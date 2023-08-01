الاحتلال يزيد في الإبعاد والاعتقالات ضد المقدسيين

نادية سعد الدين

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عمان - في إطار سياسة تهويد القدس المحتلة وتفريغها من سكانها؛ أمعنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في إجراءات "الإبعاد" و"الاعتقالات" العنصرية بين صفوف المقدسيين، فأبعدت 61 مقدسيا عن المسجد الأقصى المبارك ومحيطه بعيدا إلى خارج مدينته، واعتقلت أكثر من 160 آخرين، بينهم طفلان، خلال شهر تموز (يوليو) الماضي فقط.وعلى وقع وصول القيادي في حركة "حماس"، موسى أبو رمزوق، أمس إلى قطاع غزة بعد يوم من لقاء الفصائل الفلسطينية بمصر؛ شدد الاحتلال إجراءاته العسكرية في القدس المحتلة لتأمين اقتحام المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى، تلبية لدعوات ما يسمى "جماعات الهيكل"، المزعوم، للتحضير لما يدعونه ببناء "الهيكل الثالث" على كامل مساحة "الأقصى"، في انتهاك صارخ لحرمة المسجد وللوقائع التاريخية والقانونية.ونشرت قوات الاحتلال عناصرها ووحداتها الخاصة في باحات المسجد الأقصى وعند أبوابه، لتأمين استباحة عشرات المستوطنين "للأقصى"، باقتحامه، من جهة "باب المغاربة"، وتنظيم جولات استفزازية في باحاته، وأداء الطقوس التلمودية المزعومة في منطقة "باب الرحمة"، شرقي المسجد، وفق دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة.وبالرغم من الإدانات العربية والإسلامية لانتهاكات الاحتلال بحق المسجد الأقصى، إلا أن اعتداءات حكومة الاحتلال والمستوطنين متواصلة بحقه دون توقف، إذ واصلت قوات الاحتلال التضييق على دخول المصلين للمسجد، والتدقيق في هوياتهم واحتجاز بعضها عند بواباته الخارجية.يأتي ذلك في ظل دعوات فلسطينية كثيفة للرباط والاحتشاد بالمسجد، في ظل المخاطر التي يتعرض لها، بفعل ممارسات الاحتلال ومستوطنيه ومخططاتهم التهويدية، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة عليه، وتقسيمه زمانيا ومكانيا.ولهذا الغرض؛ تعتمد سلطات الاحتلال سياستي "الإبعاد" و"الاعتقالات"، بوصفهما أداتين عنصريتين لمساعي تهويد القدس المحتلة، وتفريغ المدينة من سكانها بالتضييق المتواصل عليهم، وفق مركز معلومات وادي حلوة في القدس المحتلة.وأفاد المركز، في تقرير أصدره أمس، أن قرارات الإبعاد شملت "إبعاد عن المسجد الأقصى، البلدة القديمة، حي الشيخ جراح، مكان السكن، وشوارع القدس، ومنع دخول الضفة الغربية"، لفترات تراوحت بين 3 أيام حتى 6 أشهر.ورصد نحو 160 حالة اعتقال، بينهم طفلان أقل من 12 عاما، 28 فتى، و6 إناث بينهن فتاة قاصر، مشيرا إلى أن من بين المعتقلين سيدة فلسطينية اعتقلت بعد إطلاق أحد المستوطنين الرصاص عليها، بحجة "محاولتها تنفيذها عملية طعن"، وجرى الاعتداء عليها بالدفع والضرب خلال عملية اعتقالها.وبحسب التقرير، فإن اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى تواصلت عبر "باب المغاربة" الذي تسيطر سلطات الاحتلال على مفاتيحه منذ احتلال القدس.وبين أن الآلاف من المستوطنين نفذوا اقتحاماتهم الجماعية "للأقصى" خلال شهر تموز (يوليو) الماضي، وأدوا الصلوات العلنية والجماعية في المسجد، لا سيما عند المنطقة الشرقية وبابي القطانين والسلسلة.ولفت إلى أن أعداد المقتحمين "للأقصى" تضاعف في السابع والعشرين من تموز (يوليو) الماضي، في ذكرى ما يسمى "خراب الهيكل"، المزعوم، حيث اقتحمه 2180 متطرفا، تقدمهم ما يسمى وزير الأمن القومي الإسرائيلي، المتطرف "إيتمار بن غفير"، ووزير "تطوير الجليل" يتسحاق فاسلروف.وخلال الشهر الماضي، أخلت قوات الاحتلال عائلة فلسطينية من منزلها في حي عقبة الخالدية بالقدس القديمة، لصالح المستوطنين، وبعد حوالي أسبوعين من السيطرة عليه أفرغ المستوطنون محتويات المنزل، فيما رصد 12 عملية هدم "10 منها نفذت بأيدي أصحابها" تحت طائلة عدوان الاحتلال.وفي الأثناء؛ وصل كل من عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، موسى أبو مرزوق، وعضو المكتب السياسي للحركة، خليل الحية، إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري أمس، في زيارة تستغرق عدة أيام.وكان القياديان في الحركة أبو مرزوق والحية شاركا في اجتماع "الأمناء العامين" للفصائل الفلسطينية نهاية الشهر الماضي، في مدينة العلمين الجديدة شمالي مصر.وقد عقدت الفصائل الفلسطينية في غزة، أمس، اجتماعها الدوري لمناقشة آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، مؤكدة رفضها الأحداث المؤسفة التي تجري في مخيم عين الحلوة، بلبنان.وشددت على أن "الاقتتال الداخلي يمثل خطرا كبيرا على أمن وسلامة واستقرار اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات وإساءة بالغة للقضية الفلسطينية وصورة الشعب الفلسطيني ومخيماته التي تحمل صورة الصمود والتضحية والعزة".وقالت إن "هذه الأحداث المأساوية تعد خدمة للاحتلال وجزءا من أدوات الفتنة الداخلية والخارجية التي تسعى لإثارة القلاقل والخلافات في المخيمات الفلسطينية خاصة في لبنان لضرب قضية اللاجئين"، داعية أصحاب القرار "لتحمل مسؤولياتهم في رأب الصدع وتطويق الأزمة والاحتكام للغة المنطق والعقل والحوار لإنهاء الأزمة، وتكريس الجهود لتصويب البندقية باتجاه الاحتلال". وطالبت بـ"تحشيد كل طاقات وإمكانات ومقدرات الشعب الفلسطيني على الصعيد البشري والعسكري لتعزيز صموده وحماية القضية الفلسطينية من التصفية والشطب وخاصة حق العودة".وجددت فصائل المقاومة الفلسطينية تأكيدها أن "خيار المقاومة هو الخيار الإستراتيجي لمواجهة ولجم العدوان""، داعية إلى ضرورة "استمرار وتكثيف الرباط في ساحات المسجد الأقصى للتصدي لمخططات الاحتلال التهويدية ومحاولات فرض أمر واقع فيه".من جانبها، نددت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بانتهاكات الاحتلال، ومستوطنيه، المتواصلة ضد الفلسطينيين، وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، والتي ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، التي يتوجب ملاحقتها ومحاكمتها دوليا.ورأت "الخارجية الفلسطينية" أن الاحتلال يقوض فرصة تطبيق حل الدولتين وسط صمت دولي مريب، مطالبة "المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية في اتخاذ ما يلزم من الإجراءات والخطوات العملية لوقف عدوان الاحتلال وحماية حل الدولتين"، وفق قولها.