن أن تؤمن لهم الحياة، فحينما يدمر الاحتلال المشافي والبنى التحتية وكل شرايين الحد الأدنى من العيش، فإنه بذلك يدفع لتهجير الفلسطينيين خارج القطاع، إلا أن محاولاته دائما تؤول للفشل الذريع، أمام صلابة أهل غزة وتمسكهم بأرضهم رغم آلام حزنهم وندوبهم الثقيلة.
ونتيجة القصف الجوي الاحتلالي الكثيف؛ فإن نصف مستشفيات غزة، البالغ عددها 36، وثلثي مراكز الرعاية الصحية الأولية لا تعمل، وأن التي ما تزال تعمل تستوعب ما يفوق طاقتها بكثير، بحيث بات نظام الرعاية الصحية على شفا الانهيار.
وخلال الـ24 ساعة الماضية؛ توقفت الرعاية الطبية في مستشفى "الرنتيسي" و"النصر" للأطفال تقريبا، حيث لم يكن هناك سوى مولد صغير يزود وحدات العناية المركزة والعناية المركزة لحديثي الولادة بالطاقة، مما يهدد حياة أطفال يخضعون للعلاج وفي العناية المركزة.
في حين ممرات المستشفيات مكتظة بالجرحى والمرضى والمحتضرين، والمشارح مكتظة، عمليات جراحية دون تخدير، عشرات الآلاف من النازحين يحتمون بالمستشفيات، في ظل تأكيد منظمة الصحة العالمية بتحققها من زهاء 250 هجوما على منشآت الرعاية الصحية في غزة والضفة الغربية.
وطبقا لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، فإن "الانهيار شبه الكامل للخدمات الطبية وخدمات الرعاية الصحية في جميع أنحاء قطاع غزة، ولا سيما المناطق الشمالية، يهدد حياة كل طفل في القطاع، ويحرمهم من حقهم في الحياة والصحة، بالرغم من أن حماية المستشفيات وإيصال الإمدادات الطبية المنقذة للحياة واجب بحسب القانون الدولي".
في حين يواصل الاحتلال سلسلة غاراته الهمجية ضد قطاع غزة لقصف منازل المدنيين الفلسطينيين فوق رؤوس ساكنيها، أسوة بما حدث في مخيم الشاطئ، غرب غزة، وغرب مخيم جباليا، شمالا، ومخيم البريج، وسطا، وفق المكتب الإعلامي بوزارة الداخلية والأمن الوطني، مما أدى لارتقاء العديد من الشهداء وإصابة جرحى آخرين.
كما ارتقى ستة شهداء وإصابة عدد من الفلسطينيين جراء استهداف طائرات الاحتلال لمنزل عائلة فلسطينية أخرى في غرب مخيم النصيرات وسط القطاع، فيما تمكنت طواقم الاسعاف من انتشال 7 شهداء من تحت ركام أحد الأبنية المدمرة ببيت لاهيا، في مجزرة جديدة تضاف إلى نحو 1130 مجزرة ارتكبها الاحتلال بحق المدنيين في قطاع غزة، بينما تتصدى المقاومة الفلسطينية بقوة وشراسة ضد التوغل البري الاحتلالي لقطاع غزة.
وتتعرض أحياء مدينة غزة لقصف احتلالي عنيف، مما أدى لتدمير (41,000) وحدة سكنية تعرضت للهدم الكلي و(222,000) وحدة سكنية هدم جزئي، فيما أرتفع عدد المساجد المدمرة تدميرا كليا (67) مسجدا، و(145) مسجد تدميرا جزئيا، فضلا عن (3) كنائس.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
قطاع غزة

انفجارات واشتباكات عنيفة غرب مدينة غزة

منذ 3 دقيقة
الاحتلال يقطع التيار الكهربائي عن مدينة ومخيم جنين

الاحتلال يقطع التيار الكهربائي عن مدينة ومخيم جنين

منذ 12 دقيقة
الرئيس الأمريكي جو بايدن

ماذا خسرت أميركا بدعمها اللامحدود للاحتلال بعدوانه على غزة؟

منذ 46 دقيقة
إطلاق قنابل فسفورية مضيئة بسماء قطاع غزة -(وكالات)

"الأرض المحروقة".. تكتيك يتبعه الاحتلال للسيطرة على غزة

منذ 47 دقيقة
أطفال بالخداج في غزة-(وكالات)

"صحة غزة": وفاة طفل ثان في حضانة مجمع الشفاء بسبب نقص الأكسجين

منذ 49 دقيقة
صواريخ حزب الله

صفارات الإنذار تدوي في مستوطنة شتولا بالجليل الأعلى

منذ1 ساعة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

من المنطقة إلى العالم!

مكرم أحمد الطراونة |اليوم
ماهر أبو طير

تأثيرات الحرب داخل الأردن

ماهر أبو طير |اليوم

"الحل النهائي" للمشكلة الفلسطينية: منظور فلسطيني (2)..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

حكم الجهاد في سورية!

موفق ملكاوي |اليوم

كونوا نادية

نادر رنتيسي |اليوم
سلامة الدرعاوي

ماذا يعني برنامج جديد مع الصندوق؟

سلامة الدرعاوي |اليوم

ليس لمحتل أن يتذرع بالدفاع عن نفسه

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

حكومة نتنياهو مرشحة للعالمية بالإجرام

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
1699698321371589800

هل تستطيع السلطة الفلسطينية السيطرة على غزة إذا أطيح بحماس؟

ترجمات |منذ 49 دقيقة
دبابة "ميركافا" منتشرة في محيط كريات شمونة الشمالية بالقرب من الحدود مع لبنان، 30 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (المصدر)

شركات الأسلحة الأميركية والإسرائيلية وأرباح حرب الإبادة

ترجمات |10 تشرين الثاني 2023
ملصق دعائي لمقاتلي القبائل في منطقة الجزيرة السورية - (المصدر)

هجمات "حركة أبناء الجزيرة والفرات" على الأميركيين

ترجمات |10 تشرين الثاني 2023
بريطانيا

‏علاقة بريطانيا بالصهيونية وإسرائيل وتداعياتها على الفلسطينيين‏

ترجمات |08 تشرين الثاني 2023
الناشطة المصرية زين رحمة تواجه كلاريسا وارد من (سي إن إن) بشأن تغطية الشبكة المنحازة لإسرائيل، 20 تشرين الأول (أكتوبر) - (المصدر) ‏

كيف فضحت حرب إسرائيل على غزة كراهية الغرب للفلسطينيين‏

ترجمات |07 تشرين الثاني 2023
رايات "حماس" و"فتح" و"الجهاد الإسلامي" ترتفع في جنازة شهداء في الضفة الغربية المحتلة - (أرشيفية)

حصيلة ضحايا الاحتلال في الضفة تتزايد.. والغضب يتصاعد

ترجمات |07 تشرين الثاني 2023
 