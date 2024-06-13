 
الخميس 13 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الاحتلال يرتكب 3300 مجزرة خلال عدوانه على غزة

الاحتلال يقصف مواقع في غزة - (أرشيفية)
الاحتلال يقصف مواقع في غزة - (أرشيفية)
غزة- قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ان الاحتلال الاسرائيلي ارتكب أكثر من 3300 مجزرة منذ بدء عدوانه على قطاع غزة راح ضحيتها نحو 60 ألف شهيد منهم 12 ألف مفقود ما زالوا تحت الأنقاض، و نحو 84 ألف مصاب وجريح، وإجبار أكثر من مليوني فلسطيني على النزوح القسري.اضافة اعلان

وأضاف، إن اليوم، إن الشعب الفلسطيني في القطاع يعاني أيضا تصعيداً بحرب التجويع، وتدهورا متسارعا للكارثة الإنسانية وبروز مظاهر المجاعة في القطاع، خاصة في محافظتَي غزة وشمال القطاع جرّاء إغلاق الاحتلال للمعابر، والعدد المحدود كمًا ونوعا من شاحنات المساعدات التي يسمح بدخولها بين فترة وأخرى.
واكد أن استخدام الاحتلال الغاشم التجويعَ والتعطيش ومنع الرعاية الطبية كسلاح خلال هذا العدوان الهمجي، هو جريمةُ حربٍ مؤكدة ومركبة، وتأكيدٌ على استمراره بجريمته الكبرى بالإبادة ضد شعبنا أمام مرأى ومسمع من العالم أجمع، في اعتداء صارخ لكل القوانين الدولية، واستهتار بكل الدعوات والمطالبات والقرارات ذات الصلة .
ودعا المنظمات الدولية والإنسانية للتحرك العاجل وتقديم المساعدات الغذائية والإنسانية اللازمة لشعبنا في غزة، وتكثيف جهودها لإجبار الاحتلال على إدخال المساعدات، مطالبا الدول العربية والإسلامية، ببمارسة ضغوطها لكسر الحصار وفتح المعابر وإدخال كل الاحتياجات لإغاثة شعبنا في غزة.
كما طالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها بالتدخل الفوري، لإلزام حكومة الاحتلال الفاشي بوقف عدوانها الغاشم على المدنيين العزل والأطفال الأبرياء والنساء المستضعفات، وفرض إدخال المساعدات ومواد الإغاثة بشكل منتظم ودون عوائق، إلى كافة مناطق القطاع، التي تواجه مجاعة حقيقية، وظروفاً إنسانية كارثية لم يشهد لها العالم مثيل، بفعل ممارسات الاحتلال الاجرامية، وآلة القتل والإرهاب الاسرائيلية. -(بترا)
share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
عناصر من وحدات قوات الدعم السريع التابعة لحميدتي (أسوشيتد برس)

مجلس الأمن يعتزم التصويت على قرار يتعلق بالسودان

منذ14 ساعة
أحد سجون الاحتلال (أ. ف. ب)

الاحتلال يحقن أسرى فلسطينيين بمواد مجهولة

منذ14 ساعة
الصليب الأحمر يتسلم محتجزين صهاينة من مقاتلي حركة حماس.-(ارشيفية)

الاحتلال يعرقل "صفقة التبادل" ويمضي بارتكاب الجرائم

منذ21 ساعة
الجمعية العامة للأمم المتحدة

إدراج الاحتلال على "القائمة السوداء" بالأمم المتحدة.. ماذا بعد؟

منذ21 ساعة
قوات الاحتلال تعري فلسطينيين من ملابسهم أثناء اعتقالهم في غزة.-(ارشيفية)

الانتهاكات ضد معتقلي غزة.. قتل وتعذيب وحقن بمواد مجهولة

منذ21 ساعة
موت تدريجي يطارد اطفال غزة

"الصحة العالمية": وفاة 28 طفل في غزة نتيجة سوء التغذية

منذ22 ساعة
افكار و مواقف

قيمة الإنسان تحددها ديناميات القوة (1)

علاء الدين أبو زينة |اليوم

التمويل الأجنبي يمر "أتوماتيكيا"

محمود خطاطبة |اليوم

إنجاز ومثابرة وثبات على الحق

سائد كراجة |اليوم
سلامة الدرعاوي

"الاستجابة" الإنسانية لغزة

سلامة الدرعاوي |اليوم

من شباب 2006 إلى شباب 2024

مالك العثامنة |اليوم

تراجع العولمة لصالح الالتجاء للذات

رامي خريسات |اليوم
ترجمات
جندي أميركي يدوس على مواطن عراقي في سياق الحرب على الإرهاب - (أرشيفية)

سقوط نظرية الحرب على الإرهاب وحصانة الغرب‏

ترجمات | منذ21 ساعة
غزيون يتجمعون في موقع سقوط صواريخ إسرائيلية في الحرب على غزة - (أرشيفية)

الصهيونية أيديولوجية استعمار وقتل ووحشية ويجب تفكيكها

ترجمات | منذ21 ساعة
حزب العمال البريطاني قد يتعهد بالاعتراف بالدولة الفلسطينية

حان الوقت لاعتراف بريطانيا بدولة فلسطين

ترجمات | منذ21 ساعة
‏مظاهرات في إيران احتجاجاً على الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مجمع القنصلية الإيرانية في سورية - (أرشيفية)

‏لماذا تراجعت إيران وإسرائيل عن حافة الهاوية؟‏

ترجمات |11 حزيران 2024
إسرائيليون يحتمون بعد سماع تحذير صفارات الإنذار من هجوم صاروخي فلسطيني، كيبوتس كفار عزة قرب غزة - (أرشيفية)

من تل أبيب إلى حيفا: "هل ترى أن هذه نهاية إسرائيل"؟ (2-2)‏

ترجمات |10 حزيران 2024
جنود من قوات الطوارئ الدولية أثناء دورية على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية، 6 حزيران (يونيو) 2024 - (أرشيفية)

العمل على اتفاق بين لبنان وإسرائيل قد لا يستحق العناء

ترجمات |10 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج -النشامى يهزم الأخضر

النشامى يهزم الأخضر

كاريكاتير حمزة حجاج - خروف 2024 11 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - خروف 2024

مساعدات غزة 10 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- مساعدات غزة

الراتب!! 09 حزيران 2024

كاريكاتير- حمزة حجاج- الراتب!!

اليوبيل الفضي 08 حزيران 2024

حمزة حجاج- اليوبيل الفضي

الصيف 07 حزيران 2024

حمزة حجاج- الصيف
 