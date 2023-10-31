الاحتلال يرتكب مجزرة مروعة في مخيم جباليا قد تفوق "المعمداني"

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وزارة الصحة بغزة: مجزرة مروعة في جباليا وعدد ضحاياها قد يناهز عدد ضحايا المستشفى المعمدانيالمتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة للجزيرة:الوضع في المستشفى الإندونيسي كارثي للغاية.قد يكون هناك عدد كبير من الشهداء والجرحى لأن المنطقة مكتظة بالسكان.الحروق الناتجة عن الأسلحة المستخدمة غالبا ما تتسبب في إزهاق أرواح أكثر.الطواقم الطبية لا تتوفر لديها مستلزمات العلاج لأن الاحتلال يمنع إدخالها.نحاول إنقاذ أكبر عدد ممكن من الجرحى في ظل عدم توفر الإمكانيات.نقص المستلزمات الطبية ينعكس سلبا على عدد الجرحى الذين يتم إنقاذهم.عدد الضحايا في مجزرة جباليا قد يكون الأكبر وقد يناهز عدد ضحايا مذبحة المستشفى المعمداني.لم يعد يتوفر لدينا سرير واحد لعلاج الجرحى نتيجة انهيار المستشفيات.الطواقم الطبية لا تتوفر لديها مستلزمات العلاج لأن الاحتلال يمنع إدخالها.نحاول إنقاذ أكبر عدد ممكن من الجرحى في ظل عدم توفر الإمكانيات.نقص المستلزمات الطبية ينعكس سلبا على عدد الجرحى الذين يتم إنقاذهم.