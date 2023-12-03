الأحد 03 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة في مخيم جباليا

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الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة في مخيم جباليا
ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأحد، مجزرة جديدة في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، وفقا لوزارة الصحة في قطاع غزة.
وقالت صحة غزة، إنّ عشرات الشهداء ارتقوا جراء المجزرة بمخيم جباليا، دون ذكر أي تفاصيل للآن.اضافة اعلان
واستشهد عشرات الفلسطينيين، وأصيب آخرون، الأحد، في سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن أكثر من 60 شهيدا ارتقوا في جنوب قطاع غزة وتحديدا في خان يونس بعد قصف الطائرات بعشرات الصواريخ مناطق عديدة شرق ووسط المدينة، نقلوا إلى مستشفيي ناصر والأوروبي.
وأضاف أن طائرات الاستطلاع قصفت منزلا لعائلة الفرا في بلدة القرارة شمال شرق خان يونس، مما أدى لاستشهاد فلسطينيين.
واستهدفت طائرات الاحتلال الحربية منازل المواطنين في مخيم البريج، مما أدى لاستشهاد عدد من الفلسطينيين تم نقل أعداد كبيرة منهم إلى مستشفى شهداء الأقصى.
وفي مدينة غزة قصفت الطائرات الحربية، حيي الزيتون والشجاعية مما أدى لاستشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين، حيث نقل عدد كبير منهم إلى مستشفى المعمداني، كما أن أعدادا كبيرة تحت الأنقاض.
كما قصفت مدفعية الاحتلال مركبتين مدنيتين في شارع صلاح الدين وسط قطاع غزة.
وشمال القطاع، قصفت الطائرات منازل الفلسطينيين في مخيم جباليا، وبلدة بيت لاهيا، وتم نقل عشرات الشهداء والإصابات إلى مستشفيات: الإندونيسي، وكمال عدوان، والعودة، شمال القطاع.
ويترافق قصف الطيران الحربي مع قصف من المدفعية والزوارق الحربية على أحياء مختلفة من القطاع، خاصة على المناطق الشرقية والساحلية الغربية.
وأوضح مراسلنا أن آلة الحرب الإسرائيلية قطعت الطرق الواصلة بين وسط وجنوب قطاع غزة، إضافة إلى قطع الطريق بين محافظتي خان يونس ورفح جنوب القطاع.
وقال مدير مستشفى أبو يوسف النجار مروان الهمص، إن المستشفى استقبل خلال ساعات الليل وحتى الفجر 10 شهداء وعشرات الجرحى غالبيتهم أطفال ونساء.
وأوضح الهمص في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" أن هناك إصابات كثيرة بالكسور في العظام، وإصابات أخرى خطيرة بالصدر والبطن، مبينا أنه تم التعامل مع عدة إصابات وإجراء عمليات رغم قلة الإمكانيات وندرة الاختصاصيين ما ينذر بوقف الخدمة في قسم الاستقبال.
وأشار الهمص إلى أن القدرة الاستيعابية للمشفى انخفضت من 63 سريرا إلى 42 بعد خروج قسم الأطفال عن الخدمة وكان يجري إعادة تأهيله لاستقبال الجرحى، مبينا أن عدد الجرحى في المستشفى وصل إلى 125، علما أن مستشفى أبو يوسف النجار هو أصغر مشافي قطاع غزة.أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بإصابة 11 إسرائيليا بينهم 8 جنود جراء صاروخ أطلق على بيت هيلل بالجليل الأعلى.
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