الأربعاء 15 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الاحتلال يستعد لاقتحام مجمع الشفاء الطبي بغزة

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مجمع الشفاء

أبلغت قوات الجيش الإسرائيلية فجر اليوم الأربعاء، إدارة مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة بشكل رسمي أنه سيقتحم مجمع الشفاء في الدقائق القليلة المقبلة وسط اشتباكات كثيفة جدا في المكان.

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وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية أشرف القدرة، أن "الجيش الإسرائيلي اتصل على إدارة المجمع وأبلغها أنه سيقوم باقتحامه خلال الدقائق القادمة".


وأضاف: "الاحتلال تواصل معنا عبر الهاتف وطالبنا بعدم الاقتراب من نوافذ أو أبواب مشفى الشفاء".
وأفاد شهود عيان من داخل المجمع، أن "اشتباكات عنيفة وصوت إطلاق نار مكثف يسمع دويه في محيط المستشفى بشكل قريب جدا من البوابات".


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