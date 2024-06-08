الاحتلال يرتكب مجزرة بـ"النصيرات".. والفلسطينيون يطالبون بتحقيق دولي

نادية سعد الدين

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عمان- على وقع جولة ثامنة لوزير الخارجية الأميركي، "أنتوني بلينكين"، إلى المنطقة، خلال الأسبوع الحالي، للدفع باقتراح وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حمل الفلسطينيون واشنطن مسؤولية مجازر الاحتلال الوحشية في مخيم النصيرات التي أدت لارتقاء أكثر من 210 شهداء و400 وجريح بالمجزرة التي قال الاحتلال بأنه حرر خلالها 4 محتجزين لدى المقاومة، فيما طالب الفلسطينيون بتحقيق دولي بمجزرة مخيم النصيرات.وقال موقع إكسيوس إن خلية عسكرية أميركية ساعدت الاحتلال في عملية استعادة المحتجزين.وقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن ما أعلنه جيش الاحتلال من تخليص عدد من أسراه في غزة بعد أكثر من ثمانية أشهر من حرب الإبادة لن يغير من فشله الإستراتيجي، مشيرةً إلى أن المقاومة ما تزال تحتفظ بالعدد الأكبر من الأسرى وهي قادرة على زيادة عددهم كما فعلت في عملية الأسر الأخيرة بمخيم جباليا الشهر الماضي.ولفتت الحركة إلى ما كشفت عنه وسائل إعلام أميركية وعبرية، حول مشاركة أميركية في العملية الإجرامية التي نُفِّذَت؛ والذي يثبت مجدداً، دور الإدارة الأميركية المتواطئ، ومشاركتها الكاملة في جرائم الحرب التي تُرتَكب في قطاع غزة، وكذِب مواقفها المُعلَنة حول الوضع الإنساني، وحرصها على حياة المدنيين.وفي حين يواصل الاحتلال قصفه الجوي والمدفعي الكثيف وإطلاق نيرانه العدوانية ضد مناطق مختلفة في المحافظة الوسطى من قطاع غزة؛ فإن جولة "بلينكين" الجديدة تأتي في أعقاب الاقتراح الذي قدمه الرئيس الأميركي، "جو بايدن"، لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، والذي طالب الاحتلال بإجراء تعديلات عليه.وندد الفلسطينيون بجريمة الاحتلال الجديدة؛ بينما أطلقت وزارة الصحة الفلسطينية نداء استغاثة عاجل للمجتمع الدولي، وحذرت من توقف مولدات كهرباء المستشفيات وموت المرضى والمصابين في قطاع غزة.وأوضحت "الصحة الفلسطينية"، في تصريح لها أمس، إنها تتوقع توقف المولدات الكهربائية في المستشفيات والمراكز الصحية المتبقية ومستودعات الأدوية في قطاع غزة نتيجة منع الاحتلال الصهيوني دخول قطع الغيار اللازمة لصيانة ما تلف منها أو إدخال مولدات جديدة.وأكدت أن توقف المولدات يعني موتاً محققاً للمرضى والمصابين وانتهاء الخدمة الصحية بالكامل في قطاع غزة، معلنة إطلاق نداء استغاثة عاجل للمجتمع الدولي ومؤسساته الدولية والإغاثية لتوفير مولدات كهربائية لمستشفيات القطاع.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأنها تعتمد منذ 9 أشهر على المولدات الكهربائية لإمداد المستشفيات بالطاقة الكهربائية اللازمة على مدار الساعة بعد تدمير محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة.وبينت أن عدداً من المولدات الكهربائية في المستشفيات تعرض لأعطال فنية كبيرة يصعب إصلاحها والعدد الآخر تعرض للتدمير المباشر من الاحتلال، مؤكدة أن قوات الاحتلال تعمدت تدمير المولدات الكهربائية في مجمع الشفاء ومجمع ناصر والمستشفى الأندونيسي ومستشفى كمال عدوان شمال غزة بهدف إخراجها عن الخدمة.وأفادت بأن مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح يعمل على مولد واحد بعد تعطل أحد المولدين الرئيسين وأن ذلك ينذر بحدوث كارثة إنسانية.وأشارت "الصحة الفلسطينية" أنها تواصل اتصالاتها مع المؤسسات الدولية وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أجل توريد مولدات جديدة وقطع غيار منذ بداية العدوان لكن دون جدوى نتيجة تعنت الاحتلال.وفي نفس السياق؛ أكد رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) إسماعيل هنية، أن الاحتلال الصهيوني واهم إذا كان يعتقد أنه يستطيع فرض خياراته بالقوة.وقال هنية، في تصريح له أمس عقب مجازر الاحتلال في المحافظة الوسطى من قطاع غزة، إن الشعب الفلسطيني لن يستسلم وستواصل المقاومة الدفاع عن حقوقه في وجه الاحتلال المجرم.وأضاف هنية إن "العالم صنف الاحتلال بأنهم قتلة الأطفال، لكنه عاجز عن وضع حد لحرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني"، مشدداً على أن حركة حماس لن توافق على أي اتفاق لا يحقق الأمن للشعب الفلسطيني أولا وقبل كل شيء.وأشار إلى أن "الاحتلال فشل عسكرياً وسقط سياسياً وأخلاقيا"، مطالبا العالم بالتحرك للضغط باتجاه وقف مجازر الاحتلال الوحشية.من جانبه، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن مسلسل المجازر الدموية اليومية بحق الشعب الفلسطيني، وآخرها ما جرى في مخيم النصيرات، والتي أدت إلى استشهاد عشرات الفلسطينيين، وجرح المئات، هي استمرار لحرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.وأضاف أبو ردينة، في تصريح أمس، "نحمل الإدارة الأميركية المسؤولية الكاملة عما يجري من مجازر من قبل سلطات الاحتلال، ونطالبها بوقف الحرب التي ستدمر كل شيء، وتدفع بالأمور نحو مرحلة خطيرة لن تحقق الأمن، أو السلام لأحد".وأشار أبو ردينة إلى أن المطلوب الآن من مجلس الأمن الدولي، والمجتمع الدولي، التدخل بشكل فوري لوقف هذه المجازر الدموية، وإلزام سلطات الاحتلال بالتوقف فوراً، عن كل هذه الأعمال، التي تنتهك جميع قرارات الشرعية الدولية.يأتي ذلك بالتزامن مع قيام حكومة الاحتلال بإدخال تعديلات على الاقتراح الأميركي لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، في إطار سياسة المماطلة والمُراوغة التي تعتمدها لإطالة أمد عدوانها ضد غزة، وبالتالي تمديد عمرها السياسي في الحكم.وطبقاً لوسائل إعلام الاحتلال؛ فإن سلطات الاحتلال غيرت عدد الأسرى المقرر إطلاق سراحهم في الأسبوع الأول من "الصفقة" المقترحة من 3 إلى 7، كما غيرت الجملة التي تشير إلى "إنهاء الحصار على غزة".وبحسبها أيضاً، فقد حذف الاحتلال كلمة "المعاملة بالمثل" من البند الأول من الاتفاق الذي نصه: "وقف مؤقت للعمليات العسكرية المتبادلة بين الجانبين وانسحاب القوات الإسرائيلية إلى الشرق"، بالإضافة إلى ذلك، قامت سلطات الاحتلال بإزالة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" من قائمة المنظمات الدولية التي ستعمل على إعادة إعمار غزة.من جهتها، قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، أمس، إن "أطفال قطاع غزة يفرون من "العنف والرعب وعدم الأمان"، بدل الذهاب إلى المدرسة.وأضافت "يونيسف" في منشور عبر حسابها على منصة إكس: "بدل الذهاب إلى المدرسة يفر أطفال غزة من العنف، وبدل النوم في أمان مع أسرتهم يعانون العيش في خيام مؤقتة، وبدل التنعم بطفولة سعيدة يرون الرعب".وجددت المنظمة الأممية دعوتها إلى وقف إطلاق النار والسماح بوصول المساعدات دون عوائق إلى قطاع غزة.وفي الضفة الغربية، استشهد في الفترة ذاتها، 532 مواطنا،بينهم 132 طفلا.-(وكالات)