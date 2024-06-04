الاحتلال يرتكب مجازر جديدة في غزة.. وشهداء بمواجهات في الضفة

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غزة - شهد اليوم الـ242 من العدوان الصهيوني على قطاع غزة استمرار المجازر بحق المدنيين، بينما ردت المقاومة باستهداف تجمعات لقوات الاحتلال، وفي الضفة، نفذت قوات الاحتلال أمس اقتحامات واعتداءات جديدة، فيما نعت المقاومة الفلسطينية شهداء ارتقوا خلال تنفيذ عمليات ضد جنود الاحتلال في الضفة.في حين أعلن جيش الاحتلال عن إصابة 3720 ضابطا وجنديا في قطاع غزة منذ بدء الحرب.وقالت وزارة الصحة بقطاع غزة إن الاحتلال ارتكب خلال الساعات الـ24 الماضية 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 71 شهيدا و182 جريحا.وبذلك ارتفعت حصيلة الحرب الصهيونية على قطاع غزة إلى 36 ألفا و550 شهيدا، إلى جانب 82 ألفا و959 مصابا منذ السابع من تشرين الأول(اكتوبر) الماضي.وقالت مصادر طبية إن 15 فلسطينيا استشهدوا في غارات على مناطق متفرقة في القطاع منذ فجر أمس.واستشهد 8 فلسطينيين إثر قصف الطائرات الصهيونية مجموعة من الفلسطينيين وسيارة تضم أفرادا من الشرطة الفلسطينية عند مدخل مركز للإيواء شمال دير البلح وسط قطاع غزة.ووصل عدد من الشهداء والجرحى بينهم أطفال إلى مستشفى شهداء الأقصى، إضافة إلى ارتقاء شهيدين ومصابين في قصف بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.كما استشهد 3 وأصيب آخرون إثر قصف استهدف منزلا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.والغارات والقصف المدفعي الصهيوني ما يزال متواصلا على عدة مناطق بجنوب حي تل السلطان غربي مدينة رفح.وتصاعدت أعمدة دخان من المناطق التي تتعرض للقصف الذي يستهدف منازل ومنشآت تجارية غربي مدينة رفح، فيما تقوم آليات جيش الاحتلال بعمليات تجريف وتمشيط واسعة على الحدود الفلسطينية المصرية جنوبي رفح.وانسحبت قوات الاحتلال من محيط الكلية الجامعية جنوبي مدينة غزة بعد عملية عسكرية استمرت عدة أيام.ورغم تراجع القوات الصهيونية، فإن القصف للمربعات السكنية بالمنطقة لم يتوقف.من جهتها، أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- استهداف جنود صهاينة في مدينتي غزة ورفح.كما بثت مشاهد من تفخيخ مقاتليها لأحد المنازل وسط مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، وتمكنهم من إيقاع قوة للاحتلال بين قتيل وجريح في كمين.وبثت صورا قالت إنها لقصف قوات الاحتلال المتمركزة في محور "نتساريم" بمنظومة "رجوم" وقذائف هاون.ونشرت كتائب القسام أيضا مشاهد لما قالت إنه قصف بقذائف الهاون استهدفت خلاله تجمعا للقوات الصهيونية المتوغلة في محيط الكلية الجامعية جنوب حي الصبرة بمدينة غزة.من جهتها بثت سرايا القدس –الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– صورا لقصفها جنود وآليات الاحتلال المتوغلة في مخيم جباليا وسط قطاع غزة.وأعلنت سرايا القدس أيضا أنها استهدفت بصواريخ 107 قوات وآليات صهيونية متمركزة في محيط تل زعرب جنوب غربي مدينة رفح.في المقابل، قال المتحدث باسم الجيش الصهيوني دانيال هاغاري أول من أمس إن 4 من المحتجزين في غزة قتلوا قبل أشهر في خان يونس، حيث كانوا في مكان واحد.وكانت كتائب القسام قد أعلنت في الـ23 من كانون الأول(ديسمبر) الماضي فقدان الاتصال بالمجموعة المسؤولة عن 5 من الأسرى، لكنها عادت وأكدت في الأول من آذار(مارس) الماضي مقتل 7 أسرى إسرائيليين نتيجة القصف الصهيوني، بينهم 3 أعلن عنهم هاغاري.وقد أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة 17 عسكريا في معارك قطاع غزة خلال الـ24 ساعة، بحسب ما أورده موقعه الإلكتروني.كما اعترف الجيش الصهيوني بإصابة 41 عسكريا في المعارك منذ يوم الجمعة الماضي.وأعلن الجيش الاحتلالي إصابة 3720 ضابطا وجنديا منذ بدء الحرب، 1882 منهم خلال الهجوم البري.وفي الضفة، نفذت قوات الاحتلال امس اقتحامات واعتداءات جديدة في مدن الضفة الغربية، فيما نعت المقاومة الفلسطينية شهداء ارتقوا خلال تنفيذ عمليات ضد جنود الاحتلال.وقد نعت حركة حماس آدم فراج ومعتز النابلسي "اللذَين ارتقيا بعد اشتباك وصفته بالبطولي مع قوات الاحتلال في محيط مخيم بلاطة في مدينة نابلس".كما نعت كتائب شهداء الأقصى -الجناح العسكري لحركة فتح– مقاومين استشهدا أثناء تنفيذهما لعملية إطلاق نار على حاجز نتساني عوز غرب مدينة طولكرم.-(وكالات)