الأربعاء 03 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الاحتلال يرتكب 10 مجازر في عزة خلال 24 ساعة

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الاحتلال يرتكب 10 مجازر في عزة خلال 24 ساعة
ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي 10 مجازر بحق عوائل بكاملها راح ضحيتها 128 شهيدا و261 إصابة خلال 24 ساعة الماضية، بحسب حصيلة جديدة لوزارة الصحة في غزة الأربعاء.اضافة اعلان

وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين من جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى أكثر من 22.313 شهيدا، و57.296 إصابة، أغلبهم من الأطفال والنساء؛ منذ الـ 7 من تشرين الأول الماضي.
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