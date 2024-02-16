الاحتلال يرتكب 10 مجازر.. عشرات الشهداء ولا مكان آمن بالقطاع

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غزة - ارتكبت قوات الاحتلال 10 مجازر بحق العائلات في القطاع، راح ضحيتها 112 شهيدا، و157 جريحا، خلال الساعات الـ24 الماضية، في حين قالت "الأونروا" بأنه لا مكان آمن في قطاع غزة مع تواصل المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، واستمرار نزوح السكان من مكان لآخر داخل القطاع المحاصر، في محاولة للنجاة من من القصف الصاروخي وقذائف المدفعية ورصاص القناصة.واستُشهد، فجر امس، عدد من الفلسطينيين، وأصيب آخرون، في قصف صاروخي ومدفعي صهيوني استهدف مناطق مختلفة من قطاع غزة.وفي رفح جنوب القطاع، استشهد 11 شخصا وأصيب آخرون، في غارات شنها طيران الاحتلال على منزلين لعائلتي جودة وزعرب وسط وشمال المدينة.وتواصل قوات الاحتلال حصارها لمجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوب القطاع، ويستهدف قناصة الاحتلال كل من يتحرك في المجمع ومحيطه.واستشهد ثلاثة مرضى، صباح أمس، في غرفة العناية المركزة نتيجة توقف الأوكسجين جراء إنقطاع الكهرباء عن المجمع.كما أعلنت مصادر طبية أن سيدتين وضعتا مولديهما "في ظروف قاهرة وغير إنسانية بلا كهرباء وبلا ماء وبلا طعام وبلا تدفئة في مجمع ناصر الطبي".وقالت المصادر إن قرب نفاد الوقود والحصار الصهيوني يهددان حياة المرضى والأطفال الخدّج في المجمع، محملة الاحتلال المسؤولية عن حياة المرضى والطواقم الطبية، ومناشدةً المؤسسات الأممية كافة بسرعة التدخل لإنقاذ المرضى والطواقم الطبية في المجمع.وكانت قوات الاحتلال قد أجبرت إدارة مجمع ناصر الطبي على وضع 95 كادرا صحيا و11 من عائلاتهم و191 مريضا و165 من المرافقين والنازحين في مبنى ناصر القديم، في ظروف قاسية ومخيفة بلا طعام وبلا حليب أطفال ونقص حاد في المياه.وشن طيران الاحتلال غارات جنوب شرق خان يونس، كما قصفت مدفعية الاحتلال شرق بيت حانون شمال القطاع.كما استشهد عدد من الفلسطينيين بينهم امراة وجنينها وجرح آخرون، في غارات شنها طيران الاحتلال على منزلين لعائلة صبّاح وعفانة في شارع السكة شرق جباليا شمال قطاع غزة.واستشهد عدد من الأطفال في مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمال القطاع، بسبب الجفاف وسوء التغذية، في ظل نقص الطعام وانتشار الأمراض والأوبئة.وقصف طيران الاحتلال منطقة تل الزعتر شمال القطاع، بالتزامن مع قصف مدفعية الاحتلال منطقة المغراقة شمال محافظة الوسطى، ومحيط الكلية الجامعية جنوب حي الصبرة بمدينة غزة.واستشهد ثلاثة على الأقل، وجرح آخرون، حالة عدد منهم خطيرة، إثر قصف الاحتلال مركبة ومجموعة من الفلسطينيين في مدينة غزة.كما شن الاحتلال غارات جوية على حيي الصبرة والزيتون جنوب المدينة، وأطلقت مدفعيته عدة قذائف تجاه منطقة الشيخ عجلين غربا.وأفادت مصادر طبية بأن عدد الشهداء ارتفع إلى 28775، والجرحى إلى 68552، منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.وأوضحت المصادر، أن عددا من الضحايا ما يزال تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم.في سياق متصل، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو يختطف أكثر من مليوني فلسطيني ويتعامل معهم كرهائن دون أن يقدم لهم ما يحتاجونه للبقاء على قيد الحياة، خاصة مئات الآلاف منهم المتواجدين في شمال قطاع غزة، الذين يعيشون مجاعة حقيقية بفعل الاجتياح والحصار المتواصل.وأضافت الوزارة، في بيان لها، امس، أن نتنياهو، أيضا، لا يضيع أية فرصة للانقلاب على أية خطوة اتخذها من سبقوه تجاه إنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين، فسرعان ما أقدم على ترجمة الحصار الظالم إلى احتلال غاشم لكامل قطاع غزة، على سمع وبصر المجتمع الدولي، والدول التي تدعي الحرص على مبدأ حل الدولتين.وتابعت أنه بعد 133 يوما على حرب الإبادة ضد شعبنا، لم تعد تجدي نفعا جميع المطالبات والمناشدات الدولية لحماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية ومنع تهجيرهم ما لم تقترن بإجراءات وعقوبات دولية رادعة، تُجبر الحكومة الصهيونية على الانصياع للقرارات الأممية، بما فيها قرار محكمة العدل الدولية، حيث يواصل نتنياهو استخفافه بتلك المطالبات والقرارات، ويمعن في قتل شعبنا وتجويعه وتعطيشه وتدمير أرض وطنه لدفعه للهجرة عنه.الى ذلك، قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إن 84% من المرافق الصحية في قطاع غزة تأثرت نتيجة العدوان على القطاع.وفي منشور على منصة "إكس" امس، نشرت وكالة "الأونروا" لقطات تظهر تدمير البنية التحتية المدنية في القطاع، بما في ذلك بعض مراكزها الصحية.وأشارت "الأونروا" إلى أنه بالإضافة إلى الأضرار التي لحقت بمرافق الرعاية الصحية، فإن أكثر من 70% من جميع البنية التحتية المدنية قد "دُمرت أو تعرضت لأضرار بالغة"، وأكدت أنه "لا يوجد مكان آمن".25 ألفا المسجد الأقصىأدى 25 ألف شخص صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم القيود والإجراءات العسكرية التي فرضتها قوات الاحتلال على أبواب المسجد.وتواصل قوات الاحتلال للشهر الخامس على التوالي، فرض حصار على البلدة القديمة من القدس، بما فيها المسجد الأقصى.ومنذ ساعات الصباح الباكر، انتشرت قوات الاحتلال عند مداخل البلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك لإعاقة وصول المصلين للمسجد.وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أوقفت الفلسطينيين وفتشتهم ومنعتهم من الدخول إلى البلدة القديمة والوصول للمسجد لأداء صلاة الجمعة، بالتزامن مع نصب حواجز عسكرية في المكان. وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على المصلين، ونكلت بهم.وأظهر مقطع فيديو اعتداء قوات الاحتلال على فلسطينية تحمل "سجادة الصلاة" أثناء توجهها إلى المسجد الأقصى.وقد أدى عدد من الشبان صلاة الجمعة في حي رأس العمود، بعد منعهم من الوصول إلى المسجد الأقصى.-(وكالات)