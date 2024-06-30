الاحتلال يرتكب مجازر في "الشجاعية".. واشتباكات عنيفة في طوباس

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عواصم - كثفت قوات الاحتلال القصف المدفعي والجوي على حي الشجاعية شرق مدينة غزة ورفح جنوبا، مما أدى إلى ارتقاء شهداء وجرحى بين الفلسطينيين.وتوغلت دبابات جيش الاحتلال في منطقة المشروع شرق رفح، وسط قصف مدفعي، حيث جرفت قوات الاحتلال منازل في منطقة الشاكوش.كما توغلت الدبابات في حي البرازيل الذي شهد تدمير منازل، حيث أعادت قوات الاحتلال التمركز داخله بعد أن كانت خارج الحي.في السياق ذاته، أعلنت مصادر طبية فلسطينية استشهاد 6 فلسطينيين، بينهم أطفال، وإصابة آخرين جراء قصف صهيوني استهدف منزلا في مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.وبحسب مصادر طبية في مستشفى ناصر بمدينة خان يونس، تسببت الطائرات الصهيونية في قصف منزل عائلة زعرب بمدينة رفح، مما أدى إلى استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة عدد آخر بجروح متفرقة.وباستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين جراء غارة صهيونية على منزل في حي الدرج بمدينة غزة، مع استمرار الغارات على المنطقة.وأحرق جيش الاحتلال مسجد العودة في رفح، أحد أشهر مساجد المدينة، ودمر عددا من المرافق الملحقة به والمنازل المحيطة.وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن طائرة صهيونية من طراز "كواد كابتر" استهدفت السكان في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، بالتزامن مع القصف المدفعي.وتفيد التقارير بأن الجيش الاحتلالي يواصل عملياته العسكرية في حي الشجاعية، حيث قام بتفجير وتدمير مئات المنازل، مما أسفر عن خسائر كبيرة بين السكان المحاصرين داخل الحي.من جهته، أعرب المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل عن استيائه من الوضع الإنساني الكارثي في حي الشجاعية، مشيرا إلى تعذر وصول الإغاثة للعائلات المحاصرة بسبب الاستهداف المتكرر من قبل القوات الصهيونية.من جهتها، ناشدت وزارة الصحة في غزة المنظمات الأممية لإدخال الوقود للمستشفيات، محذرة من توقف محطات الأكسجين خلال 48 ساعة. وأكد مدير مستشفى العودة، أحمد مهنا، أن المستشفى مهدد بالتوقف الكامل عن العمل بسبب نقص الوقود، وسط إعاقة الاحتلال دخول المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم.وفي الضفة، اغتالت قوات الاحتلال أمس، سعيد الجابر قائد كتيبة مخيم نور شمس التابعة لسرايا القدس بمحافظة طولكرم في الضفة الغربية، في حين اندلعت اشتباكات ضارية بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال في مخيم الفارعة جنوب مدينة طوباس.وقال تلفزيون فلسطين (رسمي) إن "الاحتلال استهدف بصاروخ منزلا في حارة المنشية بمخيم نور شمس في طولكرم، مما أدى لاستشهاد سعيد الجابر وإصابة 5 آخرين بينهم أطفال". وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن الشهيد الجابر هو قائد ومؤسس كتيبة مخيم نور شمس التابعة لسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، وأقدم مطارد للاحتلال الإسرائيلي في محافظة طولكرم.وشيّع الآلاف من أبناء طولكرم جثمان الشهيد الجابر، وهم يرددون هتافات تؤيد المقاومة، وتطالب بالثأر من الاحتلال.وفي سياق متصل، اندلعت اشتباكات عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال في مخيم الفارعة جنوب مدينة طوباس.وقالت كتائب شهداء الأقصى بمخيم الفارعة إنها تخوض اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال في المخيم، بعد اكتشاف تسلل قوة إسرائيلية خاصة.في غضون ذلك أضرم مستوطنون متطرفون النيران بأراض زراعية في بلدة عصيرة القبلية جنوب نابلس.كما هاجم مستوطنون متطرفون المزارعين الفلسطينيين في منطقة واد القطفة غرب بلدة السموع جنوب الخليل.وفي أعقاب الهجوم، اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة، ونفذت عمليات تفتيش بعد أن هاجم المستوطنون المزارعين واعتدوا عليهم، واستولوا على أغنامهم، ومنعوهم من الوصول إلى أراضيهم.وفي القدس المحتلة، اقتحمت قوات بلدة الرام وقامت بتوقيف المركبات وتفتشها، بدعوى البحث عن مطلوبين.وفي وقت سابق من أمس، اعتقلت قوات الاحتلال 6 فلسطينيين في مدينتي الخليل ونابلس بالضفة الغربية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية.وبحسب الوكالة، اعتقلت قوات الاحتلال 4 فلسطينيين من بلدة يطا جنوبي الخليل، و2 آخرين من نابلس بالضفة الغربية، بعد مداهمة منازلهم، في حين يواصل الاحتلال اقتحام مدن الضفة الغربية.وفي سياق آخر، عبّر المبعوث الأممي للشرق الأوسط تور وينيسلاند عن قلقه البالغ إزاء قرار الحكومة الصهيونية إضفاء الشرعية على 5 مستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة.وأكد وينيسلاند عبر منصة "إكس" على أن هذا القرار يؤدي إلى تفاقم التوترات، ويقلل فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين. وأشار أيضا إلى أن المستوطنات تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.وأدانت دول ومنظمات عربية بشكل واسع قرار الاحتلال بتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، محذرة من عواقب وخيمة، ومنددة بانتهاك تل أبيب للقانون الدولي.جاء ذلك في بيانات صادرة عن وزارات خارجية السعودية وقطر والكويت والبحرين ومصر، إضافة إلى مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية.كما أدان الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، في بيان، القرار الصهيوني، معتبرا إياه "انقلابا كاملا ونهائيا على اتفاقات أوسلو، وعودة بالوضع كله إلى ما قبل نقطة الصفر وترسيخا لمنطق الاحتلال الفج".وجاء هذا الرفض العربي عقب إعلان هيئة البث الصهيونية أن المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) صدّق، الخميس الماضي، على خطة تشمل "شرعنة 5 بؤر استيطانية في الضفة الغربية، ونشر عطاءات لبناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات".ومن جهته، أدان الاتحاد الأوروبي إعلان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش عزمه شرعنة 5 بؤر استعمارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واعتبرها محاولة متعمدة أخرى لتقويض جهود السلام.-(وكالات)