الاحتلال يزعم: نعلم بدقة موقع السنوار في غزة

ذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم"، الإثنين، أن مكان زعيم حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، معروف بالنسبة لـ"إسرائيل" بشكل دقيق.

وأضافت أن موانع استهداف السنوار تكمن في كونه محاطا بعدد كبير من المحتجزين الإسرائيليين الأحياء. اضافة اعلان





ونوفمبر الماضي، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في مقابلة أجراها مع شبكة "فوكس نيوز" إن "قادة حماس، ومن بينهم يحيى السنوار، ما زالوا في مدينة غزة أو في أنفاق تحتها، مضيفا: "إنهم هناك. سوف نصل إليهم".

وقال مسؤول كبير بالإدارة الأميركية، ديسمبر الماضي، إنه واثق أن أيام زعيم المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة باتت معدودة.





ويعتبر ملف المحتجزين من الملفات الشائكة للحرب الدائرة في غزة، وفشلت الجهود خلال الفترة الماضية على التوصل إلى اتفاق هدنة ثان يمكن من خلاله تحرير المزيد من المحتجزين مقبال إطلاق سراح أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال.