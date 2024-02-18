الاحتلال يرفض الاعتراف بالدولة الفلسطينية.. ويرتكب 13 مجزرة في غزة

نادية سعد الدين

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عمان- على وقع اشتداد الخلافات داخل الكيان المُحتل بشأن دخول المصلين للمسجد الأقصى المبارك في شهر رمضان الفضيل؛ عارضت حكومة الحرب بالاجماع "أي اعتراف أحادي الجانب" بالدولة الفلسطينية.فيما، ذكرت وزارة الصحة في غزة أن الاحتلال ارتكب 13 مجرزة خلال الـ24 ساعة الماضية، وتزامن ذلك مع تردي الأوضاع المعيشية في مناطق مختلفة بالقطاع.في هذه الأثناء، تتزايد المخاوف من احتمال حدوث مجاعة في قطاع غزة، خصوصا في المناطق الشمالية، بسبب النقص الحاد في الغذاء، وذلك لاستمرار الحصار الصهيوني ومنع قوات الاحتلال دخولَ المساعدات.وغالط رئيس حكومة الحرب، "بنيامين نتنياهو"، ما تردد من أنباء حول موافقته على اعتراف الولايات المتحدة بدولة فلسطينية من جانب واحد على حدود 1967، مقابل توسيع علاقات الاحتلال الإقليمية، مؤكداً رفضه القاطع لإقامة الدولة الفلسطينية.وفي خطوة أميركية جديدة لدعم عدوان الاحتلال على قطاع غزة، فقد قالت الولايات المتحدة انها ستستخدم حق النقض "الفيتو" ضد التصويت في مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار جزائري يطالب بوقف فوري لإطلاق النار ضد غزة وإنجاز تبادل الأسرى بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية وسرعة إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، واحترام القانون الدولي.ويأتي الإسناد الأميركي المفتوح للاحتلال بالتزامن مع دعوة روسيا لجميع الفصائل الفلسطينية إلى اجتماع في موسكو في 26 من الشهر الحالي، في مسعى روسي لتوحيد المواقف بين الفلسطينيين وهم على اعتباب مرحلة مفصلية ومصيرية جراء حرب الابادة التي تشنها قوات الاحتلال على القطاع.وسيبحث 14 فصيلا فلسطينياً في موسكو ملف تشكيل "حكومة تكنوقراط" تتولى مهامها في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، وقطاع غزة، إلى جانب الانضمام لمنظمة التحرير، لاسيما "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، وأهمية توحيد المواقف بشأن تحديات المرحلة الحالية.وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، في تصريح له أمام مؤتمر ميونخ للأمن، إن "حركة "حماس" جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني، وإن الشعب الفلسطيني بحاجة للوحدة الوطنية، حيث لا بد من وحدة الأطراف الفلسطينية في الأجندة السياسية والاستعداد لإجراء الانتخابات".وطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار والسماح للمساعدات الإنسانية بالدخول إلى قطاع غزة، محذراً من محاولات الاحتلال "دفع أهل غزة نحو معبر رفح"، في الوقت الذي لن تسمح فيه مصر بدخول اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيها.وأكد ضرورة "إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة، فالحديث عن حل الدولتين مستمر منذ ثلاثة عقود، ولابد من الانتقال لمرحلة التنفيذ"، معتبراً أن الجانب الفلسطيني، بمن فيه "حماس"، يوافق على حل الدولتين ولكن لا يوجد شريك في الكيان المُحتل يمكن للسلطة الفلسطينية التحاور معه".في حين أكد بيان للفصائل الفلسطينية أن وحدة الصف الداخلية ضرورية لحماية الجبهة الداخلية ودعم المقاومة الفلسطينية، داعياً الشعب الفلسطيني للثبات والتسلح بالوعي ووحدة الصف وتمتين الجبهة الداخلية، بمواجهة ما وصفها "محاولات العبث" التي تمارسها بعض الجهات لخدمة الاحتلال.وفي الأثناء؛ خرجت إلى العلن الخلافات الصهيونية الداخلية بشأن الموقف من دخول المصلين المسلمين من الضفة الغربية المحتلة إلى الحرم القدسي الشريف خلال شهر رمضان المبارك.وطبقاً لوسائل إعلام الاحتلال، فإن شرطة الاحتلال اقترحت نشر قوة دائمة في ساحة المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، بهدف التعامل الفوري مع ما وصفته بـ"حملات التحريض" أو رفع أعلام حركة حماس ولكنه لم يلق قبولا لدى جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك)، الذي أوصى بدخول المصلين دون قيود، خوفاً من التصعيد في القدس المحتلة.ويكمن وجه الخلاف في موقف شرطة الاحتلال الذي يشير، بالنسبة لمعارضيه، إلى "السماح بالدخول للمجتمع اليهودي ابتداءً من سن 60 عاماً، ومن سن 45 عامًا بالنسبة للفلسطينيين في فلسطين المحتلة عام 1948"، أما موقف "الشاباك" فيشير إلى السماح بالدخول من سن 45 عامًا، مع عدم وجود قيود على فلسطيني 1948.يأتي ذلك على خلفية مطالبة ما يسمى وزير الأمن القومي الصهيوني، "إيتمار بن غفير"، بحظر دخول الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الحرم القدسي خلال شهر رمضان بينما يُسمح للفلسطينيين في فلسطين المحتلة عام 1948 بالدخول ابتداءً من سن 70 عاماً.ومنذ بداية عدوان الاحتلال ضد قطاع غزة، في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، حدّت سلطات الاحتلال إلى حد كبير من وصول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى بالتوازي مع تصعيد عمليات الاقتحام التي تنفذها قواتها في الضفة الغربية.في غضون ذلك، يواصل الاحتلال عدوانه ضد قطاع غزة بارتكاب 13 مجزرة ضد العائلات الفلسطينية راح ضحيتها 127 شهيداً و205 إصابات، خلال الـ24 ساعة الماضية، وفق وزارة الصحة الفلسطينية بغزة.وأفادت "الصحة الفلسطينية" بأنه ما يزال العديد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، يمنع الاحتلال وصول طواقم الاسعاف والدفاع المدني إليهم، مشيرة إلى ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال إلى 28,985 شهيداً و 68,883 إصابة.ويتوازى ذلك مع التصعيد في الضفة الغربية، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد الشاب الفلسطيني نبيل عطا عامر (19 عاماً) برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات عنيفة في مخيم طولكرم عقب اقتحامه وتنفيذ حملة اعتقالات واسعة بين صفوف الفلسطينيين.وفي وقت سابق من يوم أمس؛ دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إضافية، وفرضت طوقاً مشدداً على المخيم، وسط إطلاق نار بالمكان، بالتزامن مع عرقلة عمل الطواقم الطبية الفلسطينية من الوصول إلى المصابين.كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية جبل المكبر في مدينة القدس المحتلة، وانتشرت فيها ونصبت الحواجز بشكل عشوائي كما داهمت بعض المحلات التجارية، وأطلقت القنابل الغازية بكثافة عند حاجز مخيم شعفاط باتجاه الفلسطينيين، في إطار تصعيدها الخطير ضد الضفة الغربية.