الاحتلال يرتكب 10 مجازر في عزة خلال 24 ساعة

اضافة اعلان

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي 10 مجازر بحق عوائل بكاملها راح ضحيتها 128 شهيدا و261 إصابة خلال 24 ساعة الماضية، بحسب حصيلة جديدة لوزارة الصحة في غزة الأربعاء.وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين من جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى أكثر من 22.313 شهيدا، و57.296 إصابة، أغلبهم من الأطفال والنساء؛ منذ الـ 7 من تشرين الأول الماضي.